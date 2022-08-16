Referees have been named for Match Day One of the 2022 Division One League Super Cup at the Presbyterian Astro Turf at Kyebi in the Eastern Region.
The competition kicks start on Tuesday, August 16, 2022 with two matches expected to come on at Kyebi.
Below are the Match Officials:
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: TUESDAY, AUGUST 16, 2022
MATCH: NSOATREMAN FC VS. LIBERTY PROFESSIONALS
VENUE: KYEBI PRESBYTERIAN ASTRO TURF
REFEREE: HARUNA ALHASSAN
ASSISTANTS: DELADEM KWASI TEY & PHILIP AMOH
4TH REFEREE: ADUHENE BLESS
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DATE: TUESDAY, AUGUST 16, 2022
MATCH: KOTOKU ROYALS VS. EBUSUA DWARFS
VENUE: KYEBI PRESBYTERIAN ASTRO TURF
REFEREE: CHRISTOPHER NII ADJEI OKPOTI
ASSISTANTS: EDMUND OFOE TETTEH & LINDA AYINPOKA ASOGRO
4TH REFEREE: JULIANNA ANTIEH
LIVE ON MAX TV
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