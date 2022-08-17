Appointments have been made for the semifinal matches of the DOL Super cup at the Kyebi Presbyterian Astro Turf on Wednesday, August 23, 2022.

Here are the Match Officials:

MATCH: LIBERTY vs. SAMARTEX

VENUE: KYEBI PRESBY ASTRO TURF

REFEREE: MAHAMUD KARIM DOGO

ASSISTANTS: PARTEY ABRAHAM & LINDA AYINPOKA

4TH REFEREE: ALEX AMOABENG

KICK OFF: 3PM

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MATCH: TAMALE CITY VS NSOATRAMAN FC

VENUE: KYEBI PRESBY ASTRO TURF

REFEREE: ISSAH ALHASSAN

ASSISTANTS: DELADEM KWASI TEY & BELINDA ADZADU

4TH REF: NANA KOJO YENZU

KICK OFF: 5:30PM

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