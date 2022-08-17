Appointments have been made for the semifinal matches of the DOL Super cup at the Kyebi Presbyterian Astro Turf on Wednesday, August 23, 2022.
Here are the Match Officials:
MATCH: LIBERTY vs. SAMARTEX
VENUE: KYEBI PRESBY ASTRO TURF
REFEREE: MAHAMUD KARIM DOGO
ASSISTANTS: PARTEY ABRAHAM & LINDA AYINPOKA
4TH REFEREE: ALEX AMOABENG
KICK OFF: 3PM
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MATCH: TAMALE CITY VS NSOATRAMAN FC
VENUE: KYEBI PRESBY ASTRO TURF
REFEREE: ISSAH ALHASSAN
ASSISTANTS: DELADEM KWASI TEY & BELINDA ADZADU
4TH REF: NANA KOJO YENZU
KICK OFF: 5:30PM
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