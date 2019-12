1 hour ago

Day Two of the 2019-2020 Ghana Premier League season will be played this weekend across the country.

Below are the Match officials for Match-day Two (2):



Match: LEGON CITIES FC VS ASANTE KOTOKO (Fri)

Venue: Accra Sports Stadium

Referee: Clement K. Nkuah

Asst 1: Papala Patrick

Asst 2: Alex Osam

4th Official: Abdulai Ibrahim

Match Commissioner: Felix Adjetey



Match: INTER ALLIES VS BECHEM UNITED (Sat)

Venue: Accra Sports Stadium

Referee: Jones Akubiem

Asst 1: Kofi Kyei Andoh

Asst 2: Frederick Danful

4th Ref: Bismark Appiah

Match Commissioner: Samuel Acheampong



Match: MEDEAMA VS HEARTS OF OAK (Sun)

Venue: Tarkwa Akoon Park

Referee: Adaari A. Latif

Asst 1: Tijani Mohammed

Asst 2: Augustine S. Dakwa

4th Official: Abdul Hamid Sesey

Match Commissioner: Charles Darkwa



Match: KING FAISAL VS ASHANTIGOLD (Sun)

Venue: Kumasi

Referee: Maxwell Hanson

Asst 1: Ngmindieye Thomas

Asst 2: Bawa Haruna

4th Ref: Bashiru Dauda

Match Commissioner: Kwasi Asante Boateng



Match: BEREKUM CHELSEA VS LIBERTY PROF. (Sun)

Venue: Berekum

Referee: Desmond Abbey

Asst 1: Richard Appiah

Asst 2: Isaac O. Antwi

4th Ref: Tampuni Emmanuel

Match Commissioner: Issifu Mohammed Salisu



Match: ELEVEN WONDERS VS DREAMS (Sun)

Venue: Techiman

Referee: Mohammed Misbau

Asst 1: Mustapha Abdulai

Asst 2: Isaac Asante

4th Ref: Maxwell Owusu

Match Commissioner: Andrew Tamakloe



Match: ELMINA SHARKS VS KARELA (Sun)

Venue: Elmina

Referee: Daniel Laryea

Asst 1: Kwesi Brobbey

Asst 2: Paul Atimaka

4th Ref: Eso Doh Morrison

Match Commissioner: Michael Ayeh



Match: GREAT OLYMPICS VS ADUANA STARS (Sun)

Venue: Accra Sports Stadium

Referee: Eric Owusu Prempeh

Asst 1: Isaac Odoom

Asst 2: Francis B. Arthur

4th Ref: Patrick Okyere

Match Commissioner: Frank Denakpor



Match: WAFA VS EBUSUA DWARFS (Sun)

Venue: Sogakope

Referee: Samadji Joshua

Asst 1: Emmanuel Dolagbam

Asst 2: John Nyavor

4th Ref: Wiseman Ghansah

Match Commissioner: Annan Lomotey