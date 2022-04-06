The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has announced Match Officials for Matchweek 24 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Week 24:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: DREAMS FC VS ELEVEN WONDERS

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH

ASSISTANTS: ATO YAWSON &EMMANUEL ARKAIFIE

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:
2. DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS LEGON CITIES

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: PROSPER AVINOU &  MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
3 DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: BECHEM UNITED VS GOLD STARS

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: MOHAMMED  MISBAU

ASSISTANTS:  ALHASSAN ABDUL-RAUF & MIKAAL-IL FAUZAN

4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
4. DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: OLYMPICS VS ADUANA SC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJA

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
5. DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: MEDEAMA SC VS RTU

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD NKRUMAH BAFFOUR

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
6. DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022 

MATCH:ASHANTI GOLD VS WAFA

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: KENNETH KWENEBOAH KODUAH & ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

LIVE ON STARTIMES
7.  DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: ELMINA SHARKS VS KING FAISAL

VENUE: NDOUM SPORTS COMPLEX

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER: ADHIRI BANOR

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
8. DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022 

MATCH:ACCRA LIONS  VS KARELA UNITED

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
9. DATE: SUNDAY, APRIL 10,2022 

MATCH: ASANTE KOTOKO VS ACCRA HEARTS OF OAK

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: KENNY JOSEPH PADI

ASSISTANTS: JASPER ADENYO & PETER DAWSA

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES