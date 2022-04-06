The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has announced Match Officials for Matchweek 24 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Week 24:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: DREAMS FC VS ELEVEN WONDERS
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH
ASSISTANTS: ATO YAWSON &EMMANUEL ARKAIFIE
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|2.
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS LEGON CITIES
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|3
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: BECHEM UNITED VS GOLD STARS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL-RAUF & MIKAAL-IL FAUZAN
4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|4.
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: OLYMPICS VS ADUANA SC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJA
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|5.
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: MEDEAMA SC VS RTU
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD NKRUMAH BAFFOUR
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|6.
|DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022
MATCH:ASHANTI GOLD VS WAFA
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: KENNETH KWENEBOAH KODUAH & ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
LIVE ON STARTIMES
|7.
| DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: ELMINA SHARKS VS KING FAISAL
VENUE: NDOUM SPORTS COMPLEX
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: ADHIRI BANOR
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|8.
|DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022
MATCH:ACCRA LIONS VS KARELA UNITED
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|9.
|DATE: SUNDAY, APRIL 10,2022
MATCH: ASANTE KOTOKO VS ACCRA HEARTS OF OAK
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: KENNY JOSEPH PADI
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & PETER DAWSA
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
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