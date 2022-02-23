The second round of the 2021/22 Ghana Premier League begins this weekend with an exciting line up of matches.

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchday 18 of the GPL.

Below are the Match Officials for Matchweek 18:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: SUNDAY, FEBRUARY 27, 2022 

MATCH: ADUANA SC VS KARELA UNITED

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: JACON ADUNTERA

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: ESO DOH MORISSON

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
2. DATE: SATURDAY, FEBRUARY 26, 2022 

MATCH: LEGON CITIES VS HEARTS OF OAK

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: JASPER ADENYO  & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: MARK AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI

LIVE ON STARTIMES
3 DATE: SUNDAY, FEBRUARY  27, 2022 

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS GOLD STARS

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & PROSPER AVINOU

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
4. DATE: FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022 

MATCH: WAFA VS KING FAISAL

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: IMORO OSMAN

ASSISTANTS: ALEX OSAM & KENNETH TWENEBOAH- KODUA

4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

LIVE ON STARTIMES
5. DATE: MONDAY, FEBRUARY 28, 2022 

MATCH: OLYMPICS VS RTU

VENUE: ACCRA STADIUM

REFEREE: JOSEPH  KWOFIE

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & FREEMAN ANWULO

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ANDREW TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
6. DATE: SUNDAY, FEBRUARY 27, 2022 

MATCH: MEDEAMA SC VS BECHEM UNITED

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

LIVE ON STARTIMES
7.  DATE: SUNDAY, FEBRUARY 27, 2022 

MATCH: ASHGOLD VS ELEVEN WONDERS

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS: ATO FORSON & PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: MAXWEL HANSON

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
8. DATE: SUNDAY, FEBRUARY 27, 2022 

MATCH: ELMINA SHARKS VS ACCRA LIONS

VENUE: NDUOM STADIUM

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
9. DATE: SUNDAY, FEBRUARY 27, 2022 

MATCH: ASANTE KOTOKO VS DREAMS FC

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: MOHAMMMED MISBAOU

ASSISTANTS: SULEMANA SALAO DEEN & KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES