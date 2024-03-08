The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 20 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for the Matchweek 20:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024
MATCH: BECHEM UNITED VS SAMARTEX
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: S.K. MAWULI KLU
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: JULIET APPIAH
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: MONDAY, MARCH 11, 2024
MATCH: HEARTS OF OAK VS BOFOAKWA
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SATURDAY, MARCH 9, 2024
MATCH: ACCRA LIONS VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: WAFA PARK SOGAKOPE
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER. CEASER HEH FRANKLIN
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024
MATCH: NSOATREMAN FC VS DREAMS FC
VENUE : NANA KORANMANSAH PARK
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND MANKAA - IL FAUZAN
4TH REFEREE: ROBERT MUSSEY
MATCH COMMISSIONER: MICHEAL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: JOSEPH AFRIFA SARFO
|DATE: SATURDAY, MARCH 9, 2024
MATCH: KARELA UNITED VS ASANTE KOTOKO
VENUE: NAA SHERIGA SPORTS CENTRE
REFEREE: HASSAN YAKUBU
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: ALFAA BA – ADEY
MATCH COMMISSIONER: KASSIM ABUBAKAR
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024
MATCH: ADUANA FC VS LEGON CITIES
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024
MATCH: HEART OF LIONS VS RTU
VENUE: KPANDO SPORTS STADIUM
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: ERIC NDERBUGRI AND ISAAC PINTO
4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
MATCH COMMISSIONER. CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024
MATCH: BIBIANI GOLD STARS VS GREAT OLYMPICS
VENUE : BIBIANI DUNS PARK
REFEREE: DR IMORO OSMAN
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE AND MUMUNI FUSHEINI
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
|DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024
MATCH: NATIONS FC VS MEDEAMA SC
VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN AND ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: GIDEON NII- COFIE
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
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