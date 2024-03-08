The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 20 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for the Matchweek 20:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024 

MATCH: BECHEM UNITED VS SAMARTEX

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE:  S.K. MAWULI KLU

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: JULIET APPIAH

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER:  PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: MONDAY, MARCH 11, 2024 

MATCH: HEARTS OF OAK VS BOFOAKWA

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: JAMES TAYLOR

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES
DATE: SATURDAY, MARCH 9, 2024 

MATCH: ACCRA LIONS VS BEREKUM CHELSEA

VENUE: WAFA PARK SOGAKOPE

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: KWESI   BROBBEY AND   ROLAND ADDY

4TH REFEREE:  SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER. CEASER HEH FRANKLIN

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024 

MATCH: NSOATREMAN FC VS DREAMS FC

VENUE : NANA KORANMANSAH PARK

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND MANKAA - IL FAUZAN

4TH REFEREE: ROBERT MUSSEY

MATCH COMMISSIONER: MICHEAL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: JOSEPH AFRIFA SARFO
DATE: SATURDAY, MARCH 9, 2024 

MATCH: KARELA UNITED VS ASANTE KOTOKO

VENUE: NAA SHERIGA SPORTS CENTRE

REFEREE: HASSAN   YAKUBU

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE: ALFAA BA – ADEY

MATCH COMMISSIONER: KASSIM ABUBAKAR

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024 

MATCH: ADUANA FC VS LEGON CITIES

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024 

MATCH: HEART OF LIONS VS RTU

VENUE: KPANDO SPORTS STADIUM

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: ERIC NDERBUGRI AND ISAAC PINTO

4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

MATCH COMMISSIONER. CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER:  ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024 

MATCH: BIBIANI GOLD STARS VS GREAT OLYMPICS

VENUE : BIBIANI DUNS PARK

REFEREE: DR IMORO OSMAN

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE AND MUMUNI FUSHEINI

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
DATE: SUNDAY, MARCH 10, 2024 

MATCH: NATIONS FC VS MEDEAMA SC

VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN AND ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: GIDEON NII- COFIE

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES