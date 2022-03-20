The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has appointed Match Officials for Matchweek 22 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Day 22:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: DREAMS FC VS BECHEM UNITED
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: WILIAM QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|2.
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: ADUANA SC VS LEGON CITIES
VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO & ALI TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: PHILLIP ARTHUR FORSON
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|3
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: BREKUM CHELSEA VS ACCRA HEARTS OF OAK
VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN & ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
LIVE ON STARTIMES
|4.
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: GREAT OLYMPICS VS WAFA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: KENNETH ARMOO & MIKAA IL FAUZAN
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAM
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|5.
|DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022
MATCH: ACCRA LIONS VS GOLD STARS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: ANDREW TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|6.
|DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022 – 6PM
MATCH: ASANTE KOTOKO VS KARELA UNITED
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & EMMANUEL ARKAFIE
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
|7.
| DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: MEDEAMA SC VS KING FAISAL
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUAH & STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
|8.
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: ELMINA SHARKS VS ELEVEN WONDERS
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: DAVID ADDICO & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: SELORN PKORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|9.
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: ASHANTIGOLD VS RTU
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: KENNY JOSEPH PADI
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
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