The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has appointed Match Officials for Matchweek 22 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Day 22:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: DREAMS FC VS BECHEM UNITED

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: WILIAM QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:
2. DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: ADUANA SC VS LEGON CITIES

VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO & ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: PHILLIP ARTHUR  FORSON

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
3 DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: BREKUM CHELSEA VS ACCRA HEARTS OF OAK

VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS:  SULEMANA SALAU DEEN & ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

LIVE ON STARTIMES
4. DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: GREAT OLYMPICS VS WAFA

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: EMMANUEL OTOO

ASSISTANTS: KENNETH ARMOO & MIKAA IL FAUZAN

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAM

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
5. DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022 

MATCH: ACCRA LIONS VS GOLD STARS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: ANDREW TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
6. DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022 – 6PM 

MATCH: ASANTE KOTOKO VS KARELA UNITED

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & EMMANUEL ARKAFIE

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES
7.  DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: MEDEAMA SC VS KING FAISAL

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUAH & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
8. DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: ELMINA SHARKS VS ELEVEN WONDERS

VENUE: NDUOM STADIUM

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: DAVID ADDICO & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: SELORN PKORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
9. DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: ASHANTIGOLD VS RTU

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: KENNY JOSEPH PADI

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING