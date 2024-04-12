The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 26 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 26:
|No.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SATURDAY, APRIL 13, 2024
MATCH: HEARTS OF OAK VS KARELA UTD
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM and ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|2.
| DATE: SUNDAY, APRIL 14, 2024
MATCH: MEDEAMA VS LEGON CITIES
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED and KOFI NYARKO BAKAE
4TH REFEREE: ROBERT MUSEY
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|3.
|DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024
MATCH: SAMARTEX VS CHELSEA
VENUE: NSENKYIRE SPORTS ARENA
REFEREE: DR. IMORO OSMAN
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY and PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY
VENUE MEDIA OFFICER:KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|4.
|DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024
MATCH: BECHEM VS RTU
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: NII-COFIE GIDEON
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY and JAMES OSAFO
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: ADJIRU BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE ASGYEMANG
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|5.
|DATE: MONDAY, APRIL 15, 2024
MATCH: ACCRA LIONS VS GOLDSTARS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAWULI KLU
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI and HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: CHARLES BULU
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM
LIVE ON STARTIMES
|6.
|DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024
MATCH: NATIONS VS BOFOAKWA TANO
VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: GEORGE M. VORMANOR
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL and ALI TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: MOHAMMED SHERIFF ALI
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
|7.
|DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024
MATCH: DREAMS VS KOTOKO
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: MIKAA-IL FAUZAN and ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: DAVIES CLOTTEY
LIVE ON STARTIMES
|8.
|DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024
MATCH: ADUANA VS HEART OF LIONS
VENUE: NANA AGYEMAN BASD
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: ROLAND ADDY and PETER DAWSA
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: EDWARD KARIKARI
|9.
|DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024
MATCH: NSOATREMAN VS OLYMPICS
VENUE: PROF. NANA AMOAH KORONMANSAH PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU and GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|10.
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