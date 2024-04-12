The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 26 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Matchweek 26:

No. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
1. DATE: SATURDAY, APRIL 13, 2024 

MATCH: HEARTS OF OAK VS KARELA UTD

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM and ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
2.  DATE: SUNDAY, APRIL 14, 2024 

MATCH: MEDEAMA VS LEGON CITIES

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED and KOFI NYARKO BAKAE

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

 
3. DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024 

MATCH: SAMARTEX VS CHELSEA

VENUE: NSENKYIRE SPORTS ARENA

REFEREE: DR. IMORO OSMAN

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY and PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY

VENUE MEDIA OFFICER:KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
4. DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024 

MATCH: BECHEM VS RTU

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: NII-COFIE GIDEON

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY and JAMES OSAFO

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: ADJIRU BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE ASGYEMANG

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
5. DATE: MONDAY, APRIL 15, 2024 

MATCH: ACCRA LIONS VS GOLDSTARS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAWULI KLU

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI and HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM

LIVE ON STARTIMES
6. DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024 

MATCH: NATIONS VS BOFOAKWA TANO

VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: GEORGE M. VORMANOR

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL and ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: MOHAMMED SHERIFF ALI

GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
7. DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024 

MATCH: DREAMS VS KOTOKO

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: MIKAA-IL FAUZAN and ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

VENUE MEDIA OFFICER: DAVIES CLOTTEY

LIVE ON STARTIMES
8. DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024 

MATCH: ADUANA VS HEART OF LIONS

VENUE: NANA AGYEMAN BASD

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: ROLAND ADDY and PETER DAWSA

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: EDWARD KARIKARI
9. DATE: SUNDAY, APRIL,14, 2024 

MATCH: NSOATREMAN VS OLYMPICS

VENUE: PROF. NANA AMOAH KORONMANSAH PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU and GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
10.