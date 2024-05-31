The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 32 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 32:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: FRIDAY, MAY 31, 2024
MATCH: HEARTS OF OAK VS NATIONS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND MINKAA-IL FAUZAN
4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: SAMARTEX VS GOLD STARS
VENUE: NSENKYIRE SPORTS ARENA
REFEREE: NII-COFIE GIDEON
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: KOTOKO VS OLYMPICS
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: JAMES TAYLOR
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: DREAMS VS KARELA
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: JULIETAPPIAH
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE AND GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH
MATCH COMMISSIONER: MICHEAL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: DAVIES CLOTTEY
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: CHELSEA VS RTU
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SATURDAY, JUNE 1, 2024
MATCH: BECHEM VS ADUANA
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: SETH ABLETOR AND TIJANI MOHAMMED
4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: MEDEAMA VS HEART OF LIONS
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: REGINALD COLINS AMOAH
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND ATO YAWSON
4TH REFEREE: ROBERT MUSEY
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: NSOATREMAN VS ACCRA LIONS
VENUE: PROF. NANA AMOAH KORANMANSAH PARK
REFEREE: MAWULI KLU
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDOFIA
4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SATURDAY, JUNE 1, 2024
MATCH: LEGON CITIES VS BOFOAKWA TANO
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: AYAABA IBRAHIM
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: DAVIES CLOTTEY
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
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