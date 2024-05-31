The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 32 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Matchweek 32:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: FRIDAY, MAY 31, 2024 

MATCH: HEARTS OF OAK VS NATIONS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND MINKAA-IL FAUZAN

4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU

MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: SAMARTEX VS GOLD STARS

VENUE: NSENKYIRE SPORTS ARENA

REFEREE: NII-COFIE GIDEON

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: KOTOKO VS OLYMPICS

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE: JAMES TAYLOR

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: DREAMS VS KARELA

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: JULIETAPPIAH

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE AND GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH

MATCH COMMISSIONER: MICHEAL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: DAVIES CLOTTEY

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: CHELSEA VS RTU

VENUE:  GOLDEN CITY PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA

MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SATURDAY, JUNE 1, 2024 

MATCH: BECHEM VS ADUANA

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: SETH ABLETOR AND TIJANI MOHAMMED

4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: MEDEAMA VS HEART OF LIONS

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: REGINALD COLINS AMOAH

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND ATO YAWSON

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: NSOATREMAN VS ACCRA LIONS

VENUE: PROF. NANA AMOAH KORANMANSAH PARK

REFEREE: MAWULI KLU

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDOFIA

4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SATURDAY, JUNE 1, 2024 

MATCH: LEGON CITIES VS BOFOAKWA TANO

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE:  AYAABA IBRAHIM

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: DAVIES CLOTTEY

GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE