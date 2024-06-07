The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the penultimate round of matches for the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Matchweek 33:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
 

DATE: SATURDAY JUNE 8,2024

MATCH: ACCRA LIONS VS DREAMS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MOHAMMED MISBAU

ASSISTANTS: MUMUNI FUSHEINI & ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: MAWULI KLU

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL ARTHUR DADZIE

VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
 

DATE: SUNDAY JUNE 9,2024

MATCH: GOLDSTARS VS MEDEAMA

VENUE: BIBIANI DUN’S PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: JAMES TAYLOR

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERMAN:GABRIEL FRIMPONG

 
 

DATE: SATURDAY JUNE 8,2024

MATCH: RTU VS KOTOKO

VENUE: NAA SHERIGA SPORTS COMPLEX

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & TIJANI MOHAMMED

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG

VENUE MEDIA OFFICER: MURTALA MOHAMMED

LIVE ON STARTIMES
 

DATE: SUNDAY JUNE 9,2024

MATCH: HEART OF LIONS VS LEGON CITIES

VENUE: KPANDO SPORTS COMPLEX

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

VENUE MEDIA OFFICER:ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN:MICHAEL ICED
 

DATE: SUNDAY JUNE 9,2024

MATCH: HEARTS OF OAK VS GREAT OLYMPICS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & ATO YAWSON

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
 

DATE: SUNDAY JUNE 9,2024

MATCH: ADUANA VS NSOATREMAN

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: ALI TIMUAH & PETER DAWSA

4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
 

DATE: SUNDAY JUNE 9,2024

MATCH: NATIONS VS BECHEM UTD

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: ABAULAI SHERIFF

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
 

DATE: SUNDAY JUNE 9,2024

MATCH: KARELA VS SAMARTEX

VENUE: NAA SHERIGA SPORTS COMPLEX

REFEREE: DR. IMORO OSMAN

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ALEX OSAM

4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

LIVE ON STARTIMES
 

DATE: SUNDAY JUNE 9,2024

MATCH: BOFOAKWA VS CHELSEA

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & PATRICK KYERAA

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING