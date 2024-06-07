The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the penultimate round of matches for the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 33:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
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DATE: SATURDAY JUNE 8,2024
MATCH: ACCRA LIONS VS DREAMS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: MUMUNI FUSHEINI & ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: MAWULI KLU
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL ARTHUR DADZIE
VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
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DATE: SUNDAY JUNE 9,2024
MATCH: GOLDSTARS VS MEDEAMA
VENUE: BIBIANI DUN’S PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: JAMES TAYLOR
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERMAN:GABRIEL FRIMPONG
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DATE: SATURDAY JUNE 8,2024
MATCH: RTU VS KOTOKO
VENUE: NAA SHERIGA SPORTS COMPLEX
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & TIJANI MOHAMMED
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG
VENUE MEDIA OFFICER: MURTALA MOHAMMED
LIVE ON STARTIMES
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DATE: SUNDAY JUNE 9,2024
MATCH: HEART OF LIONS VS LEGON CITIES
VENUE: KPANDO SPORTS COMPLEX
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER:ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN:MICHAEL ICED
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DATE: SUNDAY JUNE 9,2024
MATCH: HEARTS OF OAK VS GREAT OLYMPICS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & ATO YAWSON
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
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DATE: SUNDAY JUNE 9,2024
MATCH: ADUANA VS NSOATREMAN
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: ALI TIMUAH & PETER DAWSA
4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
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DATE: SUNDAY JUNE 9,2024
MATCH: NATIONS VS BECHEM UTD
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: ABAULAI SHERIFF
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
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DATE: SUNDAY JUNE 9,2024
MATCH: KARELA VS SAMARTEX
VENUE: NAA SHERIGA SPORTS COMPLEX
REFEREE: DR. IMORO OSMAN
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ALEX OSAM
4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
LIVE ON STARTIMES
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DATE: SUNDAY JUNE 9,2024
MATCH: BOFOAKWA VS CHELSEA
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & PATRICK KYERAA
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
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