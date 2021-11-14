The Referees Committee has announced Match Officials for Ghana Premier League Matchweek 7

Below are the Match Officials for Week 7:

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: POSTPONED 

MATCH:HEARTS OF OAK vs KOTOKO

VENUE:

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE: FRIDAY, DECEMBER 10, 2021 

MATCH: ELEVEN WONDERS vs DREAMS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

LIVE ON STARTIMES

DATE: SATURDAY, DECEMBER 11, 2021 

MATCH: ADUANA vs GREAT OLYMPICS

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK, DORMAA

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & SULEMAN SALAU DEEN

4TH REFRE:EMMANUEL TAMPUR

MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES

 

DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021

MATCH: LEGON  CITIES vs CHELSEA

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE:PHIILP ARTHUR FORSON

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER-BIBIANI

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE

LIVE ON STARTIMES

 DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021 

MATCH: RTU vs MEDEAMA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021 

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS vs BECHEM UNITED

VENUE: DUNS PARK, BIBIANI

REFEREE: JOSHUA SAMADJI

ASSISTANTS: PROSPER  AVINOU & ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI

MATCH COMMISSIONER:ALI MUSAH PLAT

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021 

MATCH: KING FAISAL vs ELMINA SHARKS

VENUE:BABA YARA STADIUM

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO & ATO YAWSO

4TH REFEREE: ALFAA BA - ADE

MATCH COMMISSIONER:CHRISTIAN ASATSA

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021 

MATCH: WAFA vs ASHANTIGOLD

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021 

MATCH: KARELA vs ACCRA LIONS

VENUE: AIYINASE CAM PARK

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & ERIC  NDEBUGRI

4TH REFEREE: ISAAC OSEI

MATCH COMMISSIONER:SAMUEL GYASI

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA