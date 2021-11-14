The Referees Committee has announced Match Officials for Ghana Premier League Matchweek 7
Below are the Match Officials for Week 7:
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
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|DATE: POSTPONED
MATCH:HEARTS OF OAK vs KOTOKO
VENUE:
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
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|DATE: FRIDAY, DECEMBER 10, 2021
MATCH: ELEVEN WONDERS vs DREAMS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
LIVE ON STARTIMES
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|DATE: SATURDAY, DECEMBER 11, 2021
MATCH: ADUANA vs GREAT OLYMPICS
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK, DORMAA
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & SULEMAN SALAU DEEN
4TH REFRE:EMMANUEL TAMPUR
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
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DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021
MATCH: LEGON CITIES vs CHELSEA
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE:PHIILP ARTHUR FORSON
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER-BIBIANI
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
LIVE ON STARTIMES
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| DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021
MATCH: RTU vs MEDEAMA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS vs BECHEM UNITED
VENUE: DUNS PARK, BIBIANI
REFEREE: JOSHUA SAMADJI
ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI
MATCH COMMISSIONER:ALI MUSAH PLAT
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021
MATCH: KING FAISAL vs ELMINA SHARKS
VENUE:BABA YARA STADIUM
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO & ATO YAWSO
4TH REFEREE: ALFAA BA - ADE
MATCH COMMISSIONER:CHRISTIAN ASATSA
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
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| DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021
MATCH: WAFA vs ASHANTIGOLD
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 12, 2021
MATCH: KARELA vs ACCRA LIONS
VENUE: AIYINASE CAM PARK
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: ISAAC OSEI
MATCH COMMISSIONER:SAMUEL GYASI
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
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