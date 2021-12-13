The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek eight midweek matches.
Below are the Match Officials for Week 8:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|ZONE ONE
|1.
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021
MATCH: MEDEAMA VS LEGON CITIES
VENUE: AKOON PARK, TARKWA
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: PETER DAWSA & ALEX OSAM
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|2.
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021
MATCH: ASHANTIGOLD VS ADUANA
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: SELORN KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|3
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS HEARTS OF OAK
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE: RICHMOND ANTWI
ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
LIVE ON STARTIMES
|4.
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021
MATCH: ACCRA LIONS VS KING FAISAL
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: FREDERICK SAMINA
ASSISTANTS:PAUL ATIMAKA & EMMANUEL ARKAIFIE
4TH REFEREE: JONES AKUBIEM
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|5.
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021
MATCH: DREAMS FC VS KARELA FC
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIFI
ASSISTANTS:ALHASSAN ABDULAI & ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: CHARLES BULU
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
|6.
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021
MATCH: BECHEM UNITED VS ELEVEN WONDERS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: FRANCIS BONZIE ARTHUR & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|7.
| DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS WAFA
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: EDWARD ANNAN
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & AUGUSTINE SOGLO DAKURA
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|8.
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021 – 10AM
MATCH: GREAT OLYMPICS VS GOLD STARS
VENUE: SOGAKOPE PARK
REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
ASSISTANTS:ISAAC NYAMEKYE & MIKAAL IL FAUZAN
4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|9.
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021
MATCH: ASANTE KOTOKO VS REAL TAMALE UNITED
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: ACLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: JOSEPH KENNY PADI
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI ADJEI
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