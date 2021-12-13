The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek eight midweek matches.

Below are the Match Officials for Week 8:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
  ZONE ONE
1. DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021 

MATCH: MEDEAMA VS LEGON CITIES

VENUE: AKOON PARK, TARKWA

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: PETER DAWSA & ALEX OSAM

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
2. DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021 

MATCH: ASHANTIGOLD VS ADUANA

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: SELORN KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
3 DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021 

MATCH: ELMINA SHARKS VS HEARTS OF OAK

VENUE: NDUOM STADIUM

REFEREE: RICHMOND ANTWI

ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

MATCH COMMISSIONER: FELIX  ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

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4. DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021 

MATCH: ACCRA LIONS VS KING FAISAL

VENUE: SOGAKOPE

REFEREE: FREDERICK SAMINA

ASSISTANTS:PAUL ATIMAKA & EMMANUEL ARKAIFIE

4TH REFEREE: JONES AKUBIEM

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
5. DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021 

MATCH: DREAMS FC VS KARELA FC

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIFI

ASSISTANTS:ALHASSAN ABDULAI & ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
6. DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021 

MATCH: BECHEM UNITED VS ELEVEN WONDERS

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: FRANCIS BONZIE ARTHUR & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: IMORO  OSMAN

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
7.  DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021 

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS WAFA

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: EDWARD ANNAN

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & AUGUSTINE SOGLO DAKURA

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
8. DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021 – 10AM 

MATCH: GREAT OLYMPICS VS GOLD STARS

VENUE: SOGAKOPE PARK

REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

ASSISTANTS:ISAAC NYAMEKYE & MIKAAL IL FAUZAN

4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
9. DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021 

MATCH: ASANTE KOTOKO VS REAL TAMALE UNITED

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: ACLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: JOSEPH KENNY PADI

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI ADJEI

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