The Referees Committee has appointed Match Officials for Matchweek 6 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials:

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE:  SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: DREAMS vs GOLDSTARS

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: SELORM KPORMEGBE

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & RICHARD APPIAH

4TH REFEREE:  ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER:  MICHAEL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE

 

DATE:  SATURDAY, DECEMBER 4, 2021 

MATCH:  ADUANA vs WAFA

VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK

REFEREE:WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS:  PASCAL MAWUSI & ATO YAWSON

4TH REFEREE:  CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER:  ANDREWS DERY

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

DATE: SUNDAY, DECEMBER 

MATCH: BEREKUM CHELSEA vs  RTU

VENUE: GOLDEN CITY, BEREKUM

REFEREE: IMORO OSMAN

ASSISTANTS:  MOHAMMED TITANI & PETER DAWSA

4TH REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: GREAT OLYMPICS vs BECHEM

VENUE:  ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE:  EMMANUEL OTOO

ASSISTANTS:  FREDERICK DANFUL & BAWA HARINA

4TH REFEREE:  GEORGE VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER:  GABRIEL NKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

GOALRUSH ON STARTIMES

DATE: POSTPONED 

MATCH: MEDEAMA vs  HEARTS

VENUE:

REFEREE: JOESPH KENNY PADI

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE:  SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER:  ALHASSAN SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: ASHGOLD vs  LEGON CITIES

VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI

REFEREE:  JONES AKUBIEM

ASSISTANTS:  PAUL ATIMAKA &  GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

MATCH COMMISSIONER:  JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: SATURDAY, DECEMBER 4, 2021- 6PM 

MATCH: ELMINA SHARKS vs  KARELA

VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX

REFEREE:  MAXWELL HANSON

ASSISTANTS:  FREEMAN AWULOO vs  AUGUSTINE SOGLU DAKURAH

4TH REFEREE:  EDWARD ANNAN

MATCH COMMISSIONER:  ADJEI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

LIVE ON STARTIMES

DATE: SATURDAY, DECEMBER 4, 2021 

MATCH: ACCRA LIONS vs  ELEVEN WONDERS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS:  ALEX OSAM & JASPER ADENYO

4TH REFEREE:  CLEMENT KWAME NKUAH

MATCH COMMISSIONER:  JACOBS AMEGATSEY  KRACH

VENUE MEDIA OFFICER:  NANA AKUA FREMAH

GOALRUSH ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: ASANTE KOTOKO vs  KING FAISAL

VENUE: BABAYARA STADIUM

REFEREE:  JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: KWASI BROBBEY &  ROLAND ADDY

4TH REFEREE:  DANIEL LARYEA

MATCH COMMISSIONER:  JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES