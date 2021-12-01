The Referees Committee has appointed Match Officials for Matchweek 6 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials:
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: DREAMS vs GOLDSTARS
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & RICHARD APPIAH
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
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|DATE: SATURDAY, DECEMBER 4, 2021
MATCH: ADUANA vs WAFA
VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK
REFEREE:WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & ATO YAWSON
4TH REFEREE: CHARLES BULU
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER
MATCH: BEREKUM CHELSEA vs RTU
VENUE: GOLDEN CITY, BEREKUM
REFEREE: IMORO OSMAN
ASSISTANTS: MOHAMMED TITANI & PETER DAWSA
4TH REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: GREAT OLYMPICS vs BECHEM
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & BAWA HARINA
4TH REFEREE: GEORGE VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL NKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GOALRUSH ON STARTIMES
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|DATE: POSTPONED
MATCH: MEDEAMA vs HEARTS
VENUE:
REFEREE: JOESPH KENNY PADI
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: ASHGOLD vs LEGON CITIES
VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
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|DATE: SATURDAY, DECEMBER 4, 2021- 6PM
MATCH: ELMINA SHARKS vs KARELA
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO vs AUGUSTINE SOGLU DAKURAH
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: ADJEI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
LIVE ON STARTIMES
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|DATE: SATURDAY, DECEMBER 4, 2021
MATCH: ACCRA LIONS vs ELEVEN WONDERS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: ALEX OSAM & JASPER ADENYO
4TH REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
MATCH COMMISSIONER: JACOBS AMEGATSEY KRACH
VENUE MEDIA OFFICER: NANA AKUA FREMAH
GOALRUSH ON STARTIMES
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: ASANTE KOTOKO vs KING FAISAL
VENUE: BABAYARA STADIUM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: KWASI BROBBEY & ROLAND ADDY
4TH REFEREE: DANIEL LARYEA
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
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