The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 30 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for the mid-week matches;
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: ASANTE KOTOKO VS KARELA UNITED - LIVE ON STARTIMES
VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: MOHAMMED TIJANI & STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: GREAT OLYMPICS VS BECHEM UNITED
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: AUGUSTINE DAKURAH & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: JOSEPH KENNY PADI
MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS ELMINA SHARKS
VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: KWASI BROBBEY & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: DREAMS FC VS ELEVEN WONDERS
VENUE: DAWU PARK
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & RICHARD APPIAH
4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: WAFA VS ADUANA FC
VENUE: RED BULL ARENA
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: CHARLES BULU
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: MEDEAMA SC VS KING FAISAL
VENUE: T&A PARK - TARKWA
REFEREE: MUSAH MUBARIK
ASSISTANTS: ATO YAWSON & THOMAS NGMINDIEYE
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|DATE: THURSDAY, JUNE 24, 2021 – 6PM
MATCH: LEGON CITIES VS HEARTS OF OAK – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
|DATE: THURSDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: EBUSUA DWARFS VS INTER ALLIES – LIVE ON STARTIMES
VENUE: CAPE COAST SPORTS STADIUM
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & ALI TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: BISMARK APPIAH
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
|DATE: THURSDAY, JUNE 24, 2021
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS ASHGOLD
VENUE: RED BULL ARENA
REFEREE: OBED DANQUAH KWEGYAN
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & FRANCIS BONDZIE ARTHUR
4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL NTOW AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
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