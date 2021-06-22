The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 30 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for the mid-week matches;

REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: ASANTE KOTOKO VS KARELA UNITED  - LIVE ON STARTIMES

VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: MOHAMMED TIJANI & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: GREAT OLYMPICS VS BECHEM UNITED

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: AUGUSTINE DAKURAH & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: JOSEPH KENNY PADI

MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS ELMINA SHARKS

VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: KWASI BROBBEY & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: DREAMS FC VS ELEVEN WONDERS

VENUE: DAWU PARK

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & RICHARD APPIAH

4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: WAFA VS ADUANA FC

VENUE: RED BULL ARENA

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: MEDEAMA SC VS KING FAISAL

VENUE: T&A PARK - TARKWA

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS: ATO YAWSON & THOMAS NGMINDIEYE

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
DATE: THURSDAY, JUNE 24, 2021 – 6PM 

MATCH: LEGON CITIES VS HEARTS OF OAK – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
DATE: THURSDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: EBUSUA DWARFS VS INTER ALLIES – LIVE ON STARTIMES

VENUE: CAPE COAST SPORTS STADIUM

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: BISMARK APPIAH

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
DATE: THURSDAY, JUNE 24, 2021 

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS ASHGOLD

VENUE: RED BULL ARENA

REFEREE: OBED DANQUAH KWEGYAN

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & FRANCIS BONDZIE ARTHUR

4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL NTOW AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA