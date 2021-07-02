The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 27 of the Division One League.

Below are the Match Officials for Week 27:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: BEREKUM ARSENALS VS WA SUNTAA

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: PROSPER ACQUAH & ELIJAH AMOAH

4TH REFEREE: ERNEST BAAFI

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR ABDUL GANIYU

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: YAHAYA SWALIHU
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: STEADFAST VS TAMALE CITY

VENUE: TAMALE STADIUM

REFEREE: JAMES TAYLOR

ASSISTANTS: ABDUL RAUF ALHASSAN & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: JOSEPH KWAKU ADDAE

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: UNITY FC VS NKORANZA WARRIORS

VENUE: KENYASI TOWN PARK

REFEREE: MOHAMMED ZAKARI

ASSISTANTS: FESTUS NBAGNAN & SAYIBU YAKUBU

4TH REFEREE: IBRAHIM AYAABA

MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI

VENUE MEDIA OFFICER: YUSSIF CHIBSAH

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
DATE: FRIDAY, JULY 2, 2021 

MATCH: MIGHTY ROYALS VS NSOATREMAN

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: ABDUL SALAM ABDULAI & GEORGE AMPONSAH

4TH REFEREE: DAVID ADANNEY

MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021 

MATCH: TECHIMAN CITY VS KINTAMPO

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: IDDRISU ISSHAKU & MOHAMMED MOHAMMED

4TH REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAM

MATCH COMMISSIONER: RANSFORD ADDAI

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: B.A UNITED VS RTU

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & ROLAND ADDY

4TH REFEREE: RICHARD ADJEI

MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU

GFA CAMERAMAN:ERIC ASOMA
 

 

 DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021 

MATCH: BOFOAKWA VS PAGA CROCODILE STARS

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: JACOB ASAFUAH

ASSISTANTS: ATO YAWSON & ISSAH MUMUNI BAGURICHA

4TH REFEREE: WUTORIRAH HERBERT HAMZA

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR MUSTAPHA

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021 

MATCH: GBEWAA VS YOUNG APOSTLE

VENUE: TAMALE STADIUM

REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH

ASSISTANTS: THOMAS NGMINDIEYE & SULEMAN SALAU DEEN

4TH REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
ZONE 2
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: ACHIKEN VS UNISTAR

VENUE: JAMSCO PARK

REFEREE: ISAAC ADJANOR

ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & ABDUL RAHMAN ABUGBILLA

4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH KWEKU BUKMAN

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN:LORD YEBOAH
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: NZEMA KOTOKO VS SAMARTEX

VENUE: AZULENOANO PARK

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: KWAME FRIMPONG & IBRAHIM MORO ADAMS

4TH REFEREE: MATTHEW AYISU

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ADJEI KAN

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: HASAACAS VS PROUD UNITED

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE: MORO OSMAN

ASSISTANTS: MICHAEL ALUGMI & ABRAHAM KYREMANTENG

4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: SATURDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: NEW EDUBIASE VS SKYY FC

VENUE: NANA GYAMFI PARK

REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

ASSISTANTS: MORO ABASS KASIMPU & AYAMBA ERNEST ANINBIRE

4TH REFEREE: JAMES AYOKO ANIA

MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: SATURDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: VIPERS VS GOLD STARS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: MARTIN AKUDZI

ASSISTANTS: FREEMAN AWULO & MARFO KWADWO BEDIAKO

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OPOKU MENSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021 

MATCH:  STAR MADRID VS DEPORTIVO

VENUE: UNISTAR ACADEMY, KASOA

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: GEORGE AKISIBOKA & NII KPORTI NARTEY

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN:BEN ENYINDA
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: PACIFIC HEROES VS WASSAMAN

VENUE: AGOGO

REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & ABDUL RAHMAN YAKUBU

4TH REFEREE: JLUIET APPIAH

MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: ALL BLACK VS BYF ACADEMY

VENUE: SWEDRU

REFEREE: EDWARD ANNAN

ASSISTANTS: MOSSES AMEGBETOR & ALHAJI ADAM MUTAWAKIL

4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI

MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUANTERA
ZONE 3
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: KOTOKU ROYALS VS NANIA FC

VENUE: ODA STADIUM

REFEREE: ALBERT BAZANTILOW

ASSISTANTS: ELVIS ATTAKORAH & BLESS KLU

4TH REFEREE: ANGEL ELISHA

MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: FRIDAY, JULY 2, 2021 

MATCH: ACCRA LIONS VS PLANNERS FC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: HANS MENSAH

ASSISTANTS: MUSAH M. BASHIRU & TANKO AYUBA GIBBRINE

4TH REFEREE: JOSHUA LAKONAN

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021 

MATCH: ACCRA CITY VS MIGHTY JETS

VENUE: MATS PARK

REFEREE: EMMANUEL BAAH

ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO & BABAVI NGORLI ESO

4TH REFEREE: CALEB ABOTSI

MATCH COMMISSIONER: EUGENE JACQUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021 

MATCH: VISION FC VS UNCLE T

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: AGBESHIE ADAMS & WISDOM TEFE

4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELI
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: DANBORT VS KRYSTAL PALACE

VENUE: NUNGUA

REFEREE: AMADU IBRAHIM

ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & MICHAEL LAMME

4TH REFEREE: ERIC ODONKOR

MATCH COMMISSIONER: GEORGE ANTWI

VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH

GFA CAMERAMAN: DORA PRAISE ANTWI
DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021 

MATCH: AGBOZUME WEAVERS VS TEMA YOUTH

VENUE: AGBOZUME

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: ALEX OSAM & EMMANUEL ASIEDU

4TH REFEREE: BLESS DOUGLAS KPORHA

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL AMEWONYE

VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL

GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED