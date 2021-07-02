The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 27 of the Division One League.
Below are the Match Officials for Week 27:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: BEREKUM ARSENALS VS WA SUNTAA
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: PROSPER ACQUAH & ELIJAH AMOAH
4TH REFEREE: ERNEST BAAFI
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR ABDUL GANIYU
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: YAHAYA SWALIHU
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: STEADFAST VS TAMALE CITY
VENUE: TAMALE STADIUM
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: ABDUL RAUF ALHASSAN & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: JOSEPH KWAKU ADDAE
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: UNITY FC VS NKORANZA WARRIORS
VENUE: KENYASI TOWN PARK
REFEREE: MOHAMMED ZAKARI
ASSISTANTS: FESTUS NBAGNAN & SAYIBU YAKUBU
4TH REFEREE: IBRAHIM AYAABA
MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI
VENUE MEDIA OFFICER: YUSSIF CHIBSAH
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|DATE: FRIDAY, JULY 2, 2021
MATCH: MIGHTY ROYALS VS NSOATREMAN
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: ABDUL SALAM ABDULAI & GEORGE AMPONSAH
4TH REFEREE: DAVID ADANNEY
MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021
MATCH: TECHIMAN CITY VS KINTAMPO
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: IDDRISU ISSHAKU & MOHAMMED MOHAMMED
4TH REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAM
MATCH COMMISSIONER: RANSFORD ADDAI
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: B.A UNITED VS RTU
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & ROLAND ADDY
4TH REFEREE: RICHARD ADJEI
MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU
GFA CAMERAMAN:ERIC ASOMA
|
|DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021
MATCH: BOFOAKWA VS PAGA CROCODILE STARS
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: JACOB ASAFUAH
ASSISTANTS: ATO YAWSON & ISSAH MUMUNI BAGURICHA
4TH REFEREE: WUTORIRAH HERBERT HAMZA
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR MUSTAPHA
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021
MATCH: GBEWAA VS YOUNG APOSTLE
VENUE: TAMALE STADIUM
REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH
ASSISTANTS: THOMAS NGMINDIEYE & SULEMAN SALAU DEEN
4TH REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
|ZONE 2
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: ACHIKEN VS UNISTAR
VENUE: JAMSCO PARK
REFEREE: ISAAC ADJANOR
ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & ABDUL RAHMAN ABUGBILLA
4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH KWEKU BUKMAN
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN:LORD YEBOAH
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: NZEMA KOTOKO VS SAMARTEX
VENUE: AZULENOANO PARK
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: KWAME FRIMPONG & IBRAHIM MORO ADAMS
4TH REFEREE: MATTHEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ADJEI KAN
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: HASAACAS VS PROUD UNITED
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: MORO OSMAN
ASSISTANTS: MICHAEL ALUGMI & ABRAHAM KYREMANTENG
4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SATURDAY, JULY 4, 2021
MATCH: NEW EDUBIASE VS SKYY FC
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
ASSISTANTS: MORO ABASS KASIMPU & AYAMBA ERNEST ANINBIRE
4TH REFEREE: JAMES AYOKO ANIA
MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: SATURDAY, JULY 4, 2021
MATCH: VIPERS VS GOLD STARS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: MARTIN AKUDZI
ASSISTANTS: FREEMAN AWULO & MARFO KWADWO BEDIAKO
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OPOKU MENSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021
MATCH: STAR MADRID VS DEPORTIVO
VENUE: UNISTAR ACADEMY, KASOA
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: GEORGE AKISIBOKA & NII KPORTI NARTEY
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN:BEN ENYINDA
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: PACIFIC HEROES VS WASSAMAN
VENUE: AGOGO
REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & ABDUL RAHMAN YAKUBU
4TH REFEREE: JLUIET APPIAH
MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: ALL BLACK VS BYF ACADEMY
VENUE: SWEDRU
REFEREE: EDWARD ANNAN
ASSISTANTS: MOSSES AMEGBETOR & ALHAJI ADAM MUTAWAKIL
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUANTERA
|ZONE 3
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: KOTOKU ROYALS VS NANIA FC
VENUE: ODA STADIUM
REFEREE: ALBERT BAZANTILOW
ASSISTANTS: ELVIS ATTAKORAH & BLESS KLU
4TH REFEREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: FRIDAY, JULY 2, 2021
MATCH: ACCRA LIONS VS PLANNERS FC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: HANS MENSAH
ASSISTANTS: MUSAH M. BASHIRU & TANKO AYUBA GIBBRINE
4TH REFEREE: JOSHUA LAKONAN
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021
MATCH: ACCRA CITY VS MIGHTY JETS
VENUE: MATS PARK
REFEREE: EMMANUEL BAAH
ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO & BABAVI NGORLI ESO
4TH REFEREE: CALEB ABOTSI
MATCH COMMISSIONER: EUGENE JACQUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021
MATCH: VISION FC VS UNCLE T
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: AGBESHIE ADAMS & WISDOM TEFE
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELI
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: DANBORT VS KRYSTAL PALACE
VENUE: NUNGUA
REFEREE: AMADU IBRAHIM
ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & MICHAEL LAMME
4TH REFEREE: ERIC ODONKOR
MATCH COMMISSIONER: GEORGE ANTWI
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: DORA PRAISE ANTWI
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: AGBOZUME WEAVERS VS TEMA YOUTH
VENUE: AGBOZUME
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: ALEX OSAM & EMMANUEL ASIEDU
4TH REFEREE: BLESS DOUGLAS KPORHA
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL AMEWONYE
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
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