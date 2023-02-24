The GFA Referees Committee has announced Match Officials for this weekend's MTN FA Cup Round of 16 matches.

Below are the referees for the weekend's matches:

 

DATE: SUNDAY, FEBRUARY 26, 2023

MATCH: KING FAISAL VRS STEADFAST

VENUE: KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 26, 2023 

MATCH: ADUANA VRS KOTOKO

VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK

REFEREE: AMADU IBRAHIM

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 26, 2023 

MATCH: NSOATREMAN VRS DEBIBI UNITED

VENUE: NANA KRONMANSAH PARK

REFEREE: NATHAN ANAFO

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 26, 2023 

MATCH: REAL TAMALE UNITED VRS SAMARTEX

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: NII COFFIE GIDEON

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND SETH ABLETOR

4TH REFEREE: OLIVER TETTEH

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
DATE: SATURDAY, FEBRUARY 25, 2023 

MATCH: DREAMS VRS LIBERTY PROFESSIONAL

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: ALPHONSE ATIAPA

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 26, 2023 

MATCH: EBUSUA DWARFS VRS KOTOKU ROYALS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: S.K. MAWULI KLU

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND ATO YAWSON

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

 
DATE: SUNDAY, JANUARY 26, 2023 

MATCH: LEGON CITIES VRS VOLTA RANGERS

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE AND DIVINE GBOLOMOR

4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
MATCH: HEART OF LIONS VRS SKYY 

VENUE:KPANDO STADIUM

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND DAVID ADDICO

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG