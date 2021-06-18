The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the Round of 32 of the MTN FA Cup competition.
Below are the Match Officials for the Round of 32 matches:
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY, JUNE 20, 2021
MATCH: TAMALE CITY VS TECHIMAN CITY
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: MORO ABASS KASIMPU & HENRY ESSEL BEDIAKO
4TH REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: SATURDAY, JUNE 19, 2021
MATCH: PAGA CROCODILE STARS VS ADUANA FC
VENUE: PAGA TOWN PARK
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: IDDRISU NUHU IS-HAQ & ABDUL RAHAMAN YAKUBU
4TH REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: ABAGNA NELSON
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, JUNE 20, 2021
MATCH: KINTAMPO TOP TALENTS VS KATO FREEDOM FIGHTERS
VENUE: KINTAMPO PARK
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: AUGUSTINE DAKURAH & ERNEST AYAMBA
4TH REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAMS
MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFU
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SATURDAY, JUNE 19, 2021
MATCH: STEADFAST VS BREKUM CHELSEA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: ANDREW AWURISA
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & FORKOR ALIDU MAHAMUD
4TH REFEREE: WITTIRIRAH HERBERT HAMZA
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: FRIDAY, JUNE 18, 2021
MATCH: KINTAMPO FC VS SUNYANI REFORMERS
VENUE: KINTAMPO PARK
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: VICTOR OBOUR TWUM & MICHAEL ALUGMI
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: SUNDAY, JUNE 20, 2021
MATCH: ASOKWA DEPORTIVO VS SKYY FC
VENUE: OKESE PARK, EJISU
REFEREE: JOSHUA SAMEDJI
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR & AGBESHIE ADAMS
4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS - KPORHA
MATCH COMMISSIONER: KWEKU BUCKMAN
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: SATURDAY, JUNE 19, 2021
MATCH: THUNDERBOLTS VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES
VENUE: OKESE PARK, EJISU
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: RICHARD APPAIH & JONES AMOAH BOATENG
4TH REFEREE: RICHMOND ADJEI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH
|DATE: SUNDAY, JUNE 20, 2021
MATCH: KARELA UNITED VS MEDEAMA SC
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: PHILLIP ARTHUR- FORSON
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & ABDUL SHARIFF DUAH
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SUNDAY, JUNE 20, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS VIPERS
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & DORIS ESSUMAN DARKO
4TH REFEREE: SOLOMON MORDEY
MATCH COMMISSIONER: JACOBS AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: SUNDAY, JUNE 20, 2021
MATCH: OKWAHU UNITED VS ATTRAM DE VISSER
VENUE: OFORI PARK, NEW ABIREM
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: JAMES OSAFO & BLESS AWADZI
4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH
MATCH COMMISSIONER: GOERGE ERIC ANTWI
VENUE MEDIA OFFICER: FRANCIS TWUM
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SUNDAY, JUNE 20, 2021
MATCH: ABOI YOUNG STARS VS ASHGOLD
VENUE: SAMREBOI
REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & TANKO AYUBA GIBRINE
4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
|DATE: SUNDAY, JUNE 20, 2021
MATCH: HEARTS OF OAK VS WINDY PROFESSIONALS – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
|DATE: MONDAY, JUNE 21, 2021
MATCH: THIRD WORLD FC VS TEMA YOUTH
VENUE: BLUE SKIES PARK, DOBRO
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & WISDOM TEFE
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
VENUE MEDIA OFFICER: JOYCELYN EFFAH OPOKU
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: SUNDAY, JUNE 20, 2021
MATCH: YOUNG WISE VS WAFA
VENUE: BLUE SKIES PARK, DOBRO
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BERKAE & ROLAND ADDY
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
|DATE: SUNDAY, JUNE 20, 2021
MATCH: HEARTS OF LIONS VS GREAT OLYMPICS
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: OBED DANQUAH
ASSISTANTS: SAMUEL DAVOR & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOUS
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
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