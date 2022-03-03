The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the Women's Premier League Matchweek 10.
Below are the Match Officials:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: FRIDAY, MARCH 4, 2022
MATCH: LADYSTRIKERS VS HASAACAS LADIES
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: JOYCE ALIMISIMI APPOH
ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGA & BRIDGET ATSUFUI DEY
4TH REFEREE: MERCY B. GYAN
MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: TUESDAY, MARCH 8, 2022
MATCH: POLICE LADIES VS IMMIGRATION LADIES
VENUE: ACHIMOTA SCHOOL PARK
REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & JANET AIDOO
4TH REFEREE: PORTIA MENSAH
MATCH COMMISSIONER: HELENA WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
|DATE: MONDAY, MARCH 7, 2022
MATCH: ARMY LADIES VS BERRY LADIES
VENUE: ELWAK STADIUM
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & PORTIA KORSAH
4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
MATCH COMMISSIONER: MEDINA SREM
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI
GFA CAMERAMAN:ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: MONDAY, MARCH 7, 2022
MATCH: FAITH LADIES VS SEA LIONS
VENUE: DANSOMAN
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI & PATIENCE MIFETU
4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFIE
VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS THUNDER QUEENS
VENUE: AJUMAKO ASSASAN
REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
ASSISTANTS: ANTOINETTE AMEGASHITI & GLORIA SENA KUMEDZRO
4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO
MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 – 10AM
MATCH: PEARL PIA VS AMPEM DARKOA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
ASSISTANTS: ADELAIDE AKYAA & ISSAHAKU RASHIDA DONDONAMBLE
4TH REFEREE: VIDA YANUBE
MATCH COMMISSIONER: DUERA AYAMGA
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 – 10AM
MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS FABULOUS LADIES
VENUE: BANTAMA PARK
REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & LYDIA EFFAH
4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022
MATCH: ASHTOWN LADIES VS SUPREME LADIES – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: BANTAMA PARK
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: LUCY MARFO & RABI IBRAHIM
4TH REFEREE: FADILA KASSIM
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NKRUMAH
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: DREAMZ LADIES VS NORTHERN LADIES
VENUE: BANTAMA PARK
REFEREE: AUGUSTINA TETTEH
ASSISTANTS: COMFORT ANYIGBE & MARTHA AMOATEMAA
4TH REFEREE: PRISCILLA KLOVE
MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: SATURDAY,MARCH 5, 2022
MATCH: PRISONS LADIES VS FC SAVANNAH
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: GLORIA YAHRA MORO
ASSISTANTS: ADWOA AGYEIWAA & BELINDA K. BANE
4TH REFEREE: DORA ADOMNAB
MATCH COMMISSIONER: SIMBIATE WIREDU
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
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