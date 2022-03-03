The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the Women's Premier League Matchweek 10.

Below are the Match Officials:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: FRIDAY, MARCH 4, 2022 

MATCH: LADYSTRIKERS VS HASAACAS LADIES

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: JOYCE ALIMISIMI APPOH

ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGA & BRIDGET ATSUFUI DEY

4TH REFEREE: MERCY B. GYAN

MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE:  TUESDAY, MARCH 8, 2022 

MATCH: POLICE LADIES VS IMMIGRATION LADIES

VENUE: ACHIMOTA SCHOOL PARK

REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & JANET AIDOO

4TH REFEREE: PORTIA MENSAH

MATCH COMMISSIONER: HELENA WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
DATE: MONDAY, MARCH 7, 2022 

MATCH: ARMY LADIES VS BERRY LADIES

VENUE: ELWAK STADIUM

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & PORTIA KORSAH

4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

MATCH COMMISSIONER: MEDINA SREM

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI

GFA CAMERAMAN:ISHMAEL ODARTEY MILLS

 
DATE: MONDAY, MARCH 7, 2022 

MATCH: FAITH LADIES VS SEA LIONS

VENUE: DANSOMAN

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI & PATIENCE MIFETU

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFIE

VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS THUNDER QUEENS

VENUE: AJUMAKO ASSASAN

REFEREE: SERAPHINE ANYINAM

ASSISTANTS: ANTOINETTE AMEGASHITI & GLORIA SENA KUMEDZRO

4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO

MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 – 10AM 

MATCH: PEARL PIA VS AMPEM DARKOA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

ASSISTANTS: ADELAIDE AKYAA & ISSAHAKU RASHIDA DONDONAMBLE

4TH REFEREE: VIDA YANUBE

MATCH COMMISSIONER: DUERA AYAMGA

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 – 10AM 

MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS FABULOUS LADIES

VENUE: BANTAMA PARK

REFEREE: AUDREY  ATANPUGBIRE

ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & LYDIA EFFAH

4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN:  EMMANUEL OSEI
DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 

MATCH: ASHTOWN LADIES VS SUPREME LADIES – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE:  BANTAMA PARK

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: LUCY MARFO & RABI IBRAHIM

4TH REFEREE: FADILA KASSIM

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NKRUMAH

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: DREAMZ LADIES VS NORTHERN LADIES

VENUE: BANTAMA PARK

REFEREE: AUGUSTINA TETTEH

ASSISTANTS: COMFORT ANYIGBE  & MARTHA AMOATEMAA

4TH REFEREE: PRISCILLA KLOVE

MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 
DATE:  SATURDAY,MARCH 5, 2022 

MATCH: PRISONS LADIES VS FC SAVANNAH

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: GLORIA YAHRA MORO

ASSISTANTS: ADWOA AGYEIWAA & BELINDA K. BANE

4TH REFEREE: DORA ADOMNAB

MATCH COMMISSIONER: SIMBIATE WIREDU

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA