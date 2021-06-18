The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for semi-finals of the Women's FA Cup.
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|DATE: JUNE 20,2021
MATCH: AMPEM DARKOA VS THUNDER QUEENS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK- TECHIMAN
REFEREE: MONICA LANGE
ASSISTANTS: BETTY BANONO & JANET AIDOO
4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA
MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNE
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN:AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: JUNE 21,2021
MATCH: SUPREME LADIES VS HASAACAS LADIES
VENUE: OKESE PARK - EJISU
REFEREE: FELICIA ADDO
ASSISTANTS: GLORIA AKWANDO & VICTORIA AKORLI
4TH REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
MATCH COMMISSIONER: BENEDICTA WORMADE
VENUE MEDIA OFFICER: EUNICE OPOKU
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
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