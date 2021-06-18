The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for semi-finals of the Women's FA Cup.

Below are the Match Officials:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
  DATE: JUNE 20,2021 

MATCH:  AMPEM DARKOA VS THUNDER QUEENS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK- TECHIMAN

REFEREE: MONICA LANGE

ASSISTANTS:  BETTY BANONO & JANET AIDOO

4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA

MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNE

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN:AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: JUNE 21,2021 

MATCH:  SUPREME LADIES VS HASAACAS LADIES

VENUE: OKESE PARK - EJISU

REFEREE: FELICIA ADDO

ASSISTANTS:  GLORIA AKWANDO & VICTORIA AKORLI

4TH REFEREE: SERAPHINE ANYINAM

MATCH COMMISSIONER: BENEDICTA WORMADE

VENUE MEDIA OFFICER: EUNICE OPOKU

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE