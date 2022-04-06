The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Women's Premier League Matchweek 14.
Below are Match Officials for Matchweek 14:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|
SOUTHERN ZONE
|1.
|DATE: APRIL 9,2022
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS ARMY LADIES
VENUE: ADU YAW- ASSASAN PARK
REFEREE: BEATRICE BEKUI
ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & GRACE KOFEIGAH
4TH REFEREE: CHRISTIANA AMPOMAH OWUSU
MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|2.
|DATE: APRIL 12, 2022
MATCH: IMMIGRATION LADIES VS BERRY LADIES - LIVE ON MAX TV
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH
ASSISTANTS: AMINA ABDULAI & ADWOA AGYEIWAA
4TH REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
|3
|DATE: APRIL 9, 2022
MATCH: POLICE LADIES VS LADYSTRIKERS
VENUE: ACHIMOTA SHS PARK
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: BRIDGET ATSUFUI DEY & BLESS DZOKOTO
4TH REFEREE: GLORIA YARA MORTSU
MATCH COMMISSIONER: DORIS OBENG BEMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL AMOAKOHENE
GFA CAMERAMAN:
|4.
|DATE: APRIL 9,2022
MATCH: SEA LIONS VS HASAACAS LADIES
VENUE: NDOUM SPORTS STADIUM
REFEREE: AUGUSTINA TETTEH
ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGA & EDEM ALNICE AVOR
4TH REFEREE: PORTIA MENSAH
MATCH COMMISSIONER: MEDINA STREMSAI
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|5.
|DATE: APRIL 9, 2022
MATCH: FAITH LADIES VS THUNDER QUEENS
VENUE: DANSOMAN CARL REINDOLF PARK
REFEREE: PATRICIA SUSUAWU
ASSISTANTS: COMFORT ANYIGBE & COMFORT MENSAH
4TH REFEREE: BEIDGET KAKRABA
MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN
VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|
NORTHERN ZONE
|6.
|DATE: APRIL 9,2022 KICKOFF 10:00AM
MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS PEARLPIA LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & PORTIA MENSAH
4TH REFEREE: VIDA YANUBE
MATCH COMMISSIONER: PATIENCE ADARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|7.
| DATE: APRIL 9,2022 KICKOFF 10:00AM
MATCH: PRISONS LADIES VS ASHTOWN LADIES
VENUE: SUNYANI CORONATIONS PARK
REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
ASSISTANTS: ISHAQ HAWAWU & ISSAHAKU RASHIDA
4TH REFEREE: GIFTY ANARIGEDE
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|8.
|DATE: APRIL 10,2022
MATCH: FABULOUS LADIES VS SUPREME LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: JANET AIDOO & RABI IBRAHIM
4TH REFEREE: JAKPA FAIZA
MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHIADEM
VENUE MEDIA OFFICER:ABIGAIL ADU BOAHEN
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|9.
|DATE: APRIL 8,2022 KICKOFF
MATCH: NORTHERN LADIES VS AMPEM DARKOA LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: CYNTHIA ANAFO
ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & BELINDA K. BANE
4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI
MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|10.
|DATE: APRIL 9,2022
MATCH: DREAMZ LADIES VS FC SAVANNAH
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: PRISCILLA KLOVE
ASSISTANTS: PATIENCE MIFETU & LYDIA EFFAH
4TH REFEREE: FRLICIA ADDO
MATCH COMMISSIONER: BERNICE ADUTWUMWAA
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
Comments