The Referees Committee of the Ghana Football Association  has announced Match Officials for Women's Premier League Matchweek 14.

Below are Match Officials for Matchweek 14:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
    

SOUTHERN ZONE

 
1. DATE: APRIL 9,2022 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS ARMY LADIES

VENUE: ADU YAW- ASSASAN PARK

REFEREE: BEATRICE BEKUI

ASSISTANTS:  GLORIA SENA KUMEDZRO & GRACE KOFEIGAH

4TH REFEREE: CHRISTIANA AMPOMAH OWUSU

MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
2. DATE: APRIL 12, 2022 

MATCH: IMMIGRATION LADIES VS BERRY LADIES - LIVE ON MAX TV

VENUE:  MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH

ASSISTANTS:  AMINA ABDULAI & ADWOA AGYEIWAA

4TH REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
3 DATE: APRIL 9, 2022 

MATCH: POLICE LADIES VS LADYSTRIKERS

VENUE: ACHIMOTA SHS PARK

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS:  BRIDGET ATSUFUI DEY & BLESS DZOKOTO

4TH REFEREE: GLORIA YARA MORTSU

MATCH COMMISSIONER: DORIS OBENG BEMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL AMOAKOHENE

GFA CAMERAMAN:
4. DATE: APRIL 9,2022 

MATCH: SEA LIONS VS HASAACAS LADIES

VENUE: NDOUM SPORTS STADIUM

REFEREE: AUGUSTINA TETTEH

ASSISTANTS:  ABIGAIL ABANGA & EDEM ALNICE AVOR

4TH REFEREE: PORTIA MENSAH

MATCH COMMISSIONER: MEDINA STREMSAI

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
5. DATE: APRIL 9, 2022 

MATCH: FAITH LADIES VS THUNDER QUEENS

VENUE: DANSOMAN CARL REINDOLF PARK

REFEREE: PATRICIA SUSUAWU

ASSISTANTS:  COMFORT ANYIGBE & COMFORT MENSAH

4TH REFEREE: BEIDGET KAKRABA

MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN

VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
 

NORTHERN ZONE

 
6. DATE: APRIL 9,2022 KICKOFF 10:00AM 

MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS PEARLPIA LADIES

VENUE:  BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN

ASSISTANTS:  PATRICIA KYERAA & PORTIA MENSAH

4TH REFEREE: VIDA YANUBE

MATCH COMMISSIONER: PATIENCE ADARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
7.  DATE: APRIL 9,2022 KICKOFF 10:00AM 

MATCH: PRISONS LADIES VS ASHTOWN LADIES

VENUE: SUNYANI CORONATIONS PARK

REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE

ASSISTANTS:  ISHAQ HAWAWU & ISSAHAKU RASHIDA

4TH REFEREE: GIFTY ANARIGEDE

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH

VENUE MEDIA OFFICER:  NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
8. DATE: APRIL 10,2022 

MATCH: FABULOUS LADIES VS SUPREME LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS:  JANET AIDOO & RABI IBRAHIM

4TH REFEREE: JAKPA FAIZA

MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHIADEM

VENUE MEDIA OFFICER:ABIGAIL ADU BOAHEN

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
9. DATE: APRIL 8,2022 KICKOFF 

MATCH: NORTHERN LADIES VS AMPEM DARKOA LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: CYNTHIA ANAFO

ASSISTANTS:  DIANA KPIEONYI & BELINDA K. BANE

4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI

MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
10. DATE: APRIL 9,2022 

MATCH: DREAMZ LADIES VS FC SAVANNAH

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: PRISCILLA KLOVE

ASSISTANTS:  PATIENCE MIFETU & LYDIA EFFAH

4TH REFEREE: FRLICIA ADDO

MATCH COMMISSIONER: BERNICE ADUTWUMWAA

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI