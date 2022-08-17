Appointments have been made for Match Day Two of the DOL Super Cup. The matches will take place at the Kyebi Presbyterian Astro Turf on Wednesday, August 17, 2022.
Below are the Match Officials:
DATE: WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022
MATCH: FC SMARTEX 1996 VS. YOUNG APOSTLES FC
VENUE: KYEBI PRESBYTERIAN ASTRO TURF
REFEREE: ALEX AMOABENG
ASSISTANTS: PARTEY ABRAHAM & BELINDA ADZADU
4TH REFEREE: NANA KOJO YENSU
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DATE: WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022
MATCH: KOTOKU ROYALS VS. EBUSUA DWARFS
VENUE: KYEBI PRESBYTERIAN ASTRO TURF
REFEREE:KENNETH ACQUAH
ASSISTANTS: PHILIP AMOH & NANA KOFI AMOAH
4th REFEREE: MOHAMMED GODO
LIVE ON MAX TV
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