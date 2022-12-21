The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the Round of 64 of the MTN FA Cup Competition.
Below are the Match Officials for Round of 64;
DATE: FRIDAY, DECEMBER 23, 2022
MATCH: STK STARS VRS WALEWALE CATHOLIC STARS
VENUE: DAMONGO ASTRO TURF
REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
GFA CAMERAMAN: SAANI SHAM-WUNA
DATE: FRIDAY, DECEMBER 23, 2022
MATCH: BENAB VRS SOCCER 4 SOULS
VENUE: WESLEY COLLEGE PARK
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND ALHAJI ADAM MUTAAWAKIL
4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: FRIDAY, DECEMBER 23, 2022
MATCH: WA POWER VRS MAANA
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: ALFAA BA ADEY
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SATURDAY, DECEMBER 24, 2022
MATCH: BOFOAKWA VRS KASSENA NANKANA
VENUE: CORONATION PARK
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND JONES A. BOATENG
4TH REFEREE: MAWULI MORTEY
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: SUNDAY, DECEMBER 25, 2022
MATCH: MIGHTY ROYALS VRS ARSENAL
VENUE: ADEHYEMAN PARK
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL SALAM AND IDDRISU NUHU ISSHAQ
4TH REFEREE: KWASI ANANE APPIAH
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER:THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: SATURDAY, DECEMBER 24, 2022
MATCH: LEGON CITIES VRS ACCRA LIONS
VENUE: DAWU PARK
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: SETH ABLETOR AND PAUL DEYEGBE
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: SATURDAY, DECEMBER 24, 2022
MATCH: KRYSTAL PALACE VRS OKWAWU UNITED
VENUE: AKOTEX PARK
REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYESI
VENUE MEDIA OFFICR: DAVIS NII ATTUQUAYE CLOTTEY
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SATURDAY, DECEMBER 24, 2022
MATCH: LIBERTY PROFESSIONAL VRS ACCRA ATHLETIC
VENUE: FRED CRENTSIL PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND BLESS AWADZI
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
GFA CAMERAMAN: JULIUS HANSEN SACKEY
DATE: SATURDAY, DECEMBER 24, 2022
MATCH: MSK ZILINA VRS KOFORIDUA SEMPER
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: PATRICK PETER OSEI AND DANNIEL CONNEY
4TH REFEREE: NAZEET SUMAILA
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
DATE: SATURDAY, DECEMBER 24, 2022
MATCH: NZEMA KOTOKO VRS FIJAI SOCCER ACADEMY
VENUE:AAK II SPORTS COMPLEX
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: KENNETH ARMOO AND JAMES AINOOSON
4TH REFEREE: GUGGISBERG AMOYAO
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: FRIDAY, DECEMBER 23, 2022
MATCH: WAFA VRS SKYY
VENUE: GOMOA FETTEH PARK
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA AND NII KPORTI NARTEY
4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: SUNDAY, DECEMBER 25, 2022
MATCH: R.T.U. VRS KUNBUNG BINBIEM
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W.
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND SEIDU ABDULAI
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, DECEMBER 25, 2022
MATCH: B.A. UNITED VRS DEBIBI UNITED
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND KOFI KODUA MATHIAS
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: SUNDAY, DECEMBER 25, 2022
MATCH: NATIONS VRS PAC ACADEMY
VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: HENRY ESSEL BEDIAKO AND JOHN NYAVOR
4TH REFEREE: GEORGE S. EFFAH
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SUNDAY, DECEMBER 25, 2022
MATCH: PRO PLAYERS VRS KING FAISAL
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA AND BEDIAKO MARFO
4TH REFEREE: BENEDICT OPPONG ANANE
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: SUNDAY, DECEMBER 25, 2022
MATCH: AS RENCES VRS BEST X1
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: ALHASSAN A. GRUUGUUO AND THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: NII COFFIE GIDEON
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SUNDAY, DECEMBER 25, 2022
MATCH: ALL BLACKS VRS VIPERS
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: DR. IMORO OSMAN
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND EMMANUEL ARKAIFIE
4TH REFEREE: COURAGE AMPOFO
MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SUNDAY, DECEMBER 25, 2022
MATCH: SEFWI ALL STARS VRS GOLDSTARS
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: FRANCIS ESHUN BOAFO
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, DECEMBER 25, 2022
MATCH: KOTOKU ROYALS VRS NA GOD
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND DIVINE GBOLOMOR
4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SUNDAY, DECEMBER 25, 2022
MATCH: VOLTA RANGERS VRS AFLAO AGBOGBA
VENUE: HO SPORTS STADIUM
REFEREE: S.K. MAWULI KLU
ASSISTANTS: WISDOM TEFE AND JOSHUA ANANE
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: THURSDAY, DECEMBER 22, 2022
MATCH: HEART OF LION VRS ADIDOME UNITY
VENUE: KPANDO SPORTS STADIUM
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: MONDAY, DECEMBER 26, 2022
MATCH: WA SUNTAA VRS CHELSEA
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND FESTUS N. NBANGNAN
4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: MONDAY, DECEMBER 26, 2022
MATCH: TAMALE CITY VRS STEADFAST
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND PETER DAWSA
4TH REFEREE: UMAR ABUBAKAR SADIQ
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: MONDAY, DECEMBER 26, 2022
MATCH: DORMAA UNITY VRS ADUANA STARS
VENUE: NANA AGYEMAN BADU II PARK
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUA AND ABDUL MUMUNI HAMDAN
4TH REFEREE: KINGSLEY K. MENSAH
MATCH COMMISSIONER: OPARE AKUFFO
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: MONDAY, DECEMBER 26, 2022
MATCH: BAFFUOR SOCCER ACADEMY VRS NSOATREMAN
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND SAMUEL KUSI ANTWI
4TH REFEREE: ABDUL FATAW ISHAQ KABORE
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI
DATE: MONDAY, DECEMBER 26, 2022
MATCH: GOLDEN KICK VRS OLYMPICS
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ATO YAWSON
4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
DATE: MONDAY, DECEMBER 26, 2022
MATCH: ASANTE KOTOKO VRS BECHEM UNITED
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR
4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
DATE: MONDAY, DECEMBER 26, 2022
MATCH: DWARFS VRS KENPONG
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO AND MARY TEI
4TH REFEREE: BRIGHT AMEDONU
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: MONDAY, DECEMBER 26, 2022
MATCH: KARELA VRS MEDEAMA
VENUE: CAM PARK
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND SETH ABLETOR
4TH REFEREE: FRANCIS ANKRAH
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: TUESDAY, DECEMBER 27, 2022
MATCH: ASEKEM VRS DREAMS
VENUE: DR. KOFI KODUA SPORTS STADIUM
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND JOSHUA ANANE
4TH REFEREE: DAVID PARKER
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
DATE: MONDAY, DECEMBER 26, 2022
MATCH: ADJOAFOAMAN VRS SAMARTEX
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: TUESDAY, DECEMBER 27, 2022
MATCH: UNCLE T. VRS HEARTS OF OAK
VENUE: FRED CRENTSIL PARK, PRAMPRAM
REFEREE: EDWARD ANNAN
ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND NII KPORTI NARTEY
4TH REFEREE: ALPHONSO ATIAPA
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
LIVE ON STARTIMES
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