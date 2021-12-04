|No. 1
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|DATE: DECEMBER 4, 2021
MATCH: PRISONS LADIES vs. AMPEM DARKOA LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI
ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO& AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: MARIAMA BOTCHWAY
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
MATCH NO. 2: DATE: DECEMBER 4, 2021
MATCH: LADSTRIKERS VS PRISONS LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: MARY TEI & DORIS ASSUMANG DARKO
4TH REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODU
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR
VENUE MEDIA OFFICER: MARIAMA BOTCHWAY
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
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