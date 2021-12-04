No. 1 REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE: DECEMBER 4, 2021 

MATCH: PRISONS LADIES vs. AMPEM DARKOA LADIES

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI

ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO& AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: MARIAMA BOTCHWAY

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB

 

 MATCH NO. 2: DATE: DECEMBER 4, 2021

MATCH: LADSTRIKERS VS PRISONS LADIES

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS: MARY TEI & DORIS ASSUMANG DARKO

4TH REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODU

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR

VENUE MEDIA OFFICER: MARIAMA BOTCHWAY

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB