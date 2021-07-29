The Referee Committee of the Ghana Football Association has appointed Abdul Latif Adaari and Selorm Yao Bless to officiate the MTN FA Cup Semi-final matches respectively.

Below are the Match Officials for Semi-final matches:

Match Officials list

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: AUGUST 1, 2021 

MATCH: ASHANTIGOLD VS BEREKUM CHELSEA - 3PM

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI

ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO DAKURA & ATO YAWSON

4TH REFEREE: OBED DANQUAH

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, AUGUST 1, 2021 

MATCH: HEARTS OF OAK VS MEDEAMA -6PM

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

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