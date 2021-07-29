The Referee Committee of the Ghana Football Association has appointed Abdul Latif Adaari and Selorm Yao Bless to officiate the MTN FA Cup Semi-final matches respectively.
Below are the Match Officials for Semi-final matches:
Match Officials list
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
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|DATE: AUGUST 1, 2021
MATCH: ASHANTIGOLD VS BEREKUM CHELSEA - 3PM
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI
ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO DAKURA & ATO YAWSON
4TH REFEREE: OBED DANQUAH
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
LIVE ON STARTIMES
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|DATE: SUNDAY, AUGUST 1, 2021
MATCH: HEARTS OF OAK VS MEDEAMA -6PM
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
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