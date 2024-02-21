The Malta Guinness Women's Premier League returns this weekend at all match venues in the Northern and Southern zones respectively.

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 11.

Below are the Match Officials:

No. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
1. DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024a 

MATCH: DREAMZ LADIES VS PEARLPIA LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: COMFORT ATTADEY

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI and COMFORT ANYIGBA

4TH REFEREE: JANET BOBOLAYIRI

MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
2.  DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024 

MATCH: PRISON LADIES VS ASHTOWN LADIES

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH

ASSISTANTS: SAKINA NASARA MOHAMMED and WINIFRED ADOKU

4TH REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE

MATCH COMMISSIONER: LETICIA OBENG

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERMAN: SAMUEL DZIMADO

 
3. DATE: MONDAY, 26TH FEBRUARY,2024 

MATCH: FOSU ROYAL LADIES VS AMPEM DARKOA

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: CHRISTIANA OWUSUA AMPONSAH

ASSISTANTS: GLORIA AKWANDO and ELIZABETH DEDE DUAH

4TH REFEREE: HAGAR BOAFOWAA LARBI

MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUADEN

VENUE MEDIA OFFICER: EVANS TAKYI OWUSU

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
4. DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024 

MATCH: NORTHERN LADIES VS SUPREME LADIES

VENUE: YENDI ASTRO TURF

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA and ISHAQ HAWAWU

4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNIE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL GAFARU

GFA CAMERAMAN:  ABDUL SAMED
5. DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024 

MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS TAMALE SUPER LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: PATRICIA SUSUAWU

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE and ELIZABETH ALELA

4TH REFEREE: RAHINA ZAIRE

MATCH COMMISSIONER: AGNES ABEFA

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
6. DATE: FRIDAY, 23RD FEBRUARY,2024 

MATCH: JONINA LADIES VS LADYSTRIKERS

VENUE: AUNTIE AKU ASTRO TURF

REFEREE: BEATRICE BEKUI

ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO and LINDA AYIMPOKA ASOGRO

4TH REFEREE: AUGUSTINA OFFEI DOUDU

MATCH COMMISSIONER: MEDINA SREM

VENUE MEDIA OFFICER: JUSTINA ADOCTOR

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
7. DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024 

MATCH: SEA LIONS VS BERRY LADIES

VENUE: NDOUM STADUIM

REFEREE: LOVIA BOADIWAA DOUDU

ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD and ADWOA AGYEIWAA

4TH REFEREE: ASANA HAMIDU

MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING

VENUE MEDIA OFFICER: RUBY ADAMS

GFA CAMERAMAN: SAMPSON ASAMOAH
8. DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024 

MATCH: ESSIAM SOCRATES VS HASAACAS LADIES

VENUE: ANYAN ABAASA ASTRO TURF

REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH

ASSISTANTS: CHRISTIANA ANDAM KORE and PORTIA OFOSU

4TH REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NYARKO

VENUE MEDA OFFICER:SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
9. DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024 

MATCH: FAITH LADIES VS ARMY LADIES – LIVE MATCH

VENUE: CARL REINDORF PARK

REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN

ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH and AMINA ABDULAI

4TH REFEREE: SARAH ADJETEY

MATCH COMMISSIONER: OLIVIA AYAYE

VENUE MEDA OFFICER: DAVID KOFI TEI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
10. DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024 

MATCH: POLICE LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: ACHIMOTA SCHOOL PARK

REFEREE: DORA AGOMINAAB

ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI and FORGIVE AVULEKPOR

4TH REFEREE: ANGELA BASOTI

MATCH COMMISSIONER: LOUISA AMANOR

VENUE MEDA OFFICER: MARIAMA BOTCHWAY

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE