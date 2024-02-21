The Malta Guinness Women's Premier League returns this weekend at all match venues in the Northern and Southern zones respectively.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 11.
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024a
MATCH: DREAMZ LADIES VS PEARLPIA LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: COMFORT ATTADEY
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI and COMFORT ANYIGBA
4TH REFEREE: JANET BOBOLAYIRI
MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|2.
| DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024
MATCH: PRISON LADIES VS ASHTOWN LADIES
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
ASSISTANTS: SAKINA NASARA MOHAMMED and WINIFRED ADOKU
4TH REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
MATCH COMMISSIONER: LETICIA OBENG
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERMAN: SAMUEL DZIMADO
|3.
|DATE: MONDAY, 26TH FEBRUARY,2024
MATCH: FOSU ROYAL LADIES VS AMPEM DARKOA
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: CHRISTIANA OWUSUA AMPONSAH
ASSISTANTS: GLORIA AKWANDO and ELIZABETH DEDE DUAH
4TH REFEREE: HAGAR BOAFOWAA LARBI
MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUADEN
VENUE MEDIA OFFICER: EVANS TAKYI OWUSU
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|4.
|DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024
MATCH: NORTHERN LADIES VS SUPREME LADIES
VENUE: YENDI ASTRO TURF
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA and ISHAQ HAWAWU
4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNIE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL GAFARU
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|5.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS TAMALE SUPER LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: PATRICIA SUSUAWU
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE and ELIZABETH ALELA
4TH REFEREE: RAHINA ZAIRE
MATCH COMMISSIONER: AGNES ABEFA
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|6.
|DATE: FRIDAY, 23RD FEBRUARY,2024
MATCH: JONINA LADIES VS LADYSTRIKERS
VENUE: AUNTIE AKU ASTRO TURF
REFEREE: BEATRICE BEKUI
ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO and LINDA AYIMPOKA ASOGRO
4TH REFEREE: AUGUSTINA OFFEI DOUDU
MATCH COMMISSIONER: MEDINA SREM
VENUE MEDIA OFFICER: JUSTINA ADOCTOR
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|7.
|DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024
MATCH: SEA LIONS VS BERRY LADIES
VENUE: NDOUM STADUIM
REFEREE: LOVIA BOADIWAA DOUDU
ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD and ADWOA AGYEIWAA
4TH REFEREE: ASANA HAMIDU
MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING
VENUE MEDIA OFFICER: RUBY ADAMS
GFA CAMERAMAN: SAMPSON ASAMOAH
|8.
|DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024
MATCH: ESSIAM SOCRATES VS HASAACAS LADIES
VENUE: ANYAN ABAASA ASTRO TURF
REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH
ASSISTANTS: CHRISTIANA ANDAM KORE and PORTIA OFOSU
4TH REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NYARKO
VENUE MEDA OFFICER:SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|9.
|DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024
MATCH: FAITH LADIES VS ARMY LADIES – LIVE MATCH
VENUE: CARL REINDORF PARK
REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN
ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH and AMINA ABDULAI
4TH REFEREE: SARAH ADJETEY
MATCH COMMISSIONER: OLIVIA AYAYE
VENUE MEDA OFFICER: DAVID KOFI TEI
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|10.
|DATE: SATURDAY 24TH FEBRUARY,2024
MATCH: POLICE LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: ACHIMOTA SCHOOL PARK
REFEREE: DORA AGOMINAAB
ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI and FORGIVE AVULEKPOR
4TH REFEREE: ANGELA BASOTI
MATCH COMMISSIONER: LOUISA AMANOR
VENUE MEDA OFFICER: MARIAMA BOTCHWAY
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
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