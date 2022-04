5 hours ago

The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 16 of the Women's Premier League.

Below are the Match Officials for Matchweek 16:

NORTHERN ZONE

DATE: APRIL 30,2022

MATCH: PRISONS LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY

VENUE: CORONATIONS PARK- SUNYANI

REFEREE: DORA AGOMNAB

ASSISTANTS: RABI IBRAHIM & AMINA ABDULAI

REFEREE: MARIAMA FUSEINI

MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHUADEM

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN : REINDORF OPOKU

DATE: MAY 2,2022

MATCH: NORTHERN LADIES VS PEARLPIA LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: FAIZA JAKPA

ASSISTANTS: LUCY MARFO & ADWOA AGYEIWAA

REFEREE: VIDA YANUBE

MATCH COMMISSIONER: ZUWERA AYAMGA

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN : LORD YEBOAH

DATE: MAY 1,2022

MATCH:FABULOUS LADIES VS FC SAVANNAH

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: JOYCE ALIMISIMI APPOH

ASSISTANTS: GIFTY ANARIGEDE & LYDIA EFFAH

REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODU

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO

DATE: MAY 3,2022

MATCH:SUPREME LADIES VS AMPEM DARKOA LADIES – LIVE

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: SERAPHINE ANYINAM

ASSISTANTS: CHRISTIANA ANDAM KORE & GRACE KOFEIGAH

REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN

DATE: MAY 2,2022

MATCH: DREAMZ LADIES VS ASHTOWN LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: FELICIA ADDO

ASSISTANTS: DIANA KPIEONI & THERESA OFORI

REFEREE: CHRISTIANA AMPONSAH OWUSU

MATCH COMMISSIONER: SIMBIAT WIREDU

VENUE MEDIA OFFICER:ABIGAIL ADU BOAHEN

GFA CAMERAMAN : SOLOMON POAKWA

SOUTHERN ZONE

REFEREE: BEIDGET KAKRABA

MATCH COMMISSIONER: PHILOMENA AFFUL

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN : MARY NANQUENTERA

DATE: APRIL 30,2022

MATCH:IMMIGRATION LADIES VS THUNDER QUEENS

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: PORTIA MENSAH

ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & DORISS ESSUMANG DARKO

REFEREE: PRISCILLA KLOVE

MATCH COMMISSIONER: OLIVIA AYAYE

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH

GFA CAMERAMAN : DAVID ABAIDOO ENCHILL

DATE: MAY 1,2022

MATCH: SEA LIONS VS LADYSTRIKERS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: BEATRICE BEKUI

ASSISTANTS: AGNES GOHOHO & LETICIA HASANA ARTHUR

REFEREE: CYNTHIA ANAFO

MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFIE

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR

GFA CAMERAMAN : DAVID KPELIH

DATE: MAY 4,2022

MATCH:BERRY LADIES VS HASAACAS LADIES – LIVE

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & PATIENCE MIFETU

REFEREE: PATTRICIA SUSUAWU

MATCH COMMISSIONER: MARY APEDO

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA

DATE: APRIL 30,2022

MATCH: FAITH LADIES VS ARMY LADIES

VENUE: CARL REINDOLF PARK

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & COMFORT ANYIGBE

REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NKRUMAH

VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON<

GFA CAMERAMAN : YAHAYA SWALIHU