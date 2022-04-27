The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 16 of the Women's Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 16:
NORTHERN ZONE
DATE: APRIL 30,2022
MATCH: PRISONS LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY
VENUE: CORONATIONS PARK- SUNYANI
REFEREE: DORA AGOMNAB
ASSISTANTS: RABI IBRAHIM & AMINA ABDULAI
REFEREE: MARIAMA FUSEINI
MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHUADEM
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN : REINDORF OPOKU
DATE: MAY 2,2022
MATCH: NORTHERN LADIES VS PEARLPIA LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: FAIZA JAKPA
ASSISTANTS: LUCY MARFO & ADWOA AGYEIWAA
REFEREE: VIDA YANUBE
MATCH COMMISSIONER: ZUWERA AYAMGA
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN : LORD YEBOAH
DATE: MAY 1,2022
MATCH:FABULOUS LADIES VS FC SAVANNAH
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: JOYCE ALIMISIMI APPOH
ASSISTANTS: GIFTY ANARIGEDE & LYDIA EFFAH
REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODU
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
DATE: MAY 3,2022
MATCH:SUPREME LADIES VS AMPEM DARKOA LADIES – LIVE
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
ASSISTANTS: CHRISTIANA ANDAM KORE & GRACE KOFEIGAH
REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN
DATE: MAY 2,2022
MATCH: DREAMZ LADIES VS ASHTOWN LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: FELICIA ADDO
ASSISTANTS: DIANA KPIEONI & THERESA OFORI
REFEREE: CHRISTIANA AMPONSAH OWUSU
MATCH COMMISSIONER: SIMBIAT WIREDU
VENUE MEDIA OFFICER:ABIGAIL ADU BOAHEN
GFA CAMERAMAN : SOLOMON POAKWA
SOUTHERN ZONE
REFEREE: BEIDGET KAKRABA
MATCH COMMISSIONER: PHILOMENA AFFUL
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN : MARY NANQUENTERA
DATE: APRIL 30,2022
MATCH:IMMIGRATION LADIES VS THUNDER QUEENS
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: PORTIA MENSAH
ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & DORISS ESSUMANG DARKO
REFEREE: PRISCILLA KLOVE
MATCH COMMISSIONER: OLIVIA AYAYE
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
GFA CAMERAMAN : DAVID ABAIDOO ENCHILL
DATE: MAY 1,2022
MATCH: SEA LIONS VS LADYSTRIKERS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: BEATRICE BEKUI
ASSISTANTS: AGNES GOHOHO & LETICIA HASANA ARTHUR
REFEREE: CYNTHIA ANAFO
MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFIE
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR
GFA CAMERAMAN : DAVID KPELIH
DATE: MAY 4,2022
MATCH:BERRY LADIES VS HASAACAS LADIES – LIVE
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & PATIENCE MIFETU
REFEREE: PATTRICIA SUSUAWU
MATCH COMMISSIONER: MARY APEDO
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA
DATE: APRIL 30,2022
MATCH: FAITH LADIES VS ARMY LADIES
VENUE: CARL REINDOLF PARK
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & COMFORT ANYIGBE
REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NKRUMAH
VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON<
GFA CAMERAMAN : YAHAYA SWALIHU
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