The Women’s Premier League enters into Match day 3 this weekend and match officials for the games have been appointed.

Here are match officials for the WPL Match day 3: WPL: MATCH OFFICIALS

SOUTHERN ZONE

Match : HALIFAX LADIES Vs SOCCER INTELLECTUALS Venue: Tema Sports Stadium Referee: Lavia Boadiwaa Duodu Asst 1: Beatrice Thaud Asst 2: Agnes Gohoho 4th Ref: Antoinette Amegashiti M/C: Olivia Ayaye

Match :IMMIGRATIONS LADIES Vs POLICE LADIES Venue: McDan La Town Park Referee: Cynthia Anafo Asst 1: Mary Tei Asst 2: Benedicta Ayedzi 4th Ref: Ayishetu Amadu M/C: Vivian Aggor

Match : HASAACAS LADIES Vs LADYSTRIKERS Venue: Essipon Sports Stadium Referee: Augustina Tetteh Asst 1: Comfort Anyigba Asst 2: Cynthia Mensah 4th Ref: Rejoice Adokwei M/C: Justina Nyarko

Match : SEA LIONS FC Vs SAMARIA LADIES Venue: Nduom Sports Stadium Referee : Theresa Bremansu Asst 1: Gloria Akwando Asst 2: Gloria Sena Kumedzro 4th Ref: Gloria Yayra Mortsu M/C: Victoria Koomson

NORTHERN ZONE

Match : FABULOUS LADIES Vs AMPEM DARKOA LADIES Venue: Wesco Park - Kumasi Referee : Joyce Obenewaa Appiah Asst 1: Abigail Abanga Asst 2: Charity Abugun 4th Ref: Mariama Fuseini M/C: Helina Williams

Match : NORTHERN LADIES Vs ASHTOWN LADIES Venue: Aliu Mahama Sports Stadium Referee: Dora Agomnab Asst 1 : Portia Korsah Asst 2: Berma Obeng 4th Ref: Felicia Addo M/C : Bernice Adutwumwaa

Match : PRISONS LADIES Vs PEARL PIA LADIES Venue: Sunyani Coronation Park Referee : Audrey Atanpagbire Asst 1: Augustina Grand Asst 2: Abane K. Belinda 4th Ref: Elizabeth Kutichere M/C: Patience Azudan

Match : SUPREME LADIES Vs KUMASI SPORTS ACADEMY Venue: Paa Joe Park - Kumasi Referee : Monica Lange Asst 1: Aisha Serwaa Asst 2: Lucy Marfo 4th Ref: Juliet Appiah M/C: Louisa Amanor