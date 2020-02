56 minutes ago

Match officials for match week 7 of the Women’s Premier league has been announced.

NORTHERN ZONE

Match: KUMASI SPORTS ACADEMY Vs AMPEM DARKOA LADIES Venue: Paa Joe Park - Kumasi Referee: Barikisu Salifu Asst 1: Mary Tei Asst 2: Ishaq Hanawu 4th Ref: Lovia B. Duodu M/C : Christiana Tetteh

Match:PRISONS LADIES Vs NORTHERN LADIES Venue: Sunyani Coronation Park Referee: Mansa Hommey Asst 1: Alice Chakule Asst 2: Martha Amoatemaa 4th Ref: Priscilla Klove M/C : Simbiat Wiredu

Match: PEARL PIA Vs ASHTOWN LADIES Venue: Utrecht Park- Tamale Referee: Dora Agomnab Asst 1: Theresa Ofori Asst 2: Elizabeth Alela 4th Ref: Felicia Addo M/C : Zuwera A. Mohammed

Match:SUPREME LADIES Vs FABULOUS LADIES Venue: Paa Joe Park- Kumasi Referee: Faizatu Jakpa Asst 1: Doris Essumang Darko Asst 2: Patricia Kuer 4th Ref: Vida Yanube M/C : Vivian Aggor

SOUTHERN ZONE

Match: HALIFAX LADIES Vs HASAACAS LADIES Venue: Tema Sports Stadium Referee: Beatrice Beku Asst 1: Beatrice Thaud Asst2: Janet Aidoo 4th Ref: Rejoice Adokwei M/C: Doris Obeng Bempong

Match: SEA LIONS FC Vs IMMIGRATIONS LADIES Venue: Nduom Sports Stadium - Elmina Referee: Theresa Bremansu Asst 1: Abigail Abanga Asst 2: Avor Alice Edem 4th Ref: Gloria Yayra Mortsu M/C : Philomena Afful

Match: SAMARIA LADIES Vs POLICE LADIES Venue: McDan La Town Park-Accra Referee: Joyce Appiah Asst 1: Gloria Akwando Asst 2: Agnes Gohoho 4th Ref: Ayeshetu Amadu M/C : Agnes Abefe

Match: SOCCER INTELLECTUALS Vs LADYSTRIKERS Venue: Adu Yaw Assasan Park- Ajumako Referee: Augustina Tetteh Asst 1: Comfort Anyigba Asst 2: Margaret Sowah 4th Ref:Mavis Anani M/C : Comfort Coffie