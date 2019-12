32 minutes ago

The 2019/20 Ghana Premier League season starts on 28th December, 2019 with 18 clubs participating in the competition with exciting matches coming up in the season.

Below are the full fixtures of the season:

Round 1

28.12. 08:00 Aduana Stars - Inter Allies

28.12. 08:00 Asante Kotoko -Eleven Wonders

28.12. 08:00 Ashanti - Great Olympics

28.12. 08:00 Bechem United - Elmina Sharks

28.12. 08:00 Dreams - King Faisal

28.12. 08:00 Ebusua - Medeama

28.12. 08:00 Hearts of Oak - Berekum Chelsea

28.12. 08:00 Karela - WAFA

28.12. 08:00 Liberty - Wa All Stars

Round 2

04.01. 08:00 Berekum Chelsea - Liberty

04.01. 08:00 Eleven Wonders -Dreams

04.01. 08:00 Elmina Sharks -Karela

04.01. 08:00 Great Olympics -Aduana Stars

04.01. 08:00 Inter Allies- Bechem United

04.01. 08:00 King Faisal - Ashanti

04.01. 08:00 Medeama - Hearts of Oak

04.01. 08:00 Wa All Stars - Asante Kotoko

04.01. 08:00 WAFA - Ebusua

Round 3

11.01. 08:00 Aduana Stars - King Faisal

11.01. 08:00 Asante Kotoko - Berekum Chelsea

11.01. 08:00 Ashanti - Eleven Wonders

11.01. 08:00 Bechem United - Great Olympics

11.01. 08:00 Dreams - Wa All Stars

11.01. 08:00 Elmina Sharks - WAFA

11.01. 08:00 Hearts of Oak - Ebusua

11.01. 08:00 Karela - Inter Allies

11.01. 08:00 Liberty - Medeama

Round 4

15.01. 08:00 Berekum Chelsea - Dreams

15.01. 08:00 Ebusua - Liberty

15.01. 08:00 Eleven Wonders - Aduana Stars

15.01. 08:00 Great Olympics - Karela

15.01. 08:00 Inter Allies - Elmina Sharks

15.01. 08:00 King Faisal - Bechem United

15.01. 08:00 Medeama - Asante Kotoko

15.01. 08:00 Wa All Stars - Ashanti

15.01. 08:00 WAFA - Hearts of Oak

Round 5

18.01. 08:00 Aduana Stars- Wa All Stars

18.01. 08:00 Asante Kotoko - Ebusua

18.01. 08:00 Ashanti - Berekum Chelsea

18.01. 08:00 Bechem United - Eleven Wonders

18.01. 08:00 Dreams- Medeama

18.01. 08:00 Elmina Sharks - Great Olympics

18.01. 08:00 Inter Allies - WAFA

18.01. 08:00 Karela - King Faisal

18.01. 08:00 Liberty - Hearts of Oak

Round 6

25.01. 08:00 Berekum Chelsea - Aduana Stars

25.01. 08:00 Ebusua - Dreams

25.01. 08:00 Eleven Wonders - Karela

25.01. 08:00 Great Olympics - Inter Allies

25.01. 08:00 Hearts of Oak - Asante Kotoko

25.01. 08:00 King Faisal - Elmina Sharks

25.01. 08:00 Medeama - Ashanti

25.01. 08:00 Wa All Stars - Bechem United

25.01. 08:00 WAFA - Liberty

Round 7

01.02. 08:00 Aduana Stars - Medeama

01.02. 08:00 Asante Kotoko - Liberty

01.02. 08:00 Ashanti - Ebusua

01.02. 08:00 Bechem United -Berekum Chelsea

01.02. 08:00 Dreams - Hearts of Oak

01.02. 08:00 Elmina Sharks - Eleven Wonders

01.02. 08:00 Great Olympics -WAFA

01.02. 08:00 Inter Allies -King Faisal

01.02. 08:00 Karela - Wa All Stars

Round 8

05.02. 08:00 Berekum Chelsea - Karela

05.02. 08:00 Ebusua - Aduana Stars

05.02. 08:00 Eleven Wonders -Inter Allies

05.02. 08:00 Hearts of Oak -Ashanti

05.02. 08:00 King Faisal - Great Olympics

05.02. 08:00 Liberty - Dreams

05.02. 08:00 Medeama - Bechem United

05.02. 08:00 Wa All Stars - Elmina Sharks

05.02. 08:00 WAFA - Asante Kotoko

Round 9

08.02. 08:00 Aduana Stars - Hearts of Oak

08.02. 08:00 Ashanti - Liberty

08.02. 08:00 Bechem United - Ebusua

08.02. 08:00 Dreams - Asante Kotoko

08.02. 08:00 Elmina Sharks - Berekum Chelsea

08.02. 08:00 Great Olympics - Eleven Wonders

08.02. 08:00 Inter Allies -Wa All Stars

08.02. 08:00 Karela - Medeama

08.02. 08:00 King Faisal -WAFA

Round 10

15.02. 08:00 Asante Kotoko - Ashanti

15.02. 08:00 Berekum Chelsea -Inter Allies

15.02. 08:00 Ebusua - Karela

15.02. 08:00 Eleven Wonders -King Faisal

15.02. 08:00 Hearts of Oak - Bechem United

15.02. 08:00 Liberty - Aduana Stars

15.02. 08:00 Medeama- Elmina Sharks

15.02. 08:00 Wa All Stars -Great Olympics

15.02. 08:00 WAFA -Dreams

Round 11

19.02. 08:00 Aduana Stars - Asante Kotoko

19.02. 08:00 Ashanti - Dreams

19.02. 08:00 Bechem United - Liberty

19.02. 08:00 Eleven Wonders - WAFA

19.02. 08:00 Elmina Sharks - Ebusua

19.02. 08:00 Great Olympics - Berekum Chelsea

19.02. 08:00 Inter Allies -Medeama

19.02. 08:00 Karela -Hearts of Oak

19.02. 08:00 King Faisal - Wa All Stars

Round 12

29.02. 08:00 Asante Kotoko - Bechem United

29.02. 08:00 Berekum Chelsea - King Faisal

29.02. 08:00 Dreams - Aduana Stars

29.02. 08:00 Ebusua - Inter Allies

29.02. 08:00 Hearts of Oak - Elmina Sharks

29.02. 08:00 Liberty - Karela

29.02. 08:00 Medeama -Great Olympics

29.02. 08:00Wa All Stars - Eleven Wonders

29.02. 08:00 WAFA - Ashanti

Round 13

07.03. 08:00 Aduana Stars - Ashanti

07.03. 08:00 Bechem United - Dreams

07.03. 08:00Eleven Wonders - Berekum Chelsea

07.03. 08:00 Elmina Sharks - Liberty

07.03. 08:00 Great Olympics - Ebusua

07.03. 08:00 Inter Allies - Hearts of Oak

07.03. 08:00 Karela - Asante Kotoko

07.03. 08:00 King Faisal - Medeama

07.03. 08:00 Wa All Stars -WAFA

Round 14

11.03. 09:00 Asante Kotoko - Elmina Sharks

11.03. 09:00 Ashanti - Bechem United

11.03. 09:00 Berekum Chelsea - Wa All Stars

11.03. 09:00 Dreams - Karela

11.03. 09:00 Ebusua - King Faisal

11.03. 09:00 Hearts of Oak - Great Olympics

11.03. 09:00 Liberty - Inter Allies

11.03. 09:00 Medeama - Eleven Wonders

11.03. 09:00 WAFA - Aduana Stars

Round 15

14.03. 09:00 Bechem United -Aduana Stars

14.03. 09:00 Berekum Chelsea- WAFA

14.03. 09:00 Eleven Wonders- Ebusua

14.03. 09:00 Elmina Sharks - Dreams

14.03. 09:00 Great Olympics - Liberty

14.03. 09:00 Inter Allies - Asante Kotoko

14.03. 09:00 Karela - Ashanti

14.03. 09:00 King Faisal - Hearts of Oak

14 . 09:00 Wa All Stars - Medeama

Round 16

21.03. 09:00 Aduana Stars - Karela

21.03. 09:00 Asante Kotoko - Great Olympics

21.03. 09:00 Ashanti - Elmina Sharks

21.03. 09:00 Dreams - Inter Allies

21.03. 09:00 Ebusua - Wa All Stars

21.03. 09:00 Hearts of Oak - Eleven Wonders

21.03. 09:00 Liberty - King Faisal

21.03. 09:00 Medeama - Berekum Chelsea

21.03. 09:00 WAFA - Bechem United

Round 17

28.03. 09:00 Berekum Chelsea - Ebusua

28.03. 09:00 Eleven Wonders - Liberty

28.03. 09:00 Elmina Sharks - Aduana Stars

28.03. 09:00 Great Olympics - Dreams

28.03. 09:00 Inter Allies - Ashanti

28.03. 09:00 Karela - Bechem United

28.03. 09:00 King Faisal - Asante Kotoko

28.03. 09:00 Wa All Stars - Hearts of Oak

28.03. 09:00 WAFA - Medeama

Round 18

18.04. 08:00 Berekum Chelsea - Hearts of Oak

18.04. 08:00 Eleven Wonders -Asante Kotoko

18.04. 08:00 Elmina Sharks -Bechem United

18.04. 08:00 Great Olympics - Ashanti

18.04. 08:00 Inter Allies - Aduana Stars

18.04. 08:00 King Faisal - Dreams

18.04. 08:00 Medeama - Ebusua

18.04. 08:00 Wa All Stars -Liberty

18.04. 08:00 WAFA - Karela

Round 19

22.04. 08:00 Aduana Stars - Great Olympics

22.04. 08:00 Asante Kotoko - Wa All Stars

22.04. 08:00 Ashanti - King Faisal

22.04. 08:00 Bechem United - Inter Allies

22.04. 08:00 Dreams - Eleven Wonders

22.04. 08:00 Ebusua - WAFA

22.04. 08:00 Hearts of Oak - Medeama

22.04. 08:00 Karela - Elmina Sharks

22.04. 08:00 Liberty -Berekum Chelsea

Round 20

25.04. 08:00 Berekum Chelsea - Asante Kotoko

25.04. 08:00 Ebusua - Hearts of Oak

25.04. 08:00 Eleven Wonders - Ashanti

25.04. 08:00 Great Olympics - Bechem United

25.04. 08:00 Inter Allies - Karela

25.04. 08:00 King Faisal - Aduana Stars

25.04. 08:00 Medeama - Liberty

25.04. 08:00 Wa All Stars - Dreams

25.04. 08:00 WAFA - Elmina Sharks

Round 21

02.05. 08:00 Aduana Stars - Eleven Wonders

02.05. 08:00 Asante Kotoko - Medeama

02.05. 08:00 Ashanti - Wa All Stars

02.05. 08:00 Bechem United - King Faisal

02.05. 08:00 Dreams - Berekum Chelsea

02.05. 08:00 Elmina Sharks - Inter Allies

02.05. 08:00 Hearts of Oak- WAFA

02.05. 08:00 Karela - Great Olympics

02.05. 08:00 Liberty - Ebusua

Round 22

06.05. 08:00 Berekum Chelsea - Ashanti

06.05. 08:00Ebusua - Asante Kotoko

06.05. 08:00 Eleven Wonders - Bechem United

06.05. 08:00 Great Olympics - Elmina Sharks

06.05. 08:00 Hearts of Oak - Liberty

06.05. 08:00 King Faisal - Karela

06.05. 08:00 Medeama - Dreams

06.05. 08:00 Wa All Stars - Aduana Stars

06.05. 08:00 WAFA- Inter Allies

Round 23

09.05. 08:00 Aduana Stars - Berekum Chelsea

09.05. 08:00 Asante Kotoko - Hearts of Oak

09.05. 08:00 Ashanti - Medeama

09.05. 08:00 Bechem United - Wa All Stars

09.05. 08:00 Dreams - Ebusua

09.05. 08:00 Elmina Sharks - King Faisal

09.05. 08:00 Inter Allies- Olympics

09.05. 08:00 Karela - Eleven Wonders

09.05. 08:00 Liberty- WAFA

Round 24

16.05. 08:00 Berekum Chelsea- Bechem United

16.05. 08:00 Ebusua - Ashanti

16.05. 08:00 Eleven Wonders - Elmina Sharks

16.05. 08:00 Hearts of Oak - Dreams

16.05. 08:00 King Faisal - Inter Allies

16.05. 08:00 Liberty - Asante Kotoko

16.05. 08:00 Medeama - Aduana Stars

16.05. 08:00 Wa All Stars - Karela

16.05. 08:00 WAFA -Great Olympics

Round 25

20.05. 08:00 Aduana Stars - Ebusua

20.05. 08:00 Asante Kotoko - WAFA

20.05. 08:00 Ashanti - Hearts of Oak

20.05. 08:00 Bechem United - Medeama

20.05. 08:00 Dreams - Liberty

20.05. 08:00 Elmina Sharks -Wa All Stars

20.05. 08:00 Great Olympics - King Faisal

20.05. 08:00 Inter Allies - Eleven Wonders

20.05. 08:00 Karela - Berekum Chelsea

Round 26

23.05. 08:00 Asante Kotoko - Dreams

23.05. 08:00 Berekum Chelsea - Elmina Sharks

23.05. 08:00 Ebusua - Bechem United

23.05. 08:00 Eleven Wonders - Great Olympics

23.05. 08:00 Hearts of Oak - Aduana Stars

23.05. 08:00 Liberty - Ashanti

23.05. 08:00 Medeama - Karela

23.05. 08:00 Wa All Stars - Inter Allies

23.05. 08:00 WAFA - King Faisal

Round 27

06.06. 08:00 Aduana Stars - Liberty

06.06. 08:00 Ashanti - Asante Kotoko

06.06. 08:00 Bechem United - Hearts of Oak

06.06. 08:00 Dreams - WAFA

06.06. 08:00 Elmina Shark- Medeama

06.06. 08:00 Great Olympics - Wa All Stars

06.06. 08:00 Inter Allies - Berekum Chelsea

06.06. 08:00 Karela - Ebusua

06.06. 08:00 King Faisal - Eleven Wonders

Round 28

10.06. 08:00 Asante Kotoko - Aduana Stars

10.06. 08:00 Berekum Chelsea - Great Olympics

10.06. 08:00 Dreams - Ashanti

10.06. 08:00 Ebusua - Elmina Sharks

10.06. 08:00 Hearts of Oak - Karela

10.06. 08:00 Liberty - Bechem United

10.06. 08:00 Medeama - Inter Allies

10.06. 08:00 Wa All Stars - King Faisal

10.06. 08:00 WAFA - Eleven Wonders

Round 29

13.06. 08:00 Aduana Stars - Dreams

13.06. 08:00 Ashanti - WAFA

13.06. 08:00 Bechem United - Asante Kotoko

13.06. 08:00 Eleven Wonders - Wa All Stars

13.06. 08:00 Elmina Sharks - Hearts of Oak

13.06. 08:00 Great Olympics - Medeama

13.06. 08:00 Inter Allies - Ebusua

13.06. 08:00 Karela - Liberty

13.06. 08:00 King Faisal - Berekum Chelsea

Round 30

20.06. 08:00 Asante Kotoko - Karela

20.06. 08:00 Ashanti - Aduana Stars

20.06. 08:00 Berekum Chelsea - Eleven Wonders

20.06. 08:00 Dreams - Bechem United

20.06. 08:00 Ebusua - Great Olympics

20.06. 08:00 Hearts of Oak - Inter Allies

20.06. 08:00 Liberty - Elmina Sharks

20.06. 08:00 Medeama - King Faisal

20.06. 08:00 WAFA - Wa All Stars

Round 31

01.07. 08:00 Aduana Stars - WAFA

01.07. 08:00 Bechem United - Ashanti

01.07. 08:00 Eleven Wonders - Medeama

01.07. 08:00 Elmina Sharks - Asante Kotoko

01.07. 08:00 Great Olympics - Hearts of Oak

01.07. 08:00 Inter Allies - Liberty

01.07. 08:00 Karela - Dreams

01.07. 08:00 King Faisal - Ebusua

01.07. 08:00 Wa All Stars - Berekum Chelsea

Round 32

04.07. 08:00 Aduana Stars - Bechem United

04.07. 08:00 Asante Kotoko - Inter Allies

04.07. 08:00 Ashanti - Karela

04.07. 08:00 Dreams - Elmina Sharks

04.07. 08:00 Ebusua - Eleven Wonders

04.07. 08:00 Hearts of Oak - King Faisal

04.07. 08:00 Liberty - Great Olympics

04.07. 08:00 Medeama - Wa All Stars

04.07. 08:00 WAFA - Berekum Chelsea

Round 33

11.07. 08:00 Bechem United - WAFA

11.07. 08:00 Berekum Chelsea - Medeama

11.07. 08:00 Eleven Wonders - Hearts of Oak

11.07. 08:00 Elmina Sharks - Ashanti

11.07. 08:00 Great Olympics - Asante Kotoko

11.07. 08:00 Inter Allies - Dreams

11.07. 08:00 Karela - Aduana Stars

11.07. 08:00 King Faisal - Liberty

11.07. 08:00 Wa All Stars - Ebusua

Round 34

19.07. 08:00 Aduana Stars - Elmina Sharks

19.07. 08:00 Asante Kotoko - King Faisal

19.07. 08:00 Ashanti - Inter Allies

19.07. 08:00 Bechem United - Karela

19.07. 08:00 Dreams - Great Olympics

19.07. 08:00 Ebusua - Berekum Chelsea

19.07. 08:00 Hearts of Oak - Wa All Stars

19.07. 08:00 Liberty - Eleven Wonders

19.07. 08:00 Medeama - WAFA