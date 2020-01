1 hour ago

Forty-two players have been invited into the Women's National U-17, Black Maidens camp as they begin preparations for the 2020 FIFA U-17 Women World Cup qualifier.

The invited players are expected to arrive at the Ghanaman Soccer Centre of Excellence (GSCE), Prampram on Thursday,January 30.

Here is a list of the invited players ;

GOALKEEPERS

Portia Asantewaa - Hasaacas Ladies Rose Tawiah - Combined Forces Safiatu Salifu - Socrates Ladies Lydia Atimka - Upper East Farihana Zibrim - Bagabaga Ladies

DEFENDERS

Salma Jaibrai Sai - Samaria Ladies Sarah Atinga - Kumasi S. Academy Ruth Amoah - Ideal Ladies Linda Sarfowaa Mintah - Prisons Ladies Elizabeth Oppong - Samaria Ladies Anastasia Achiaa - Sea Lions FC Asana Yahaya - Bagabaga Ladies Fuseini Zulaiha - Pearl Pia Ladies Salomey B. Aidoo - Soccer Intellectuals Louisa Aniwaa - Police Ladies Felicia Adjei - Ashtown Ladies Seidu Ali Faiza - Northern Ladies Ayisha Yakubu - Yoo Ladies Sarah Nyamekye - Immigrations Ladies Abena Anoma Opoku - Ampem Darkoa Ladies

MIDFIELDERS

Alhassan Basira - Pearl Pia Ladies Doreen Obeng Peprah - Prisons Ladies Abigail Amoah - FC Savanah Ladies El-Shaddai Acheampong - Kumasi S. academy Doris Asiamah -Rock Ladies Abigail -Zicom Stars Ladies Georgina O. Mensah. - Charlton Ladies Abigail Amon - Immigrations Ladies Constance Agyemang - Halifax Ladies Emmanuella Yirenkyi -Ashtown Ladies Grace Ntsiful - Hasaacas Ladies Grace Animah - Police Ladies Janice Jamila - Army Ladies Abigail Appiah - Afia Kobi Ladies

STRIKERS

Ophelia Serwaa Amposah -Ampem Darkoa Ladies Alice Sarpong - Sea Lions FC Juanita Aguadze - Police Ladies Sophia M. Agyarkwa - Halifax Ladies Maafia Nyame - Rock Ladies Gifty Agyemang Bia - Root Sistaz Ladies Eunice Pentey - Valued Girls Salamatu Abdulai Bagabaga Ladies