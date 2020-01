1 hour ago

Thirty Players have earned call ups to the National U20 female team’s camp as they begin preparations for the 2020 FIFA U20 World Cup qualifying matches.

The invited players are expected to report at the Ghanaman soccer Centre of Excellence,Prampram on Sunday February 2,2020.

Below are the invited players:

GOALKEEPERS

Grace Banwa - Hasaacas Ladies Barikisu Issahaku - Northern Ladies Evelyn Yeboah - Ampem Darkoa Ladies Cynthia Kolan - Pearl Pia Ladies Selina Abalansa - Soccer Intellectuals

DEFENDERS

Justice Tweneboah - Ampem Darkoa Ladies Cecilia Hagan - Sea Lions Ladies Rabi Musah - Fabulous Ladies Queenabel Amankraha - Hasaacas Ladies Tedina Sekyere - Dreamz Ladies Faustina Aidoo -Halifax Ladies Nina Norshie -Valued Girls Sophia Dadzie -Sea Lion Ladies Diana Antwi - Ampem Darkoa Ladies Blessing Shine Agbomadzi - Sea lion Ladies

MIDFIELDERS

Patience Peterson Kundok -Ampem Darkoa Grace Acheampong - Ashtown Ladies Fuseini Mumuni - Pearl Pia Ladies Jackline Owusu - Dreamz Ladies Evelyn Badu - Hasaacas Ladies Comfort Yeboah - Soccer Intellectuals Joyce Larbi -Kumasi Sports Academy

ATTACKERS

Suzy Dede Teye. - Lady Strikers Millot Abena Pokua. -Hasaacas Ladies Abdul Rahma Barikisu -Pearl Pia Ladies Jafar Rahama - Northern Ladies Doris Boaduwaa -Hasaacas Ladies Abigail Tutuwaah - Prisons Ladies Faustina Akpor - Halifax Ladies Edith Sasakor Zobanu - Prisons Ladies