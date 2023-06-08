Multiple award-winning Ghanaian Afrobeats musician Camidoh has been nominated for the 2023 BET Award in the Viewers’ Choice: Best New International Act category.

The “Sugarcane” hitmaker is up against Asake, FLO, Libianca, Maureen, MC Ryan SP, Paris Cooper, Raye, and Werenoi for the coveted prize.

Camidoh has been making waves in the music industry since his debut in 2019. His hit singles “Sugarcane,” “So Fine,” and “My Number” have all been certified gold in Ghana.

The BET Awards are one of the most prestigious awards shows in the world, and Camidoh’s nomination is a testament to his hard work and talent.


He will be hoping to add the BET Award to his growing list of accolades, which includes a VGMA award and a 4syte Music Video Award.

The BET Awards will be held on June 26, 2023, at the Microsoft Theater in Los Angeles.

Check the full list of nominees below:

Album of the Year

ANYWAYS, LIFE’S GREAT  GLORILLA

BREEZY  CHRIS BROWN

GOD DID  DJ KHALED

HER LOSS   DRAKE & 21 SAVAGE

MR. MORALE & THE BIG STEPPERS KENDRICK LAMAR

RENAISSANCE  BEYONCÉ

SOS  SZA

Best Female R&B/Pop Artist

ARI LENNOX

BEYONCÉ

COCO JONES

H.E.R.

LIZZO

SZA

TEMS

Best Male R&B/Pop Artist

BLXST

BRENT FAIYAZ

BURNA BOY

CHRIS BROWN

DRAKE

THE WEEKND

USHER

Best Group

CITY GIRLS

DRAKE & 21 SAVAGE

DVSN

FLO

MAVERICK CITY MUSIC & KIRK FRANKLIN

QUAVO & TAKEOFF

WANMOR

Best Collaboration

BIG ENERGY (REMIX) LATTO & MARIAH

CAREY FEAT. DJ KHALED

BOY’S A LIAR PT. 2  PINKPANTHERESS & ICE SPICE

CALL ME EVERY DAY CHRIS BROWN FEAT. WIZKID

CAN’T STOP WON’T STOP KING COMBS FEAT. KODAK BLACK

CREEPIN’  METRO BOOMIN, THE WEEKND & 21 SAVAGE

F.N.F. (LET’S GO)  HITKIDD & GLORILLA

TOMORROW 2  GLORILLA & CARDI B

WAIT FOR U  FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS

Best Female Hip Hop Artist

CARDI B

COI LERAY

GLORILLA

ICE SPICE

LATTO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

Best Male Hip Hop Artist

21 SAVAGE

DRAKE

FUTURE

J. COLE

JACK HARLOW

KENDRICK LAMAR

LIL BABY

Video of the Year

WE (WARM EMBRACE) CHRIS BROWN

2 MILLION UP  PEEZY, JEEZY & REAL BOSTON RICHEY FEAT. ROB49

ABOUT DAMN TIME  LIZZO

BAD HABIT  STEVE LACY

FIRST CLASS   JACK HARLOW

KILL BILL  SZA

TOMORROW 2  GLORILLA & CARDI B

Video Director of the Year

A$AP ROCKY FOR AWGE

BENNY BOOM

BURNA BOY

COLE BENNETT

DAVE FREE & KENDRICK LAMAR

DIRECTOR X

TEYANA “SPIKE TEY” TAYLOR

Best New Artist

AMBRÉ

COCO JONES

DOECHII

FLO

GLORILLA

ICE SPICE

LOLA BROOKE

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

BLESS ME   MAVERICK CITY MUSIC & KIRK FRANKLIN

FINISHED (LIVE)   TAMELA MANN

I’VE GOT JOY    CECE WINANS

KINGDOM MAVERICK CITY MUSIC & KIRK FRANKLIN FEAT. NAOMI RAINE & CHANDLER MOORE

NEW   TYE TRIBBETT

ONE MOMENT FROM GLORY  YOLANDA ADAMS

THE BETTER BENEDICTION (PT.2) PJ MORTON FEAT. LISA KNOWLES-SMITH, LE’ANDRIA JOHNSON, KEKE WYATT, KIERRA SHEARD & TASHA COBBS LEONARD

Viewer’s Choice Award

BREAK MY SOUL  BEYONCÉ

JIMMY COOKS  DRAKE FEAT 21 SAVAGE

KILL BILL SZA

FIRST CLASS  JACK HARLOW

SUPER FREAKY GIRL  NICKI MINAJ

ABOUT DAMN TIME  LIZZO

LAST LAST  BURNA BOY

WAIT FOR U  FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS

Best International Act

AYA NAKAMURA (FRANCE)

AYRA STARR (NIGERIA)

BURNA BOY (NIGERIA)

CENTRAL CEE (UK)

ELLA MAI (UK)

KO (SOUTH AFRICA)

L7NNON (BRAZIL)

STORMZY (UK)

TIAKOLA (FRANCE)

UNCLE WAFFLES (SOUTH AFRICA)

Viewer’s Choice: Best New International Act

ASAKE (NIGERIA)

CAMIDOH (GHANA)

FLO (UK)

LIBIANCA (CAMEROON)

MAUREEN (FRANCE)

MC RYAN SP (BRAZIL)

PABI COOPER (SOUTH AFRICA)

RAYE (UK)

WERENOI (FRANCE)

BET Her

ABOUT DAMN TIME  LIZZO

BOY’S A LIAR PT. 2  PINKPANTHERESS, ICE SPICE

BREAK MY SOUL  BEYONCÉ

HER  MEGAN THEE STALLION

LIFT ME UP  BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – MUSIC FROM AND INSPIRED BY – RIHANNA & LUDWIG GÖRANSSON

PLAYERS  COI LERAY

SPECIAL  LIZZO

Best Movie

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

CREED 3

EMANCIPATION

NOPE

THE WOMAN KING

TILL

WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

Best Actor

AMIN JOSEPH

BRIAN TYREE HENRY

DAMSON IDRIS

DANIEL KALUUYA

DEMETRIUS ‘LIL MEECH’ FLENORY JR.

DONALD GLOVER

MICHAEL B. JORDAN

Best Actress

ANGELA BASSETT

COCO JONES

JANELLE JAMES

JANELLE MONÁE

KEKE PALMER

VIOLA DAVIS

ZENDAYA

YoungStars Award

AKIRA AKBAR

ALAYA HIGH

DEMI SINGLETON

GENESIS DENISE

MARSAI MARTIN

THADDEUS J. MIXSON

YOUNG DYLAN

Sportswoman of the Year Award

ALEXIS MORRIS

ALLYSON FELIX

ANGEL REESE

CANDACE PARKER

NAOMI OSAKA

SERENA WILLIAMS

SHA’CARRI RICHARDSON

Sportsman of the Year Award

AARON JUDGE

BUBBA WALLACE

GERVONTA DAVIS

JALEN HURTS

LEBRON JAMES

PATRICK MAHOMES

STEPHEN CURRY
Source: citifmonline