Multiple award-winning Ghanaian Afrobeats musician Camidoh has been nominated for the 2023 BET Award in the Viewers’ Choice: Best New International Act category.
The “Sugarcane” hitmaker is up against Asake, FLO, Libianca, Maureen, MC Ryan SP, Paris Cooper, Raye, and Werenoi for the coveted prize.
Camidoh has been making waves in the music industry since his debut in 2019. His hit singles “Sugarcane,” “So Fine,” and “My Number” have all been certified gold in Ghana.
The BET Awards are one of the most prestigious awards shows in the world, and Camidoh’s nomination is a testament to his hard work and talent.
He will be hoping to add the BET Award to his growing list of accolades, which includes a VGMA award and a 4syte Music Video Award.
The BET Awards will be held on June 26, 2023, at the Microsoft Theater in Los Angeles.
Check the full list of nominees below:
Album of the Year
ANYWAYS, LIFE’S GREAT GLORILLA
BREEZY CHRIS BROWN
GOD DID DJ KHALED
HER LOSS DRAKE & 21 SAVAGE
MR. MORALE & THE BIG STEPPERS KENDRICK LAMAR
RENAISSANCE BEYONCÉ
SOS SZA
Best Female R&B/Pop Artist
ARI LENNOX
BEYONCÉ
COCO JONES
H.E.R.
LIZZO
SZA
TEMS
Best Male R&B/Pop Artist
BLXST
BRENT FAIYAZ
BURNA BOY
CHRIS BROWN
DRAKE
THE WEEKND
USHER
Best Group
CITY GIRLS
DRAKE & 21 SAVAGE
DVSN
FLO
MAVERICK CITY MUSIC & KIRK FRANKLIN
QUAVO & TAKEOFF
WANMOR
Best Collaboration
BIG ENERGY (REMIX) LATTO & MARIAH
CAREY FEAT. DJ KHALED
BOY’S A LIAR PT. 2 PINKPANTHERESS & ICE SPICE
CALL ME EVERY DAY CHRIS BROWN FEAT. WIZKID
CAN’T STOP WON’T STOP KING COMBS FEAT. KODAK BLACK
CREEPIN’ METRO BOOMIN, THE WEEKND & 21 SAVAGE
F.N.F. (LET’S GO) HITKIDD & GLORILLA
TOMORROW 2 GLORILLA & CARDI B
WAIT FOR U FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS
Best Female Hip Hop Artist
CARDI B
COI LERAY
GLORILLA
ICE SPICE
LATTO
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
Best Male Hip Hop Artist
21 SAVAGE
DRAKE
FUTURE
J. COLE
JACK HARLOW
KENDRICK LAMAR
LIL BABY
Video of the Year
WE (WARM EMBRACE) CHRIS BROWN
2 MILLION UP PEEZY, JEEZY & REAL BOSTON RICHEY FEAT. ROB49
ABOUT DAMN TIME LIZZO
BAD HABIT STEVE LACY
FIRST CLASS JACK HARLOW
KILL BILL SZA
TOMORROW 2 GLORILLA & CARDI B
Video Director of the Year
A$AP ROCKY FOR AWGE
BENNY BOOM
BURNA BOY
COLE BENNETT
DAVE FREE & KENDRICK LAMAR
DIRECTOR X
TEYANA “SPIKE TEY” TAYLOR
Best New Artist
AMBRÉ
COCO JONES
DOECHII
FLO
GLORILLA
ICE SPICE
LOLA BROOKE
Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award
BLESS ME MAVERICK CITY MUSIC & KIRK FRANKLIN
FINISHED (LIVE) TAMELA MANN
I’VE GOT JOY CECE WINANS
KINGDOM MAVERICK CITY MUSIC & KIRK FRANKLIN FEAT. NAOMI RAINE & CHANDLER MOORE
NEW TYE TRIBBETT
ONE MOMENT FROM GLORY YOLANDA ADAMS
THE BETTER BENEDICTION (PT.2) PJ MORTON FEAT. LISA KNOWLES-SMITH, LE’ANDRIA JOHNSON, KEKE WYATT, KIERRA SHEARD & TASHA COBBS LEONARD
Viewer’s Choice Award
BREAK MY SOUL BEYONCÉ
JIMMY COOKS DRAKE FEAT 21 SAVAGE
KILL BILL SZA
FIRST CLASS JACK HARLOW
SUPER FREAKY GIRL NICKI MINAJ
ABOUT DAMN TIME LIZZO
LAST LAST BURNA BOY
WAIT FOR U FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS
Best International Act
AYA NAKAMURA (FRANCE)
AYRA STARR (NIGERIA)
BURNA BOY (NIGERIA)
CENTRAL CEE (UK)
ELLA MAI (UK)
KO (SOUTH AFRICA)
L7NNON (BRAZIL)
STORMZY (UK)
TIAKOLA (FRANCE)
UNCLE WAFFLES (SOUTH AFRICA)
Viewer’s Choice: Best New International Act
ASAKE (NIGERIA)
CAMIDOH (GHANA)
FLO (UK)
LIBIANCA (CAMEROON)
MAUREEN (FRANCE)
MC RYAN SP (BRAZIL)
PABI COOPER (SOUTH AFRICA)
RAYE (UK)
WERENOI (FRANCE)
BET Her
ABOUT DAMN TIME LIZZO
BOY’S A LIAR PT. 2 PINKPANTHERESS, ICE SPICE
BREAK MY SOUL BEYONCÉ
HER MEGAN THEE STALLION
LIFT ME UP BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – MUSIC FROM AND INSPIRED BY – RIHANNA & LUDWIG GÖRANSSON
PLAYERS COI LERAY
SPECIAL LIZZO
Best Movie
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
CREED 3
EMANCIPATION
NOPE
THE WOMAN KING
TILL
WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
Best Actor
AMIN JOSEPH
BRIAN TYREE HENRY
DAMSON IDRIS
DANIEL KALUUYA
DEMETRIUS ‘LIL MEECH’ FLENORY JR.
DONALD GLOVER
MICHAEL B. JORDAN
Best Actress
ANGELA BASSETT
COCO JONES
JANELLE JAMES
JANELLE MONÁE
KEKE PALMER
VIOLA DAVIS
ZENDAYA
YoungStars Award
AKIRA AKBAR
ALAYA HIGH
DEMI SINGLETON
GENESIS DENISE
MARSAI MARTIN
THADDEUS J. MIXSON
YOUNG DYLAN
Sportswoman of the Year Award
ALEXIS MORRIS
ALLYSON FELIX
ANGEL REESE
CANDACE PARKER
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS
SHA’CARRI RICHARDSON
Sportsman of the Year Award
AARON JUDGE
BUBBA WALLACE
GERVONTA DAVIS
JALEN HURTS
LEBRON JAMES
PATRICK MAHOMES
STEPHEN CURRY
Source: citifmonline
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