2 hours ago

The Referees Committee has announced Match Officials for Week 13 of the Division One League.

Below are the match officials for DOL W13: ZONE 1 MATCH: BA UTD VS UNITY PARK: Sunyani Coronation Referee: Alfaa BA-Adey Assist 1: Seidu Abdulai Assist 2: Bonomia Tordia Bashiru 4th Ref: Seila Mahama Adam M/C: Abubakar Mustapha

MATCH: CROCODILES STARS VS WAMANAFO Park: Referee: Joseph Kwaku Addae Assist 1: Mohammed Mohammed Assist 2: Forkor Alidu M. 4th Ref: Wutara Herbert Hamza M/C: A.A. Alhassan

MATCH: KINTAMPO VS BEREKUM ARSENAL PARK: Kintampo Park Referee: Iddrisu Umar Assist 1: George Owusu-Amponsem Assist 2: Moro Abass Kasimpu 4th Ref: David Adanney M/C: Mohammed Alhassan

MATCH: NSOATREMAN VS NKORANZA WARRIORS PARK: Baffour Awuah Park Referee : Sakibu Salifu Assist 1: Yusif Abdul Ghaffar Assist 2: Twum Obour Victor 4th Ref: Umar Abubakari Sadiq M/C: Sah Joachin

MATCH: TAMALE CITY VS RTU PARK: Aliu Mahama Stadium Referee: Mohammed Zakaria Assist 1: Paul Aduko Assist 2: Sulemana Mohammed 4th Ref: Anvia Janal Marifawie M/C: J.B. Yakubu

MATCH: TECHIMAN CITY VS WA SUNTAA PARK: Nana Ameyaw Park Referee: Seth Zigah Assist 1: Asigbe Marley Assist 2: Prosper Avinou 4th Ref: Anankani Maurice M/C: Frank Agyei

MATCH: YENDI GBEWAA VS STEADFAST PARK: Aliu Mahama Sports Stadium Referee: Adam Francis Xavier Assist 1: Abdulai Abdul Salam Assist 2: Elijah Amoah 4th Ref: Mohammed Tanimu M/C: Seidu Bomison

MATCH: YOUNG APOSTLES VS BOFOAKWA PARK: Sunyani Coronation Referee: Ayaaba Ibrahim Assist 1: Iddrisu Issahaku Assist 2: Kwose Boniface 4th Ref: Awurisa Andrews M/C: Collins Adu Yeboah

ZONE 2

MATCH: ASOKWA DEPORTIVO VS VENOMOUS VIPERS PARK: Len Clay Referee: Makafui Reuben Gleku Assist 1: Sintim Musah Assist 2: Amegbetor Moses 4th Ref: Bliss D. Douglas- Kporha M/C: M.E. Fletcher

MATCH: BYF VS GOLDSTARS PARK: Gyamfis Park Referee: Emmanuel Graham Assist 1: Eric Obuobi Addo Assist 2: Isaac Nyarko 4th Ref: Daniel Boateng Atuobi M/C: Afari Tanim

MATCH: NZEMA KOTOKO VS NEW EDUBIASE PARK: Essiam Park Referee: Eric Osafo Asamoah Assist 1: Prince Owusu Ansah Assist 2: Kenneth Tweneboah Koduah 4th Ref: Daniel Oteng Appiah M/C: T.K. Aggrey

MATCH: PACIFIC HEREOS VS SAMARTEX PARK: Collins Park Referee: George Kumah Assist 1: Theophilus Akugre Assist 2: Aduko Robert Sunday 4th Ref: Maale Imgerde Irene M/C: Emmanuel K. Asante

MATCH: HASAACAS VS ALL BLACKS PARK: Essipon Stadium Referee: Foster Bastiours Assist 1: James Osafo Assist 2: A.F. Zakari 4th Ref: Nii-Coffie Gideon M/C: A.K.M. Oliver

MATCH:SKYY VS ACHIKEN PARK: ST. Martin Park Daboase Referee:Daniel Oppong Amoah Assist 1: Emmanuel Arkaifie Assist 2:Agbeshie Adam 4th Ref:Alfred Tabi M/C: S.R. Baah

MATCH:STAR MADRID VS WASSAMAN PARK: Unistar Academy Park Referee: Eric Kornie Assist 1: George Akisiboka Assist 2: Kenneth Armoh 4th Ref: Amadu Ibrahim M/C: J. O. Obuobisa

MATCH:UNISTAR VS PROUD UTD PARK: CapeCoast Stadium Referee:Richard Antwi Assist 1: Nicholas Adadu Assist 2:Samuel Davor 4th Ref:Selorm Yao Bless M/C:Francis Boateng

ZONE 3 MATCH:DANBORT VS AMIDAUS PARK:Zimmerman Park Referee:Moro Iddrisu Assist 1: Wisdom Tefe Assist 2:Prosper Agbezuke 4th Ref:James Taylor M/C:Ceaser Franklyn

MATCH:ACCRA CITY STARS VS AGBOZUME WEAVERS PARK:Mats Park Referee:Joshua Tengzie Assist 1: Michael Boateng Assist 2:Seth Yaw Kwofie 4th Ref:Peter Ansah Teye M/C:Joseph Y. Acheampong

MATCH:NANIA VS YOUNGWISE PARK:Nii Ameah Okromasah Referee:Godwin Kofi Kpodo Assist 1: Bright Agbenorxevi Assist 2:Emmanuel Awutey 4th Ref:Emmanuel Baah M/C:Oliviert Amoako

MATCH:KOTOKU ROYALS VS KRYSTAL PALACE PARK:Akim Oda Stadium Referee:Emmanuel Odoom Assist 1: M.M. Bashiru Assist 2:Babani Ngorli Eso 4th Ref:Baba Gbati M/C:Anthony O. Acheampong

MATCH:HEART OF LIONS VS ACCRA LIONS PARK:Kpando Stadium Referee:Kwadwo Appiah-Nyarko Assist 1: Patrick Appiah Kodua Assist 2:Anthony Appiah-Mends 4th Ref:Jibraeel Suleman M/C:E.M.Osanquaye

MATCH:MIGHTY JETS VS UNCLE T PARK: Mats Park Referee: Gilbert Amoah Ayariga Assist 1: Freeman Awuloo Assist 2:John Ansah 4th Ref:Caleb Abotsi M/C:S.S. Abbey

MATCH:PHAR RANGERS VS OKYEMAN PLANNERS PARK:Mampong Comm. Park Referee:Joseph Kwofie Assist 1: Patrick Goha Assist 2:Yevoo Yao 4th Ref:Franklin Akumatey M/C:E.M.A. Laryea

MATCH:TEMA YOUTH VS VISION PARK:Tema Sports Stadium Referee:Robert Musey Assist 1: Augustine Afful Assist 2:Isaac Duodu 4th Ref:Emmanuel Don Quansah M/C:John Mensah