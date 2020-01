4 hours ago

FT at all league centres

Liberty Professional 1 Hearts of Oak 2 FT

[Michael Sefah 4'] [Bernard Arthur] [Kofi Kordzi]

Kotoko 2 Ebusua Dwarfs 0

[Mathew Anim Cudjoe]

[Richard Arthur]

[15' Sogne Yacouba penalty miss]

Aduana Stars 2 Legon Cities 0

[Yahaya Mohammed]

[Noah Martey]

Karela United 1 King Faisal 1

[Kwame Boateng] [Mustapha Mohammed]

Dreams Fc 1 Medeama 0

[Issah Yakubu]

Elmina Sharks 1 Great Olympics 1

[Benjamin Boateng]

Inter Allies 1 WAFA 1

[Victorien Adebayor] [Own Goal Richard Acquaah]

Sogne Yacouba's penalty miss vs Dwarfs

