The 2022 Home Builders Africa Awards was held at the Ohene Konadu Auditorium, University of Professional Studies, Accra (UPSA), on Saturday, November 26, 2022.
The event was tailored towards building a formidable home from structural to living in and living it.
Hosted by Angel FM's Nana Yaa Brefo and JoyPrime's KJM, Home Builders Awards’ maiden edition gave recognition to big and small businesses as well as individuals in construction, health and educational sectors.
The colourful event at the Ohene Konadu Auditorium, saw Businessman, Entrepreneur, Philanthropist & President of Taabea Group, Dr. Christian Agyemang winning the ultimate award for the night.
Also, the Founder and Chief Executive Officer (CEO) of Stopover JRA Enterprise (manufacturers of JRA range of cosmetics and household detergents), Madam Jane Reason Akushika Ahadzi, won Super Woman of the Year award.
Check out the full list of winners below:
MEMPHIS METROPOLITAN CONSTRUCTION CO. - BEST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLE CONSTRUCTION FIRM OF THE YEAR
MS-PLUS ENGINEERING - ELECTRICAL CONTRACTOR OF THE YEAR
ONASSCO FURNITURE - BEST FURNITURE MANUFACTURING COMPANY OF THE YEAR
PLANTERINA GH - BEST IN LANDSCAPING SERVICES
CIMAF CEMENT - BEST CEMENT MANUFACTURING COMPANY
BEST ENVIROMENTAL FRIENDLY COMPANY OF THE YEAR – CIMAF CEMENT GH
NELPLAST ECO GHANA LTD - BEST WASTE CONVERTER AND ECO FRIENDLY COMPANY OF THE YEAR
FABRIMETAL - BEST METAL MANUFACTURING COMPANY OF CHOICE
DORIS DEKU (TILLER) – SHINING STAR AWARDS
JUSTINA AGUZEY (PLUMBER) – SHINING STAR AWARDS
DONYMA STEEL CO - THE BEST ROOFING COMPANY OF THE YEAR
ADOM CITY ESTATES - BEST MODERN AND AFFORDABLE HOUSING ESTATE COMPANY
ORCA DECO - BEST INTERIOR AND SOFT FURNISHING COMPANY OF THE YEAR
CORAL & DULUX PAINT - BEST PAINT COMPANY OF THE YEAR
MIRA MARBLE - BEST FLOORING COMPANY OF THE YEAR
SELCO PLUS GH LTD - BEST CEILING PRODUCT COMPANY OF THE YEAR
ARCH-PORTFOLIO CONSULT – ARCHITECTURAL COMPANY OF THE YEAR
METROPOLITAN INSURANCE CO LTD. - BEST HEALTH AND LIFE INSURER
GTP - MOST PREFERRED AFRICAN CLOTHING FABRIC
UNIJAY FASHION - BEST FASHION HOUSE IN CLOTHING AND CREATING EMPLOYMENT
TAABEA - BEST HERBAL MEDICINE MANUFACTURER
OLAM GHANA - FOOD INDUSTRY CHAMPION AWARD
NOBLE TRUST HERBAL CLINIC - BEST HERBAL TREATMENT FACILITY OF THE YEAR
NORTH HILLS INTERNATIONAL SCHOOL - BEST MODERNISED INT. SCHOOL (BASIC LEVEL)
TOBBINCO PHARMACEUTICALS - PHARMACEUTICAL MANUFACTURER AWARD
FRANKO TRADING ENT - BEST ELECTRONIC RETAILER
MARY-LUCY HOSPITAL - INNOVATIVE HEALTHCARE PROVIDER
YAZZ - THE PREFERED SANITARY AND HYGIENE BRAND
SIBI MEN - BEST MEN’S HEALTH PRODUCT OF THE YEAR
MO-TRIBE –INDEGINOUS CLOTHING BRAND OF THE YEAR
MAMFE METHODIST GIRLS SHS - BEST INNOVATIVE SENIOR HIGH SCHOOL OF THE YEAR
NEW LIFE HOMEOPATHIC CLINIC - BEST HOMEOPATHIC FACILITY OF THE YEAR
NAJAT HAMID MOHAMMED – AfYEF SHINING STAR AWARDS (AGRO PROCESSING)
ADD PHARMACY - BEST PHARMACEUTICAL RETAILER
PINK RIBBON HAIRCARE – RISING NATURAL BEAUTY PRODUCT BRAND
JOY OKRAH (AWO FIELDS) - THE WOMAN AGRIPRENEUR
OKYEAME KWAME - WELLNESS INFLUENCER OF THE YEAR
YOUTH DEVELOPMENT ORIENTED MAN OF THE YEAR- RICHARD EBO QUANSAH (UNCLE RICHIE)
INTERNATIONAL HUMANITARIAN HERO - NANA OPARE KWARFO I
BEST CHARITY ORGANISATION FOR THE YEAR - KOKOROKOO CHARITIES
WOMAN OF VALUES FOR THE YEAR - DR MRS CHARLOTTE ODURO
Best International Rural Development Provider in Ghana - MONDELEZ INTERNATIONAL
BEST HUMANITARIAN AMBASSADOR OF THE YEAR - OHENEBA KASEMPA ENTERPRISE
AFRICAN YOUNG FEMALE ENTREPRENEUR OF THE YEAR – MARYBEN OMOLLO (KENYA)
UPCOMING YOUNG INTERIOR DESIGNER –REAL McCOY HOME DECOR
SUPER WOMAN OF THE YEAR – NOBLE MRS JANE REASON AKUSHIKA AHADZI
MAN OF THE YEAR - DR. CHRISTIAN AGYEMAN
Source: Yaw Prekoh Snr./Ghanaguardian.com
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