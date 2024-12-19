The Referees Appointment Committee has made appointments for Matchday Ten of the Access Bank Division One League.
Find the details below:
|No.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|ZONE ONE A
|1.
|DATE: FRIDAY DECEMBER 20, 2024
MATCH: NORTHERN CITY FC VS W. CATHOLIC STARS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: FESTUS DORMEFA BEWU
ASSISTANTS: ATO YAWSON AND SHERIFF KWAKU DUAH
4TH REFEREE: OLIVER TETTEH
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: MOHAMMED MUTAKA
GFA CAMERAMAN: LIVE ON GLOBE TV
|2.
| DATE: SATURDAY DECEMBER 21,2024
MATCH: REAL TAMALE UNITED VS YAPEI FC
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: JERRY ELIKEM ADABLE
ASSISTANTS: ISAAC PINTO AND ADAMS ABDUL SAMAD
4TH REFEREE: SIELA MAHAM A ADAMS
MATCH COMMISSIONER: SEIDU BOMISON
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERMAN: SAMUEL DZIMEDO
|3.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: WA POWER VS TAMALE CITY
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
ASSISTANTS: FELIX APULA AND EMMANUEL AKANDEE
4TH REFEREE: FUSEINI ALFAA BA-ADEY
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NGMINDIEYE
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SAANI
GFA CAMERAMAN: JESSY ATTA
|4.
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DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024
MATCH: VICTORY CLUB WARRIORS VS WA SORE NANTE
VENUE: WENCHI SPORTS STADIUM
REFEREE: BENEDICT OPPONG ANANE
ASSISTANTS: ABDUL RAHAMAN ABUGBILLA AND EMMANUEL OPOKU
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA ABUKARI
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL MUMIN
GFA CAMERAMAN: FELIX ADU
| ZONE ONE B
|5.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: TECHIMAN LIBERTY YOUTH VS TECHIMAN ELEVEN WONDERS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: IDDI RAFIK
ASSISTANTS: ERNEST AWINBIRE AYAMGA AND KINGSLEY ASARE
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER: BOADU AHMED
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: LIVE ON GLOBE TV
|6.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: BOFOAKWA TANO VS WAMANAFO MIGHTY ROYALS
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ABUBAKAR SADIQ YAKUBU
ASSISTANTS: DONMUA MORO AHMMED AND ABDUL MUMUNI HAMDAN
4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ANANE
VENUE MEDIA OFFICER: OPOKU THOMA S
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|7.
|DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024
MATCH: TECHIMAN HEROES VS K.A.C SOCCER ACADEMY
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN
ASSISTANTS: YAKUBU ABDUL RAHAMAN AND ADAM AMINU
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: SHAIBU IBRAHIM
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|8.
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DATE: TUESDAY DECEMBER 24, 2024
MATCH: DORMAA UNITY SC VS DEBIBI UNITED
VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK
REFEREE: ABUBAKAR HAKEEM
ASSISTANTS: IDDRISU ISSAHAKU AND YAKUBU SAYIBU
4TH REFEREE: TALHAT ABDUL KARIM
MATCH COMMISSIONER: AFARI TENIM
VENUE MEDIA OFFICER: AMPAABENG VINCENT
GFA CAMERAMAN: LIVE ON GLOBE TV
|ZONE TWO
|9.
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DATE: SATURDAY, DECEMBER 21, 2024
MATCH: KING FAISAL FC VS SWEDRU ALL BLACKS
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: EDWARD ANANE
ASSISTANTS: CHRISTOPHER DEFFOR AND KOJO LARBI WAGYA
4TH REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
MATCH COMMISSIONER: AMOAH SARFO
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|10.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS FUTURE STARS
VENUE: GOMOA FETTEH WAFA ASTRO TURF
REFEREE: EBENEZER ABBEY
ASSISTANTS: GEORGE FIALESEPE AND JOHN NYAVOR
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: DR PERIGRINE PEARCE-PEARSON
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|11.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: SEKONDI ROSPAK FC VS PAC ACADEMY
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: JOSEPH OSAFO
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA AND PATRICK PETER OSEI
4TH REFEREE: COURAGE AMPOFO
MATCH COMMISSIONER: ANTHONY HACKMAN
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: BEN EYINDA
|12.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: NZEMA KOTOKO VS SEFWI ALL STARS
VENUE: AMPAIN AAK II SPORTS ARENA
REFEREE: KUMURIWOR IBRAHIM MUNTAWAKILU
ASSISTANTS: STEPHEN ADJEI AND JONAS KWESI ANAISE
4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM
MATCH COMMISSIONER: ADJEI KANE
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|13.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: ASEKEM FC VS BEKWAI HEROES
VENUE: DR. KOFI KODUA SARPONG STADIUM
REFEREE: OSMAN DAUDA
ASSISTANTS: MARVELOUS AMEDIOLE AND VITUS MAAKAPIER PUTTIERI
4TH REFEREE: EMMAUNEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: SAANI SALIFU
GFA CAMERAMAN: JESSY ATTA
|14.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: SKYY FC VS MYSTERIOUS DWARFS
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: DERRICK COMMEY
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND BILL ODARTEI WELLINGTON
4TH REFEREE: FELIX AGBOZO
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN
VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI
GFA CAMERAMAN: ELIAS NINSON
|15.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: NEW EDUBIASE VS SEKONDI ELEVEN WISE
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: RIGHTEOUS OWUSU
ASSISTANTS: JOHN ANSAH AND PATRICK APPIAH KODUA
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: ALIMATU SADIA
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|16.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: UCC YOUNGSTERS VS ELMINA SHARKS
VENUE: ROBERT MENSAH PARK
REFEREE: KADIR MOHAMMED
ASSISTANTS: EMMANUEL ASIEDU AND PHILIP ODOOM EGHAN
4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: JOSPH OFORI MENSAH
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|ZONE THREE
|17.
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DATE: FRIDAY DECEMBER 20, 2024
MATCH: GOLDEN KICK VS PORT CITY
VENUE: TUBA ASTRO TURF
REFEREE: WILLIAM AGBOVI
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM AND JOSEPH LARYEA
4TH REFEREE: BRIGHHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: ALEX TETTEH ODONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: OSEI OWUSU CHRISTIAN
GFA CAMERAMAN: STEPHEN BINEY
|18.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: FC NANIA VS HOME STARS
VENUE: LEGON NANIA PARK
REFEREE: DAVID PARKER
ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND JAMES AINOOSON
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: ISAAC SODJOWU EFFAH
VENUE MEDIA OFFICER: MICHAEL DUAH
GFA CAMERAMAN: HENRY WOODE
|19.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: KOFORIDUA SEMPER FI FC VS ATTRAM DE VISSER
VENUE: KOFORIDUAH SPORTS STADIUM
REFEREE: JAMES AKAKPO
ASSISTANTS: MUMUNI FUSHIENI AND MINKAA-IL FAUZAN
4TH REFEREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: FRANKLIN CAESAR
VENUE MEDIA OFFICER: TABI MOSES
GFA CAMERAMAN: MICHAEL DUHO
|20.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: KINGS PALACE VS HOHOE UNITED
VENUE: AKOTEX PARK
REFEREE: CONFIDENCE ADJETEY BLESS
ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND SOLOMON KUGRE DEMBANG
4TH REFEREE: EMMAUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: EDWARD QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: SYLVESTER TETTEH
GFA CAMERAMAN: MICHEAL DUHO
|21.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: AKATSI ALL STARS VS OKWAWU UNITED
VENUE: GSCE, PRAMPRAM
REFEREE: AKWASI ANANE APPIAH
ASSISTANTS: MARY TEI AND FRANCIS OBOH
4TH REFEREE: HASHIMIWU ISSIFU
MATCH COMMISSIONER: JOHN JANTUAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE MENSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|22.
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DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024
MATCH: KOTOKU ROYALS VS RAINMASTERS FC
VENUE: AKIM ODA SPORTS STADIUM
REFEREE: SOLOMON KOJO DOKU
ASSISTANTS: JASPER ROBINSON AND BONOMIA TORDIA BASHIRU
4TH REFEREE: JONAH ATIIMBISA APIENTBADEK
MATCH COMMISSIONER: GIDEON DENYO
VENUE MEDIA OFFICER: RACHAEL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|23.
|DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024
MATCH: INTER ALLIES VS NA GOD FC
VENUE:
REFEREE: GEORGE SODJONU EFFAH
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR AND SAMUEL DAVOR
4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG
MATCH COMMISSIONER: DENNIS OWARE
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|24.
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DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024
MATCH: GREAT OLYMPICS VS TRUE DEMOCRACY
VENUE: TUBA ASTRO TURF
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND DANIEL CONNEY
4TH REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO
MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA
VENUE MEDIA OFFICER: OSEI OWUSU CHRISTIAN
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
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