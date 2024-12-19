The Referees Appointment Committee has made appointments for Matchday Ten of the Access Bank Division One League.

Find the details below: 

No. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
                                ZONE ONE A
1. DATE: FRIDAY DECEMBER 20, 2024 

MATCH: NORTHERN CITY FC VS W. CATHOLIC STARS

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: FESTUS DORMEFA BEWU

ASSISTANTS: ATO YAWSON AND SHERIFF KWAKU DUAH

4TH REFEREE: OLIVER TETTEH

MATCH COMMISSIONER:  ALHASSAN MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: MOHAMMED MUTAKA

GFA CAMERAMAN: LIVE ON GLOBE TV
2.  DATE: SATURDAY DECEMBER 21,2024 

MATCH: REAL TAMALE UNITED VS YAPEI FC

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: JERRY ELIKEM  ADABLE

ASSISTANTS: ISAAC PINTO AND ADAMS ABDUL SAMAD

4TH REFEREE: SIELA MAHAM A ADAMS

MATCH COMMISSIONER: SEIDU BOMISON

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERMAN: SAMUEL DZIMEDO

 
3. DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024 

MATCH: WA POWER VS TAMALE CITY

VENUE: MALIK JABIR STADIUM

REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

ASSISTANTS:  FELIX APULA  AND EMMANUEL AKANDEE

4TH REFEREE: FUSEINI ALFAA BA-ADEY

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NGMINDIEYE

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SAANI

GFA CAMERAMAN: JESSY ATTA
4.  

DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024

MATCH: VICTORY CLUB WARRIORS VS WA SORE NANTE

VENUE: WENCHI SPORTS STADIUM

REFEREE:  BENEDICT OPPONG ANANE

ASSISTANTS: ABDUL RAHAMAN ABUGBILLA  AND EMMANUEL OPOKU

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA ABUKARI

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL MUMIN

GFA CAMERAMAN: FELIX ADU
                     ZONE ONE B 

 
5.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: TECHIMAN LIBERTY YOUTH VS TECHIMAN ELEVEN WONDERS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: IDDI RAFIK

ASSISTANTS: ERNEST AWINBIRE AYAMGA  AND KINGSLEY ASARE

4TH REFEREE:  JOHN KOOMSON

MATCH COMMISSIONER: BOADU AHMED

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: LIVE ON GLOBE TV
6. DATE:  SATURDAY DECEMBER 21, 2024 

MATCH: BOFOAKWA TANO VS WAMANAFO MIGHTY ROYALS

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: ABUBAKAR SADIQ YAKUBU

ASSISTANTS: DONMUA MORO AHMMED AND ABDUL MUMUNI HAMDAN

4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ANANE

VENUE MEDIA OFFICER: OPOKU THOMA S

GFA CAMERAMAN: WILLIAM  ARTHUR
7. DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024 

MATCH: TECHIMAN HEROES VS K.A.C SOCCER ACADEMY

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE:  MOHAMMED BAAKO ALHASSAN

ASSISTANTS: YAKUBU ABDUL RAHAMAN AND ADAM  AMINU

4TH REFEREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISSIONER: SHAIBU IBRAHIM

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
8.  

DATE: TUESDAY DECEMBER 24, 2024

MATCH:  DORMAA UNITY SC VS DEBIBI UNITED

VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK

REFEREE: ABUBAKAR HAKEEM

ASSISTANTS: IDDRISU ISSAHAKU  AND YAKUBU SAYIBU

4TH REFEREE: TALHAT ABDUL KARIM

MATCH COMMISSIONER: AFARI TENIM

VENUE MEDIA OFFICER: AMPAABENG VINCENT

GFA CAMERAMAN: LIVE ON GLOBE TV
                              ZONE TWO
9.  

DATE: SATURDAY, DECEMBER 21, 2024

MATCH: KING FAISAL FC  VS SWEDRU ALL BLACKS

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: EDWARD ANANE

ASSISTANTS: CHRISTOPHER DEFFOR AND KOJO LARBI WAGYA

4TH REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH

MATCH COMMISSIONER: AMOAH SARFO

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN:  ISAAC NYARKO
10.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS FUTURE STARS

VENUE: GOMOA FETTEH WAFA ASTRO TURF

REFEREE: EBENEZER ABBEY

ASSISTANTS: GEORGE FIALESEPE AND JOHN NYAVOR

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: DR PERIGRINE PEARCE-PEARSON

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
11.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: SEKONDI ROSPAK FC  VS PAC ACADEMY

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: JOSEPH OSAFO

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA  AND  PATRICK PETER OSEI

4TH REFEREE: COURAGE AMPOFO

MATCH COMMISSIONER:  ANTHONY HACKMAN

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: BEN EYINDA
12.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: NZEMA KOTOKO VS SEFWI ALL STARS

VENUE: AMPAIN AAK II SPORTS ARENA

REFEREE: KUMURIWOR IBRAHIM MUNTAWAKILU

ASSISTANTS:  STEPHEN ADJEI AND JONAS KWESI ANAISE

4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM

MATCH COMMISSIONER: ADJEI KANE

VENUE MEDIA OFFICER: ALEX  ADU

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
13.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: ASEKEM FC VS BEKWAI HEROES

VENUE: DR. KOFI KODUA SARPONG STADIUM

REFEREE: OSMAN DAUDA

ASSISTANTS: MARVELOUS AMEDIOLE  AND  VITUS MAAKAPIER PUTTIERI

4TH REFEREE: EMMAUNEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: SAANI SALIFU

GFA CAMERAMAN: JESSY ATTA
14.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: SKYY FC VS MYSTERIOUS DWARFS

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE: DERRICK COMMEY

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND BILL ODARTEI WELLINGTON

4TH REFEREE: FELIX AGBOZO

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN

VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI

GFA CAMERAMAN: ELIAS NINSON
15.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: NEW EDUBIASE VS SEKONDI ELEVEN WISE

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: RIGHTEOUS OWUSU

ASSISTANTS: JOHN ANSAH AND PATRICK APPIAH KODUA

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: ALIMATU SADIA

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
16.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: UCC YOUNGSTERS VS ELMINA SHARKS

VENUE: ROBERT MENSAH PARK

REFEREE: KADIR MOHAMMED

ASSISTANTS: EMMANUEL ASIEDU AND PHILIP ODOOM EGHAN

4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: JOSPH OFORI MENSAH

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
                             ZONE THREE
17.  

DATE: FRIDAY DECEMBER 20, 2024

MATCH: GOLDEN KICK VS PORT CITY

VENUE: TUBA  ASTRO TURF

REFEREE: WILLIAM  AGBOVI

ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM  AND JOSEPH LARYEA

4TH REFEREE: BRIGHHT APEAMENYO

MATCH COMMISSIONER: ALEX TETTEH ODONKOR

VENUE MEDIA OFFICER: OSEI OWUSU CHRISTIAN

GFA CAMERAMAN: STEPHEN BINEY
18.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: FC NANIA VS HOME STARS

VENUE: LEGON NANIA  PARK

REFEREE: DAVID PARKER

ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND JAMES AINOOSON

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: ISAAC SODJOWU EFFAH

VENUE MEDIA OFFICER:  MICHAEL DUAH

GFA CAMERAMAN: HENRY WOODE
19.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: KOFORIDUA SEMPER FI FC VS ATTRAM DE VISSER

VENUE: KOFORIDUAH SPORTS STADIUM

REFEREE: JAMES AKAKPO

ASSISTANTS: MUMUNI FUSHIENI AND MINKAA-IL FAUZAN

4TH REFEREE: ANGEL ELISHA

MATCH COMMISSIONER: FRANKLIN CAESAR

VENUE MEDIA OFFICER:  TABI MOSES

GFA CAMERAMAN: MICHAEL DUHO

 
20.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: KINGS PALACE VS HOHOE UNITED

VENUE: AKOTEX PARK

REFEREE: CONFIDENCE ADJETEY BLESS

ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND SOLOMON KUGRE DEMBANG

4TH REFEREE: EMMAUEL BAAH

MATCH COMMISSIONER: EDWARD QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: SYLVESTER TETTEH

GFA CAMERAMAN: MICHEAL DUHO
21.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: AKATSI ALL STARS VS OKWAWU UNITED

VENUE: GSCE, PRAMPRAM

REFEREE: AKWASI ANANE APPIAH

ASSISTANTS: MARY TEI AND FRANCIS OBOH

4TH REFEREE: HASHIMIWU ISSIFU

MATCH COMMISSIONER: JOHN JANTUAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE MENSAH

GFA CAMERAMAN:  EMMANUEL KPAB
22.  

DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024

MATCH: KOTOKU ROYALS VS RAINMASTERS FC

VENUE: AKIM ODA SPORTS STADIUM

REFEREE: SOLOMON KOJO DOKU

ASSISTANTS: JASPER ROBINSON AND BONOMIA TORDIA BASHIRU

4TH REFEREE: JONAH ATIIMBISA APIENTBADEK

MATCH COMMISSIONER: GIDEON DENYO

VENUE MEDIA OFFICER: RACHAEL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
23. DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024 

MATCH: INTER ALLIES VS NA GOD FC

VENUE:

REFEREE: GEORGE SODJONU EFFAH

ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR AND SAMUEL DAVOR

4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG

MATCH COMMISSIONER: DENNIS OWARE

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
24.  

DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024

MATCH: GREAT OLYMPICS VS TRUE DEMOCRACY

VENUE: TUBA  ASTRO TURF

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND DANIEL CONNEY

4TH REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO

MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA

VENUE MEDIA OFFICER: OSEI OWUSU CHRISTIAN

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY