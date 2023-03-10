The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 18 of the Access Bank Division One League.

Below are the Match Officials:

ZONE 1B
 

DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023

MATCH: BAFFUOR SOCCER ACADEMY  VRS YOUNG APOSTLES

VENUE: NANA KONAMANSAH PARK

REFEREE: JAMES TAYLOR

ASSISTANTS:  FORKOR ALIDU M AND ADAMS AGBESHIE

4TH REFEREE: ABUBAKAR HAKEEM

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISAAH

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: BOFOAKWA VRS UNITY

VENUE:SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA

ASSISTANTS: FRANCIS HAGAN AMUAH AND ABDUL MUMUNI HAMDAN

4TH REFEREE: KINGSLEY KWASI MENSAH

MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO

 
DATE: SATURDAY, MARCH 11, 2023 

MATCH: ARSENAL VRS NKORANZA WARRIORS

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND MORO ABASS KASIMPU

4TH REFEREE: TALHAT ABDUL KARIM

MATCH COMMISSIONER: OSEI KORANTENG

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: MIGHTY ROYALS VRS B.A. UNITED

VENUE:ADEHYEMAN PARK

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH AND FESTUS N. NBANGNAN

4TH REFEREE: JOSHUA LANKONNAM

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AMONOO MONEY

VENUE MEDIA OFFICER: GODFRED GYAMFI

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW

 
ZONE 1A
DATE: MONDAY, MARCH 13, 2023 

MATCH: KASSENA NANKANA VRS DEBIBI UNITED

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: ENOCH DIAWUO

ASSISTANTS: ERIC ABEMMAH AND ABDUL RAHMAN M. AWAL

4TH REFEREE: ABDULFATAU ISHAQ KABORE

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR KASSIM

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: WA SUNTAA VRS KUMBUNG BINBIEM

VENUE: WA STADIUM

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: SULEMANA MOHAMMED AND THOMPSON TAKYI

4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: WA YAASIN VRS ELEVEN WONDERS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND PAUL ADUKO

4TH REFEREE: ABUBAKAR SADIO YAKUBU

MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

 
DATE: MONDAY, MARCH 13, 2023 

MATCH: STEADFAST VRS MAANA FC

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: JOHN KOOMSON

ASSISTANTS: JONES A BOATENG AND BEDIAKO MARFO

4TH REFEREE: JIBREAL SULEMANA

MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
ZONE TWO
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: WAFA VRS SHARKS

VENUE: GOMOA FETEH PARK

REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

ASSISTANTS: BLESS KLU AND JOSHUA AGBO

4TH REFEREE: CALEB ABOTSI

MATCH COMMISSIONER: ALAXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: DEPORTIVO VRS FUTURE STARS

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED

ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE AND DICKSON KUDOM WARRIS

4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO

MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: NEW EDUBIASE VRS NZEMA KOTOKO

VENUE: GYAMFI’S PARK

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: SETH ABLETOR AND JAMES OSAFO

4TH REFEREE: SAEED ABDUL AZIZ MODAARI

MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: SKYY VRS NATIONS FC – LIVE MATCH

VENUE: ST MARTINS PARK, DABOASE

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND BLESS AWADZI

4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: SWEDRU ALL BLACKS VRS KENPONG

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR AND SUMAILA ISSAH

4TH REFEREE: COURAGE AMPOFO

MATCH COMMISSIONER: KWEKU BUCKMAN

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

 
DATE: SATURDAY, MARCH 11, 2023 

MATCH: PACIFIC HEROES VRS HOLY STARS

VENUE: GYAMFI’S PARK

REFEREE: SAMUEL YEBOAH

ASSISTANTS: EMMANUEL AKANDEE AND ADAMS ABDUL SAMAD

4TH REFEREE: BENEDICT OPPONG ANANE

MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JAIL AHMED

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VRS ASEKEM

VENUE: AJUMAKO ASSASAN PARK

REFEREE: PROSPER ACQUAH

ASSISTANTS: FELIX APULA AND MARVELLOUS AMEDIOLE

4TH REFEREE: KWESI ANANE APPIAH

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ESHUN

VENUE MEDIA OFFICER:  SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: DWARFS VRS SEFWI ALL STARS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: EMMANUEL ASIEDU AND DANIEL CONNEY

4TH REFEREE: KADIR MOHAMMED

MATCH COMMISSIONER: ABDUL OLIVER

VENUE MEDIA OFFICER:LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: JAMES NTORI

 
ZONE THREE
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: SUSUBIRIBI VRS UNCLE T

VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK

REFEREE: GUGGISBERG AMOYAO

ASSISTANTS: JAMES AINOOSON AND STEPHEN SACKEY

4TH REFEREE: DAVID PARKER

MATCH COMMISSIONER: OWARE DENNIS

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO

GFA CAMERAMAN: DAVID ENCHILL ABAIDOO

 
DATE