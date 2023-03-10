The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 18 of the Access Bank Division One League.
Below are the Match Officials:
|ZONE 1B
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DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: BAFFUOR SOCCER ACADEMY VRS YOUNG APOSTLES
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: FORKOR ALIDU M AND ADAMS AGBESHIE
4TH REFEREE: ABUBAKAR HAKEEM
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISAAH
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: BOFOAKWA VRS UNITY
VENUE:SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA
ASSISTANTS: FRANCIS HAGAN AMUAH AND ABDUL MUMUNI HAMDAN
4TH REFEREE: KINGSLEY KWASI MENSAH
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|DATE: SATURDAY, MARCH 11, 2023
MATCH: ARSENAL VRS NKORANZA WARRIORS
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND MORO ABASS KASIMPU
4TH REFEREE: TALHAT ABDUL KARIM
MATCH COMMISSIONER: OSEI KORANTENG
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: MIGHTY ROYALS VRS B.A. UNITED
VENUE:ADEHYEMAN PARK
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH AND FESTUS N. NBANGNAN
4TH REFEREE: JOSHUA LANKONNAM
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AMONOO MONEY
VENUE MEDIA OFFICER: GODFRED GYAMFI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|ZONE 1A
|DATE: MONDAY, MARCH 13, 2023
MATCH: KASSENA NANKANA VRS DEBIBI UNITED
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: ENOCH DIAWUO
ASSISTANTS: ERIC ABEMMAH AND ABDUL RAHMAN M. AWAL
4TH REFEREE: ABDULFATAU ISHAQ KABORE
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR KASSIM
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: WA SUNTAA VRS KUMBUNG BINBIEM
VENUE: WA STADIUM
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: SULEMANA MOHAMMED AND THOMPSON TAKYI
4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: WA YAASIN VRS ELEVEN WONDERS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND PAUL ADUKO
4TH REFEREE: ABUBAKAR SADIO YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: MONDAY, MARCH 13, 2023
MATCH: STEADFAST VRS MAANA FC
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: JOHN KOOMSON
ASSISTANTS: JONES A BOATENG AND BEDIAKO MARFO
4TH REFEREE: JIBREAL SULEMANA
MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|ZONE TWO
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: WAFA VRS SHARKS
VENUE: GOMOA FETEH PARK
REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
ASSISTANTS: BLESS KLU AND JOSHUA AGBO
4TH REFEREE: CALEB ABOTSI
MATCH COMMISSIONER: ALAXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: DEPORTIVO VRS FUTURE STARS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED
ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE AND DICKSON KUDOM WARRIS
4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO
MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: NEW EDUBIASE VRS NZEMA KOTOKO
VENUE: GYAMFI’S PARK
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: SETH ABLETOR AND JAMES OSAFO
4TH REFEREE: SAEED ABDUL AZIZ MODAARI
MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: SKYY VRS NATIONS FC – LIVE MATCH
VENUE: ST MARTINS PARK, DABOASE
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND BLESS AWADZI
4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: SWEDRU ALL BLACKS VRS KENPONG
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR AND SUMAILA ISSAH
4TH REFEREE: COURAGE AMPOFO
MATCH COMMISSIONER: KWEKU BUCKMAN
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|DATE: SATURDAY, MARCH 11, 2023
MATCH: PACIFIC HEROES VRS HOLY STARS
VENUE: GYAMFI’S PARK
REFEREE: SAMUEL YEBOAH
ASSISTANTS: EMMANUEL AKANDEE AND ADAMS ABDUL SAMAD
4TH REFEREE: BENEDICT OPPONG ANANE
MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JAIL AHMED
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VRS ASEKEM
VENUE: AJUMAKO ASSASAN PARK
REFEREE: PROSPER ACQUAH
ASSISTANTS: FELIX APULA AND MARVELLOUS AMEDIOLE
4TH REFEREE: KWESI ANANE APPIAH
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ESHUN
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: DWARFS VRS SEFWI ALL STARS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: EMMANUEL ASIEDU AND DANIEL CONNEY
4TH REFEREE: KADIR MOHAMMED
MATCH COMMISSIONER: ABDUL OLIVER
VENUE MEDIA OFFICER:LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: JAMES NTORI
|ZONE THREE
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: SUSUBIRIBI VRS UNCLE T
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: GUGGISBERG AMOYAO
ASSISTANTS: JAMES AINOOSON AND STEPHEN SACKEY
4TH REFEREE: DAVID PARKER
MATCH COMMISSIONER: OWARE DENNIS
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: DAVID ENCHILL ABAIDOO
|DATE
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