The Referees Committee has announced Match Officials for Matchday fourteen of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials:
|NO. REFEREES, VENUES AND OTHER OFFFICIALS
|1.
|DATE: FRIDAY DECEMBER 20, 2024 – 7PM
MATCH: HEARTS OF OAK VS BEREKUM CHELSEA - LIVE
VENUE: UNIVERSITY OF GHANA STADIUM
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL SALAM AND HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: CHARLES BULU
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODDOM
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
|2.
|
DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024- LIVE
MATCH: DREAMS FC VS ASANTE KOTOKO
VENUE: TUBA ASTRO TURF
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI AND JOSHUA AGBO
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: MICHEAL AYAH
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC COLLINS ODOOM
|3.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: NATIONS FC VS LEGON CITIES
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO
VENUE MEDIA OFFICER: ALI SHERIFF MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: SETH AMOAKO
|4.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: BECHEM UNITED VS FC SAMARTEX
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND SETH ABLETOR
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG DUAH
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|5.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: HEART OF LIONS VS BASAKE HOLY STARS
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: YAHYA ASHEIKWEI MENSAH AND HENRY ESSEL BEDIAKO
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: MICHEAL ICED
|6.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: GOLDSTARS FC VS NSOATREMAN FC
VENUE: BIBIANI DUN’S PARK
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND PAUL ATIMAKA
4TH REFEREE: MAWULI KLU
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO
|7.
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DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024
MATCH: YOUNG APOSTLES VS VISION FC
VENUE: WENCHI SPORTS STADIUM
REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND ALEX OSAM
4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW
VENUE MEDIA OFFICER: OWUSU ACHIAW VICTOR
GFA CAMERAMAN: FELIX ADU
|8.
|DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024
MATCH: ADUANA FC VS ACCRA LIONS
VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: NATHAN ANAFO
MATCH COMMISSIONER: ABDUL GANIYU
VENUE MEDIA OFFICER:VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: ENOCH SIAW
|9.
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DATE: WEDNESDAY JANUARY 1, 2024
MATCH: MEDEAMA SC VS KARELA UNITED
VENUE: TNA STADIUM
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND BLESS AWADZI
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: MICHEAL ARTHUR DADZIE
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD B. NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
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