The Referees Committee has announced Match Officials for Matchday fourteen of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials:

NO. REFEREES, VENUES AND OTHER OFFFICIALS 

 
1. DATE: FRIDAY DECEMBER 20, 2024 – 7PM 

MATCH: HEARTS OF OAK VS BEREKUM CHELSEA - LIVE

VENUE: UNIVERSITY OF GHANA STADIUM

REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL SALAM AND HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODDOM

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

 
2.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024- LIVE

MATCH: DREAMS FC VS ASANTE KOTOKO

VENUE: TUBA ASTRO TURF

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI AND JOSHUA AGBO

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: MICHEAL AYAH

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC COLLINS ODOOM
3.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: NATIONS FC VS LEGON CITIES

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO

VENUE MEDIA OFFICER: ALI SHERIFF MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: SETH AMOAKO
4.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: BECHEM UNITED VS FC SAMARTEX

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND SETH ABLETOR

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG DUAH

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
5.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: HEART OF LIONS VS BASAKE HOLY STARS

VENUE: KPANDO STADIUM

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: YAHYA ASHEIKWEI MENSAH AND HENRY ESSEL BEDIAKO

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: MICHEAL ICED
6.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: GOLDSTARS FC VS NSOATREMAN FC

VENUE: BIBIANI DUN’S PARK

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

ASSISTANTS:  EMMANUEL DOLAGBANU AND PAUL ATIMAKA

4TH REFEREE: MAWULI KLU

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO
7.  

DATE: SATURDAY DECEMBER 21, 2024

MATCH: YOUNG APOSTLES VS VISION FC

VENUE: WENCHI SPORTS STADIUM

REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND ALEX OSAM

4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW

VENUE MEDIA OFFICER: OWUSU ACHIAW VICTOR

GFA CAMERAMAN: FELIX ADU
8. DATE: MONDAY DECEMBER 23, 2024 

MATCH: ADUANA FC VS ACCRA LIONS

VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: NATHAN ANAFO

MATCH COMMISSIONER: ABDUL GANIYU

VENUE MEDIA OFFICER:VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: ENOCH SIAW
9.  

DATE: WEDNESDAY JANUARY 1, 2024

MATCH: MEDEAMA SC VS KARELA UNITED

VENUE: TNA STADIUM

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND BLESS AWADZI

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: MICHEAL ARTHUR DADZIE

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD B. NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM