Match officials for Matchday Thirteen of the Ghana Premier League have been announced by the Referees Committee
Below are the Match Officials:
|NO. REFEREES, VENUES AND OTHER OFFFICIALS
|1.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024- LIVE
MATCH: VISION FC VS MEDEAMA SC
VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX
REFEREE: DAVID ADDANEY
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE & KENNETH TWENEBOAH-KODUA
4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: MICHEAL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
|2.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024- LIVE
MATCH: FC SAMARTEX VS HEART OF LIONS
VENUE: NSENKYIRE SPORTS ARENA
REFEREE: GIDEON NII-COFIE
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND JAMES OSAFO
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN MENSAH
|3.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024
MATCH: ACCRA LIONS VS NATIONS FC
VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: BLESS AWADZI & ALHASSAN ABDULAI GRUUGULLO
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: MARK AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: Eric Collins Odoom
GFA CAMERAMAN: MICHEAL DUHO
|4.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024
MATCH: LEGON CITIES VS BECHEM UNITED
VENUE: UNIVERSITY OF GHANA STADIUM
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND PAUL ATIMAKA
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: NAA AMANOA
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|5.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024
MATCH: KARELA UNITED VS GOLDSTARS FC
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & MICHEAL ALUGMI
4TH REFEREE: ADAARI ABDUL-LATIF
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: MUBARIK SEY
GFA CAMERAMAN: SAANI WUNA
|6.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024
MATCH: NSOATREMAN FC VS DREAMS FC
VENUE: NANA KRONAMANSAH PARK
REFEREE: ALPHONSO AFIAPA
ASSISTANTS: ISSAC ASANTE & SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: MASWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|7.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS ADUANA FC
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: PETER DAWSA & TIJANI MOHAMMED
4TH REFEREE: JAMES TAYLOR
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|8.
|DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024
MATCH: BASAKE HOLY STARS VS YOUNG APOSTLES
VENUE: AMPAIN A.A.K II SPORTS ARENA
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG & GEORGE A. AKISBOKA
4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN QUAICOE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|9.
|
DATE: SUNDAY DECEMBER 15, 2024 - LIVE
MATCH: ASANTE KOTOKO VS HEARTS OF OAK
VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM
REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND ALEX OSMAN
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL ADJEI
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