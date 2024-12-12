Match officials for Matchday Thirteen of the Ghana Premier League have been announced by the Referees Committee

Below are the Match Officials:

NO. REFEREES, VENUES AND OTHER OFFFICIALS 

 
1. DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024- LIVE 

MATCH: VISION FC VS MEDEAMA SC

VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX

REFEREE: DAVID ADDANEY

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE & KENNETH TWENEBOAH-KODUA

4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU

MATCH COMMISSIONER: MICHEAL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE

 
2. DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024- LIVE 

MATCH: FC SAMARTEX VS HEART OF LIONS

VENUE: NSENKYIRE SPORTS ARENA

REFEREE: GIDEON NII-COFIE

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND JAMES OSAFO

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN MENSAH

 
3. DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024 

MATCH: ACCRA LIONS VS NATIONS FC

VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: BLESS AWADZI & ALHASSAN ABDULAI GRUUGULLO

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: MARK AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: Eric Collins Odoom

GFA CAMERAMAN: MICHEAL DUHO
4. DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024 

MATCH: LEGON CITIES VS BECHEM UNITED

VENUE: UNIVERSITY OF GHANA STADIUM

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND PAUL ATIMAKA

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: NAA AMANOA

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
5. DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024 

MATCH: KARELA UNITED VS GOLDSTARS FC

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & MICHEAL ALUGMI

4TH REFEREE: ADAARI ABDUL-LATIF

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: MUBARIK SEY

GFA CAMERAMAN: SAANI WUNA
6. DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024 

MATCH: NSOATREMAN FC VS DREAMS FC

VENUE: NANA KRONAMANSAH PARK

REFEREE: ALPHONSO AFIAPA

ASSISTANTS: ISSAC ASANTE & SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

VENUE MEDIA OFFICER: MASWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
7. DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024 

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS ADUANA FC

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: PETER DAWSA & TIJANI MOHAMMED

4TH REFEREE: JAMES TAYLOR

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
8. DATE: SATURDAY DECEMBER 14, 2024 

MATCH: BASAKE HOLY STARS VS YOUNG APOSTLES

VENUE: AMPAIN A.A.K II SPORTS ARENA

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG & GEORGE A. AKISBOKA

4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN QUAICOE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
9.  

DATE: SUNDAY DECEMBER 15, 2024 - LIVE

MATCH: ASANTE KOTOKO VS HEARTS OF OAK

VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM

REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND ALEX OSMAN

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL ADJEI

 