The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 21 of the betPawa Premier league.

Below are the Match Officials:

DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: GREAT OLYMPICS VRS SAMARTEX

VENUE:ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI AND KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: ADAM MUKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: KOTOKU ROYALS VRS BECHEM

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND STEPEHN BALANGUENA

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

 
DATE: SATURDAY, MARCH 11, 2023 

MATCH: GOLDSTARS VRS HEARTS OF OAK

VENUE: BIBIANI DUNS PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: KARELA VRS NSOATREMAN

VENUE: CAM PARK AIYINASE

REFEREE: DR. IMORO OSMAN

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND HENRY ESSEL

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

 
DATE: WEDNESDAY, MARCH 29, 2023 (POSTPONED MATCH) 

MATCH: ASANTE KOTOKO VRS KING FAISAL

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: KWASI BROBBEY AND ALHASSAN ABDULAI GRUUGULO

4TH REFEREE: MATHEW AYISU

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

 
DATE: SUNDAY MARCH 12, 2023 

MATCH: R.T.U. VRS TAMALE CITY

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

ASSISTANTS: GEORGE O. AMPONSEM AND KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
 

DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023

MATCH: CHELSEA VRS LEGON CITIES

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND ROBERT ADUKO SUNDAY

4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK

MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY

VENUE MEDIA OFFICER:PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE

 
DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023 

MATCH: ADUANA VRS MEDEAMA

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: ALFAA BA ADEY

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 
DATE: MONDAY, MARCH 13, 2023 

MATCH: ACCRA LIONS VRS DREAMS F.C.

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

VENUE MEDIA OFFICER:  COLLINS ODOOM

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