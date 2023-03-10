The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 21 of the betPawa Premier league.
Below are the Match Officials:
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: GREAT OLYMPICS VRS SAMARTEX
VENUE:ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI AND KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: ADAM MUKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: KOTOKU ROYALS VRS BECHEM
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND STEPEHN BALANGUENA
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|DATE: SATURDAY, MARCH 11, 2023
MATCH: GOLDSTARS VRS HEARTS OF OAK
VENUE: BIBIANI DUNS PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: KARELA VRS NSOATREMAN
VENUE: CAM PARK AIYINASE
REFEREE: DR. IMORO OSMAN
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND HENRY ESSEL
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 29, 2023 (POSTPONED MATCH)
MATCH: ASANTE KOTOKO VRS KING FAISAL
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: KWASI BROBBEY AND ALHASSAN ABDULAI GRUUGULO
4TH REFEREE: MATHEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
|DATE: SUNDAY MARCH 12, 2023
MATCH: R.T.U. VRS TAMALE CITY
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANTS: GEORGE O. AMPONSEM AND KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
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DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: CHELSEA VRS LEGON CITIES
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY
VENUE MEDIA OFFICER:PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
|DATE: SUNDAY, MARCH 12, 2023
MATCH: ADUANA VRS MEDEAMA
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: ALFAA BA ADEY
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: MONDAY, MARCH 13, 2023
MATCH: ACCRA LIONS VRS DREAMS F.C.
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM
LIVE ON STARTIMES
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