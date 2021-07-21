The Quarter final matches in the MTN FA Cup will be played this weekend at three centres – Obuasi, Elmina and Tarkwa. Two third tier teams – Attram De Visser Soccer Academy and Kintampo Top Talent are fighting for a semi-final place against three former Champions of the competition, namely, Asante Kotoko, Hearts of Oak and Medeama SC.

The Referees appointments committee has released the following referees for the matches.

  

 

 

 

   

REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
   
1.         DATE: SATURDAY, JULY 24, 2021 

MATCH: ASHANTIGOLD SC VS KINTAMPO TOP TALENT

VENUE: OBUASI – LEN CLAY STADIUM

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: MOHAMMED TIJANI & ALEX OSAM

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: LIVE ON STARTIMES
2. DATE: SATURDAY, JULY 24, 2021 

MATCH: ELMINA SHARKS VS HEARTS OF OAK

VENUE: NDUOM STADIUM - ELMINA

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU &GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: LIVE ON STARTIMES
3. DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021 

MATCH: MEDEAMA SC VS ATTRAM DE VISSER ACADEMY

VENUE: AKOON PARKWA - TARKWA

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFUOR

GFA CAMERAMAN: SAMED ABDUL
3. DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021 

MATCH: ASANTE KOTOKO VS BEREKUM CHELSEA

VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM

REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL NTOW AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: LIVE ON STARTIMES