The Quarter final matches in the MTN FA Cup will be played this weekend at three centres – Obuasi, Elmina and Tarkwa. Two third tier teams – Attram De Visser Soccer Academy and Kintampo Top Talent are fighting for a semi-final place against three former Champions of the competition, namely, Asante Kotoko, Hearts of Oak and Medeama SC.
The Referees appointments committee has released the following referees for the matches.
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REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SATURDAY, JULY 24, 2021
MATCH: ASHANTIGOLD SC VS KINTAMPO TOP TALENT
VENUE: OBUASI – LEN CLAY STADIUM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: MOHAMMED TIJANI & ALEX OSAM
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: LIVE ON STARTIMES
|2.
|DATE: SATURDAY, JULY 24, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS HEARTS OF OAK
VENUE: NDUOM STADIUM - ELMINA
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU &GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: LIVE ON STARTIMES
|3.
|DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: MEDEAMA SC VS ATTRAM DE VISSER ACADEMY
VENUE: AKOON PARKWA - TARKWA
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & ALI TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFUOR
GFA CAMERAMAN: SAMED ABDUL
|3.
|DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: ASANTE KOTOKO VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM
REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL NTOW AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: LIVE ON STARTIMES
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