Match Officials for this weekend’s MTN FA Cup Round of 64 games have been announced.

Below are the match officials for the R64 matches:

Match : MIGHTY JETS Vs GREAT OLYMPICS Referee : Godwin Kpodo Asst 1 : Joshua Anane Asst 2 : Divine Gbolomor 4th Ref : Abraham Mohammed M/C : Annan Lomotey

Match : ATTRAM DE VISSER Vs TEMA YOUTH Referee : Franklin Akumatey Assist 1 : P. P Osei Assist 2 : Seth Armagh Ashai 4th Ref : Joshua Samadji M/C : Sowah Ghartey

Match : LEGON CITIES Vs INTER ALLIES Referee : George M Vorma Assist 1 : Emmanuel Allou Tebson Assist 2 : Emmanuel Essuman Arthur 4th Ref : Emmanuel Eku Boateng M/C : Agyiri Bannor

Match : EMMANUEL FC Vs UNCLE T UNITED Referee: Joseph Kwofie Assist 1 : Joseph Ayambilla Assist 2 : Kenneth Armoh 4th Referee : Prosper Acquah M/C : Henry Nettey

Match: AKATSI ALL STARS Vs LIKPE HEREOS Referee: Caleb Abotsi Assist 1: Freeman Awuloo Assist 2: Yevoo Yao 4th Ref: Baba Gbati M/C: Jacob Amegashie

Match: UNISTAR Vs SKYY Referee: Gilbert Amoah Ayariga Assist 1: John Nyavor Assist 2: Issac Asante 4th Ref: Amadu Ibrahim M/C: A.K.M Oliver

Match: VIPERS Vs SUAMPONMANG Referee: Jacob Aduntera Assist 1: Bawa Haruna Assist 2: Francis Bondzie Arthur 4th Ref: Albert Azantilow M/C: Osei Kwadwo

Match: DC UTD Vs WAMANAFO Referee: George Kumah Assist 1: Patrick Papala Assist 2: Sulemana Mohammed 4th Ref: Samuel Yeboah M/C: Kwaku Asante

Match: KENYASI NEW DREAMS Vs ELEVEN WONDERS Referee: Ayaaba Ibrahim Assist 1: Minkaa- IL Fauzan Assist 2: Seidu Abdulai 4th Ref: Seth Zigah M/C: Afari Tanim

Match: R T U Vs YOUNG ZOMBIA Referee: Umar A. Sadiq Assist 1: Mumuni Fuseini Assist 2: Mohammed Mohammed 4th Ref: Iddrisu Umar M/C: A.A Alhassan

Match: THUNDERBOLT Vs KING FAISAL Referee: Daniel Oteng Appiah Assist 1: Jones A. Boateng Assist 2: Bediako Marfo 4th Ref: Foster Bastiours M/C: Nana Opare Akufu

Match: ADUANA STARS Vs BECHEM UTD Referee: Benjamin K. Sefah Assist 1: Augustine Dakuro Soglo Assist 2: Paul Dosu 4th Ref: Jones Akubiem M/C: Paul Ayamba

Match: B. A UNITED Vs BOFOAKWA TANO Referee: Emmanuel Eshun Assist 1: Halilu Alhassan Assist 2: Ali Timuah Baah 4th Ref: Mohammed Zakaria M/C: Albert Commey

Match: KENYASE UNITY Vs BEREKUM CHELSEA Referee: Abdul Latin Adaari Assist 1: Moro Abass Kasimpu Assist 2: Michael Lamme 4th Ref: Iddrisu Mustapha M/C: Collins Adu Yebour

Match: KINTAMPO TOP TALENT Vs YOUNG APOSTLES Referee: Richmond Adjei Assist 1: Emmanuel Dei Assist 2: Isaac Nyamekye 4th Ref: David Adanney M/C: Abubakar A. Ganiyu

Match: TAMALE CITY Vs KINTAMPO F/C Referee: Joshua K Ansah Assist 1: Paul Aduko Assist 2: Eric Ndebugri 4th Referee: Wuttirirah Herbert M/C: Mark Kodua

Match: PAGA CROCODILE Vs ZUARUNGU F/C Referee: Jacob Awurisa Assist 1: Mohammed Tijani Assist 2: Asigbe Marley 4th Ref: Siela Mahama Adam M/C: Awure Djan

Match: EBUSUA DWARFS Vs STAR MADRID Referee: Mathew Ayisu Assist 1: Peter Dawsa Assist 2: Agbeshie Adams 4th Ref: Maale Imgerde Ireme M/C: Felix Adjatey Sowah

Match: ALL BLACKS Vs ELMINA SHARKS Referee: Fernand Nda Assist 1: Cephas Barlow Assist 2: Prince Owusu Ansah 4th Ref: Patrick Okyere M/C: G.K Tagbolo

Match: ACHIKEN Vs ASHGOLD Referee: Christopher Asante Assist 1: Kingsley Asare Assist 2: Abdul R. Abugbilla 4th Ref: Ernest Baafi M/C: Andrews Derry

Match: KOTOKO Vs DEPORTIVO Referee: George Amoah Assist 1: Gilbert Adom Mensah Assist 2: Isaac Opoku Antwi 4th Ref: Abdul Latif Qadir M/C: Abubakar Mustapha

Match: SAMARTEX Vs KWANTAMAN Referee: James Taylor Assist 1: Kofi Nyarko Bekae Assist 2: Isaac Odoom 4th: Emmanuel Odoom M/C: G. T. S. K Inkum

Match: ELEVEN WISE Vs NZEMA KOTOKO Referee: Kenny Padi Assist 1: John Ansah Assist 2: Richard Appiah 4th Referee: Clement K. Nkuah M/C: Francis Boateng

Match: KARELA UTD Vs MEDEAMA Referee: Daniel Laryea Assist 1: Kwesi Acheampong Brobbey Assist 2: A. F Zakari 4th Ref: Eso Don Morrison M/C: Abaidoo Mensah

Match: KRYSTAL PALACE Vs VISION Referee: Solomon Mordey Assist 1: Wisdom Tefe Assist 2: Emmanuel Awutey 4th Ref: Joseph Osafo M/C: John Mensah

Match: OKWAMU UTD Vs BLUE SKIES Referee: Emmanuel A. Darko Assist 1: Eric Obuobi Addo Assist 2: Sintim Musah 4th Ref: Emmanuel Graham M/C: E. K Asante

Match: PHAR RANGERS Vs DREAMS Referee: Julian Nunoo Assist 1: Roland Addy Assist 2: James Osafo 4th Referee: Edward Annan M/C: C. M Atsatsa

Match: HEARTS OF LIONS Vs WAFA Referee: Rustin Gameli Senorgbe Assist1: Paul Atimaka Assist 2: Courage Kuedufia 4th Ref: Adam Francis Xavier M/C: Andrews Tamakloe

Match: DANBORT Vs HEARTS OF OAK Referee: Emmanuel Tampuri Assist 1: Theophilus Akugre Assist 2: Isaac Nyarko 4th Ref: Daniel Boateng Atuobi M/C: Michael Ayeh

Match: ACCRA CITY Vs LIBERTY Referee: Charles Bulu Assist 1: Pascal Mawusi Assist 2: David Addico 4th Ref: Isaac Adjanor M/C: William Gidiglo