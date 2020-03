2 hours ago

The Ghana Football Association’s Referee’s Committee has appointed Match Officials for the Division One League mid-week matches.

Below are the match officials: ZONE 1

MATCH:ARSENAL Vs YENDI GBEWAA Park: Golden City Referee: Daniel K. Nsiah Assist 1: Kingsley Asare Assist 2: Abdul Rahman Abugbilla 4th Ref: Mohammed Zakaria M/C: Sah Joachin

MATCH: BOFOAKWA TANO Vs BRONG AHAFO UNITED Park: Coronation Park Referee: Samuel Yeboah Assist 1: Emmanuel Agyei Assist 2: Kenneth Tweneboah- Kodua 4th Ref: Adanney David M/C: Mike Amedior

MATCH: NKORANZA WARRIORS Vs CROCODILES STARS Park: Nkoranza Park Referee: Iddrisu Mustapha Assist 1: Seidu Abdulai Assist 2: Eric Ndebugri 4th Ref: Joseph Kwaku Addae M/C: Abubakar Kassim

MATCH: REAL TAMALE UNITED Vs NSOATREMAN Park: Tamale Sports Stadium Referee: Adam F. Xavier Assist 1: Issah M. Baguricher Assist 2: Lamme Michael 4th Ref: Alfaa BA- Adey M/C: Mark Kodua

MATCH: TAMALE CITY Vs YOUNG APOSTLES Park: Tamale Sports Stadium Referee: Ayaaba Ibrahim Assist 1: Abdulai Abdul- Salam Assist 2: George Owusu Amponsah 4th Ref: Joseph Kwaku Addae M/C: Dawudi A. Razak

MATCH: TECHIMAN CITY Vs KINTAMPO Park: Nana Ameyaw Referee: Iddrisu Umar Assist 1: Yusuf Abdul- Ghaffar Assist 2: Mohammed Mohammed 4th Ref : Hassim Yakubu M/C: Abubakar A. Ganiyu

MATCH: UNITY Vs WOMANAFO MIGHTY ROYALS Park: Unity Park Referee: Ernest Baafi Assist 1: Mikaal -IL Fauzan Assist 2: Mohammed Alhassan 4th Ref: Umar Abubakari Sadif M/C: Richard G. Yeboah

MATCH: WA SUNTAA Vs STEADFAST Park: Wa Sports Stadium Referee: Maurice Anakani Assist 1: Aduko Robert Sunday Assist 2: Paul Aduko 4th Ref: Awurisa Andrews M/C: James Monnah

ZONE 2

MATCH: ACHIKEN Vs BYF ACADEMY Park: Gyamfi Park Referee: Isaac Osei Assist 1: Prince Owusu Ansah Assist 2: Jones A. Boateng 4th Ref: Emmanuel Quansah M/C: Frank Agyei

MATCH: BIBIANI GOLD STAR Vs SAMARTEX Park: Dun Park Referee: Kwadwo Appiah-Nyarko Assist 1: Emmanuel Arkaife Assist 2: Agbeshie Adams 4th Ref: Jibreal Suleman M/C: Andrew Dervry

MATCH: NEW EDUBIASE Vs SWEDRU ALL BLACKS Park: Assin Fosu Jamsco Referee: Isaac Adjanor Assist 1: Awadsi Bless Assist 2: P.P Osei 4th Ref: Imoro Osman M/C: E.M Alhassan

MATCH: NZEMA KOTOKO Vs STAR MADRID Park : Essiam Referee: Franklin Akumatey Assist 1: Seth Armah Assist 2: Devine Gbolomor 4th Ref: Ebenezer Tetteh M/C: Emmanuel Twumasi

MATCH: PROUD UNITED Vs ASOKWA DEPORTIVO Park: Essipon Referee: Peter Ansah Teye Assist 1: James Osafo Assist 2: Isaac Nyarko 4th Ref: Nii Coffie Gideon M/C: Kwaku Buckman

MATCH: UNISTARS Vs SKYY Park: Referee: Godwin Kpodo Assist 1: Paul Deyegbe Assist 2: Patrick Goha 4th Ref: Emmanuel Baah M/C: Sowah Ghartey

MATCH: VENOMOUS VIPERS Vs PACIFIC HEREOS Park: C C Robert Mensah Referee: Solomon Mordey Assist 1: Yevoo Yao Assist 2: Wisdom Tefe 4th Ref: Albert Azantlow M/C: Thomas Aggrey

MATCH: WASSAMAN Vs HASAACAS Park: Referee: Sakibu Salifu Assist 1: Sulemana Mohammed Assist 2: Michael Boateng 4th Ref: Daniel B. Atuobi M/C: Amoako Williams

ZONE 3

MATCH: ACCRA LIONS Vs NANIA Park:Accra Sports Stadium Referee: Caleb Abotsi Assist 1: Prosper Agbezuke Assist 2: Amenyo Barnabas 4th Ref: Daniel Oppong Amoah M/C: Kwabena A. Sarpong

MATCH: AMIDAUS Vs OKYEMAN PLANNERS Park: Tema Stadium Referee: Selorm Yaw Bless Assist 1: Theophilus Akugre Assist 2: Akigboka A. George 4th Ref: Bright Apeamenyo M/C: Andrews Tamakloe

MATCH: KOTOKU ROYALS Vs MIGHTY JETS Park: Akim Oda Sports Stadium Referee: Joseph Osafo Assist 1: Bless Klu Assist 2: Emmanuel Awutey 4th Ref: Makafui Reuben Kleku M/C: J. O. Obuobisa

MATCH: KPANDO HEARTS OF LIONS Vs TEMA YOUTH Park: Kpando Stadium Referee: Prosper Acquah Assist 1: Tanko Ayuba Gabrine Assist 2: John Ansah 4th Ref: Emmanuel Eku Boateng M/C: Eugene Akunor

MATCH: KRYSTAL PALACE Vs AGBOZUME WEAVERS Park: Akotex Park Referee: Robert Mussey Assist 1: Francis Dogbe Assist 2: Stephen Alhassan 4th Ref: Gilbert Amoah Ayariga M/C: Emmanuel A. Nyarko

MATCH: UNCLE T Vs ACCRA CITY STARS Park: Ghanaman Soccer Centre Referee: Richard Antwi Assist 1: Isaac Duodu Assist 2: Augustine Afful 4th Ref: B.D. Douglas - Kporha M/C: E. M. A. Laryea

MATCH: VISION Vs DANBORT Park: Nii Amoah Akromasa Referee: S. K. Mawuli Klu Assist 1: Joshua Anane Assist 2: Joseph Laryea 4th Ref: Baba Gbati M/C: S. S Abbey

MATCH: YOUNG WISE Vs PHAR RANGERS Park: Mats Park Referee: Joseph Kwofie Assist 1: Kenneth Armoo Assist 2: James Ainooson 4th Ref: Fernand Nda M/C: William Gidiglo