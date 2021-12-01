The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Week 6 of the Division One League.
Below are the Match Officials for Week 6:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: WA SUNTAA vs STEADFAST
VENUE: WA STADIUM
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: SAMUEL KUSI ANTWI & EMMANUEL AKANDEE
4TH REFEREE: JAMES ANA AYOKO
MATCH COMMISSIONER: OSAM ABDULAI
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
|DATE: MONDAY, DECEMBER 20, 2021 -10AM
MATCH: TAMALE CITY vs KINTAMPO
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: NATHAN ANAFO
ASSISTANTS: MARLEY ASIGBE vs ERNEST AWINBIRE AYAMBA
4TH REFEREE: SAEED ABDUL AZIZ MODAAZI
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: NSOATREMAN vs YOUNG APOSTLES
VENUE: TWUMASI SPORTS ACADEMY
REFEREE: NIATIRE SUNTUO AZIZ
ASSISTANTS: FORKOR ALIDU M & ISSAH MUMUNI PASURICHER
4TH REFEREE: PAUL ADANNEY
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL AMONYE
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: MONDAY, DECEMBER 20, 2021
MATCH: BOLGA ALL STARS vs BAFFOUR ACA
VENUE: ALI MAHAMA STADIUM
REFEREE: SAMUEL BANAHENE
ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU & KINGSLEY ASARE
4TH REFEREE: THOMAS ALIBU
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: BA UTD vs DREAMS TAMALE
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: NYABILE MOHAMMED
ASSISTANTS: PAUL ADUKO & ADUKO ROBERT SWDAY
4TH REFEREE MOHAMMED ALHASSAN
MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: MONDAY, DECEMBER 20, 2021
MATCH: MIGHTY ROYALS vs BOFOAKWA
VENUE: DORMAA
REFEREE:MAWULI MORTEY
ASSISTANTS: YUSIF ABDUL GHAFFAR & SEIDU ABDULAI
4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: ARSENAL vs NKORANZA
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLO
ASSISTANTS: KWOSE BONIFACE & DONMUA MORO AHMMED
4TH REFEREE:MOHAMMED ZAKARIA
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI MUSTAPHA
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|DATE: MONDAY, DECEMBER 20, 2021
MATCH:UNITY vs WA YAASIN
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: JOHN KOOMSON
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA OHAKULE & ABDUL MAJEED EFFA
4TH REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|DATE: SATURDAY, DECEMBER 18, 2021
MATCH: DEPORTIVO vs EDUBIASE
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA
ASSISTANTS: EMMANUEL ASEIDU & ADAMS ABDUL SAMAD
4TH REFEREE: JULET APPIAH
MATCH COMMISSIONER: PIUS KWERTENG
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: BYF VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: SIRAJ YAHYA
ASSISTANTS:GEORGE OWUSU AMPONSAH & YAKUBU ABDUL RAHMAN
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: SKYY vs ACHIKEN
VENUE: DABOASE
REFEREE:ANGEL ELISHA
ASSISTANTS:ERNEST AKATEY & KWADWO AFETORGBOR
4TH REFEREE: WONDER ABLOZDEPPEY
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMEDU
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN; BEN ENYINDA
|
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: NZEMA KOTOKO vs HASAACS
VENUE: AMPIAN AAK STADIUM
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: JAMES OSAFO & BLESS AWADZI
4TH REFEREE: ERIC KORNIE
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AGYEMAN DUAH
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH:WASSAMAN vs SAMARTEX
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS:DANEIL EKOW AKOTO & ISAAC PINTO
4TH REFEREE: MORO YAHYA
MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE MONDAY, DECEMBER 20, 2021
MATCH: HOLY STARS vs FUTURE STARS
VENUE: CAM PARK
REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF
ASSISTANTS: CEPHAS ADAMS & DANEIL CONNEY
4TH REFEREE:COURAGE AMPOFO
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: DWARFS vs ALL BLACKS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: ISAAC SIMMON BASSAW
ASSISTANTS:MICHAEL LAMME & NII COFFIE GIDEON
4TH REFEREE:SAMUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER:
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH:UNI STARS vs PACIFIC HEROES
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: REUBEN MAKAFUI GLEKU
ASSISTANTS: JOHN NYAVOR & FELIX APULA
4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYA
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: FRIDAY, DECEMBER 18, 2021
MATCH: LIBERTY vs MIGHTY JETS
VENUE: DANSOMAN
REFEREE:BBRIGHT AMEDONU
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG & KWAME FRIMPONG
4TH REFEREE: FOSTER N. BASTIOUS
MATCH COMMISSIONER: KWAME AGYEI SARPONG
VENUE MEDIA OFFICER: SADIA AMA SANGARI
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH:ACCRA CITY STARS vs SUSUBIRIBI
VENUE: DANSOMAN
REFEREE: RICHMOND ADJEI
ASSISTANTS: JONES A. BOATENG & AGBESHIE ADAMS
4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM
MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA SANGARI
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE MONDAY, DECEMBER 20, 2021
MATCH:TEMA YOUTH vs AKATSU ALL STARS
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: HENRY ESSEL BEDIAKO & FESTUS N. NBANGNAN
4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: KRYSTAL PALACE vs VISION
VENUE: AKOTEX PARK
REFEREE: S.K. MAWULI KLU
ASSISTANTS: BEATRICE THAUO & ISAAC AMETSIKPO
4TH REFEREE: CALEB ABOTSI
MATCH COMMISSIONER: K. MENSAH BEDIAKO
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021- 10AM
MATCH: GOLDEN KICKS vs INTER ALLIES
VENUE: DANSOMAN
REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: NICHOLAS ADADO & PATRICK GOHA
4TH REFEREE: FELIX AGBOZO
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SASIA SANGARI
GFA CAMERAMAN: JAMES MCKWEON
|DATE: MONDAY, DECEMBER 20, 2021
MATCH: KWAEBIBIRIM vs HEARTS OF LIONS
VENUE: AKIM ODA STADIUM
REFEREE:HASHIMIWU ISSIFU
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & NII KPORTI NARTEY
4TH REFEREE:PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: MICHAEL NARTEY ADDY
|DATE MONDAY, DECEMBER 20, 2021
MATCH: NANIA vs UNCLE T
VENUE: DANSOMAN
REFEREE:JOYCE OBENEWAA APPIAH
ASSISTANTS: JOESPH LARYEA & BONOMIA TORDIA BASHIRU
4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANGQUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA SANGARI
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY DECEMBER 19, 2021
MATCH: KOTOKU ROYALS vs YOUNG WISE
VENUE: AKIM ODA STADIUM
REFEREE: FRANCIS ANKRAH
ASSISTANTS: JAMES ANOOSON & MUSAH M BASHIRU
4TH REFEREE: GUGGISBENG AMOYAO
MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
Comments