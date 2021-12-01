The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Week 6 of the Division One League.

Below are the Match Officials for Week 6:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH: WA SUNTAA vs STEADFAST

VENUE: WA STADIUM

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: SAMUEL  KUSI ANTWI & EMMANUEL AKANDEE

4TH REFEREE: JAMES ANA AYOKO

MATCH COMMISSIONER:  OSAM ABDULAI

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
DATE: MONDAY, DECEMBER 20, 2021 -10AM 

MATCH:  TAMALE CITY vs KINTAMPO

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: NATHAN ANAFO

ASSISTANTS: MARLEY ASIGBE vs ERNEST AWINBIRE AYAMBA

4TH REFEREE:  SAEED ABDUL AZIZ MODAAZI

MATCH COMMISSIONER:  AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH: NSOATREMAN vs YOUNG APOSTLES

VENUE: TWUMASI SPORTS ACADEMY

REFEREE: NIATIRE SUNTUO AZIZ

ASSISTANTS: FORKOR ALIDU M & ISSAH MUMUNI PASURICHER

4TH REFEREE: PAUL ADANNEY

MATCH COMMISSIONER:  SAMUEL AMONYE

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: MONDAY, DECEMBER 20, 2021 

MATCH:  BOLGA ALL STARS vs BAFFOUR ACA

VENUE: ALI MAHAMA STADIUM

REFEREE: SAMUEL BANAHENE

ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU & KINGSLEY ASARE

4TH REFEREE: THOMAS ALIBU

MATCH COMMISSIONER:  STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH: BA UTD vs DREAMS TAMALE

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: NYABILE MOHAMMED

ASSISTANTS: PAUL ADUKO & ADUKO ROBERT SWDAY

4TH REFEREE  MOHAMMED ALHASSAN

MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: MONDAY, DECEMBER 20, 2021 

MATCH:  MIGHTY ROYALS vs BOFOAKWA

VENUE: DORMAA

REFEREE:MAWULI MORTEY

ASSISTANTS: YUSIF ABDUL GHAFFAR & SEIDU ABDULAI

4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER:  KWASI ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH:  ARSENAL vs NKORANZA

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLO

ASSISTANTS: KWOSE BONIFACE & DONMUA MORO AHMMED

4TH REFEREE:MOHAMMED ZAKARIA

MATCH COMMISSIONER:  ABUBAKARI MUSTAPHA

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
DATE: MONDAY, DECEMBER 20, 2021 

MATCH:UNITY vs WA YAASIN

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: JOHN KOOMSON

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA OHAKULE & ABDUL MAJEED EFFA

4TH REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
DATE: SATURDAY, DECEMBER 18, 2021 

MATCH:  DEPORTIVO vs EDUBIASE

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA

ASSISTANTS: EMMANUEL ASEIDU & ADAMS ABDUL SAMAD

4TH REFEREE: JULET APPIAH

MATCH COMMISSIONER:  PIUS KWERTENG

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH:  BYF VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: NANA GYAMFI PARK

REFEREE: SIRAJ YAHYA

ASSISTANTS:GEORGE OWUSU AMPONSAH & YAKUBU ABDUL RAHMAN

4TH REFEREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISSIONER:  THOMAS AGGREY

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH: SKYY vs ACHIKEN

VENUE: DABOASE

REFEREE:ANGEL ELISHA

ASSISTANTS:ERNEST AKATEY & KWADWO AFETORGBOR

4TH REFEREE: WONDER ABLOZDEPPEY

MATCH COMMISSIONER:  ALEXANDER AZAMEDU

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN; BEN ENYINDA
 

DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021

MATCH:  NZEMA KOTOKO vs HASAACS

VENUE: AMPIAN AAK STADIUM

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: JAMES OSAFO & BLESS AWADZI

4TH REFEREE: ERIC KORNIE

MATCH COMMISSIONER:  ALEXANDER AGYEMAN DUAH

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH:WASSAMAN vs SAMARTEX

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS:DANEIL EKOW AKOTO & ISAAC PINTO

4TH REFEREE: MORO YAHYA

MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE MONDAY, DECEMBER 20, 2021 

MATCH:  HOLY STARS vs FUTURE STARS

VENUE: CAM PARK

REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF

ASSISTANTS: CEPHAS ADAMS & DANEIL  CONNEY

4TH REFEREE:COURAGE AMPOFO

MATCH COMMISSIONER:  DAWSON AMOAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH:  DWARFS vs ALL BLACKS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: ISAAC SIMMON BASSAW

ASSISTANTS:MICHAEL LAMME & NII COFFIE GIDEON

4TH REFEREE:SAMUEL BAAH

MATCH COMMISSIONER:

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH:UNI STARS vs PACIFIC HEROES

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: REUBEN MAKAFUI GLEKU

ASSISTANTS: JOHN NYAVOR & FELIX APULA

4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA

MATCH COMMISSIONER:  EMMANUEL AUBYA

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: FRIDAY, DECEMBER 18, 2021 

MATCH:  LIBERTY vs MIGHTY JETS

VENUE: DANSOMAN

REFEREE:BBRIGHT AMEDONU

ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG & KWAME FRIMPONG

4TH REFEREE: FOSTER N. BASTIOUS

MATCH COMMISSIONER:  KWAME AGYEI SARPONG

VENUE MEDIA OFFICER: SADIA AMA SANGARI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH:ACCRA CITY STARS vs SUSUBIRIBI

VENUE: DANSOMAN

REFEREE: RICHMOND ADJEI

ASSISTANTS: JONES A. BOATENG & AGBESHIE ADAMS

4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM

MATCH COMMISSIONER:  EGBERT AMARTEY LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA SANGARI

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE MONDAY, DECEMBER 20, 2021 

MATCH:TEMA YOUTH vs AKATSU ALL STARS

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

ASSISTANTS: HENRY ESSEL BEDIAKO & FESTUS N. NBANGNAN

4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH: KRYSTAL PALACE vs VISION

VENUE: AKOTEX PARK

REFEREE: S.K. MAWULI KLU

ASSISTANTS: BEATRICE THAUO & ISAAC AMETSIKPO

4TH REFEREE:  CALEB ABOTSI

MATCH COMMISSIONER: K. MENSAH BEDIAKO

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO

GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021- 10AM 

MATCH: GOLDEN KICKS vs INTER ALLIES

VENUE: DANSOMAN

REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

ASSISTANTS: NICHOLAS ADADO & PATRICK GOHA

4TH REFEREE: FELIX AGBOZO

MATCH COMMISSIONER:  RICHARD IDDRISU

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SASIA SANGARI

GFA CAMERAMAN: JAMES MCKWEON
DATE: MONDAY, DECEMBER 20, 2021 

MATCH:  KWAEBIBIRIM vs HEARTS OF LIONS

VENUE: AKIM ODA STADIUM

REFEREE:HASHIMIWU ISSIFU

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & NII KPORTI NARTEY

4TH REFEREE:PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISSIONER:  JOHN OBUOBISA

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: MICHAEL NARTEY ADDY
DATE MONDAY, DECEMBER 20, 2021 

MATCH:  NANIA vs UNCLE T

VENUE: DANSOMAN

REFEREE:JOYCE OBENEWAA APPIAH

ASSISTANTS: JOESPH LARYEA & BONOMIA TORDIA BASHIRU

4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

MATCH COMMISSIONER:  EDMUND OSANGQUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA SANGARI

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SUNDAY DECEMBER 19, 2021 

MATCH:  KOTOKU ROYALS vs YOUNG WISE

VENUE: AKIM ODA STADIUM

REFEREE: FRANCIS ANKRAH

ASSISTANTS: JAMES ANOOSON & MUSAH M BASHIRU

4TH REFEREE: GUGGISBENG AMOYAO

MATCH COMMISSIONER:  KUEDUFIA FAMOUS

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: MARK SASU