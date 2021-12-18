The Referees Committee of the Ghana Football Association has announce match officials for Match week nine of the Ghana Premier League.
Below are the officials for week 9:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SUNDAY,DECEMBER 19,2021
MATCH: HEARTS OF OAK VS ACCRA LIONS
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
LIVE ON STARTIMES
|2.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: ELEVEN WONDERS VS GOLDSTARS
VENUE: TECHIMAN
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: FREEMAN AWULO & KOFI NYARKO BAKAH
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|3
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: ADUANA STARS VS BREKUM CHELSEA
VENUE: NANA AGYEMNG BADU PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & KENNETH TWENEBOAH -KODUAH
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|4.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: LEGON CITIES VS ASANTE KOTOKO
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: ALBEET AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
LIVE ON STARTIMES
|5.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: R.T.U VS ELMINA SHARKS
VENUE: ALIUU MAHAMA STADIUM
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & ALI TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: ISAAC OSEI
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|6.
|DATE: TUESDAY, DECEMBER 21, 2021
MATCH: KING FAISAL VS DREAMS FC
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
LIVE ON STAQRTIMES
|7.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: WAFA VS MEDEAMA SC
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & BAWA HARUNA
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|8.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: ASHANTIGOLD VS GREAT OLYMPICS
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER:
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|9.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021
MATCH: KARELA UNITED VS BECHEM UNITED
VENUE: CAM PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN & SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
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