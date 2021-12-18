The Referees Committee of the Ghana Football Association has announce match officials for Match week nine of the Ghana Premier League.

Below are the officials for week 9:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: SUNDAY,DECEMBER 19,2021 

MATCH:  HEARTS OF OAK VS ACCRA LIONS

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI

MATCH COMMISSIONER:  THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

LIVE ON STARTIMES
2. DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH:  ELEVEN WONDERS VS GOLDSTARS

VENUE: TECHIMAN

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: FREEMAN AWULO & KOFI NYARKO BAKAH

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER:  WILLIAM LANTE QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
3 DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH: ADUANA STARS VS BREKUM CHELSEA

VENUE: NANA AGYEMNG BADU PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & KENNETH TWENEBOAH -KODUAH

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER:  JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
4. DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH:  LEGON CITIES VS ASANTE KOTOKO

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: ALBEET AZANTILOW

MATCH COMMISSIONER:  EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE

LIVE ON STARTIMES
5. DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH:  R.T.U VS ELMINA SHARKS

VENUE: ALIUU MAHAMA STADIUM

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: ISAAC OSEI

MATCH COMMISSIONER:  NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
6. DATE: TUESDAY, DECEMBER 21, 2021 

MATCH:  KING FAISAL VS DREAMS FC

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH

MATCH COMMISSIONER:  ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

LIVE ON STAQRTIMES
7. DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH:  WAFA VS MEDEAMA SC

VENUE: SOGAKOPE

REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & BAWA HARUNA

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER:  MICHAEL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
8. DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH:  ASHANTIGOLD VS GREAT OLYMPICS

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: JASPER ADENYO & COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER:

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
9. DATE: SUNDAY, DECEMBER 19, 2021 

MATCH: KARELA UNITED VS BECHEM UNITED

VENUE: CAM PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAU

ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN & SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER:  CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG