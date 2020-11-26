Match Officials for Week 3 of the Ghana Premier League have been announced.
Officials involving Asante Kotoko and Ashantigold would be announced later due to their participation in their respective continental competition matches.
Below are the Match Officials for Day 3:
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: FRIDAY 27TH NOVEMBER 2020 (STARTIMES LIVE)
MATCH: LEGON CITIES VS MEDEAMA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: RUSTUM G. SENORGBE
ASSISTANTS: ALEX OSAM & EMMANUEL DEI
4TH REFEREE: JONES AKUBIEM
MATCH COMMISSIONER: E.K. ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND AMENU
|2.
|DATE: SATURDAY 28TH NOVEMBER 2020 (STARTIMES LIVE)
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS ELEVEN WONDERS
VENUE: CARL REINDORF PARK
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & DAKURA SOGLO AUGUSTINE
4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSI
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
|3.
|DATE: SUNDAY 29TH NOVEMBER 2020(STARTIMES LIVE)
MATCH: WAFA VRS ELMINA SHARKS
VENUE: WAFA PARK SOGAKOPE
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & GILBERT A. MENSAH
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODJA
|4.
|DATE: SUNDAY 29TH NOVEMBER 2020 ((STARTIMES LIVE)
MATCH: INTER ALLIES VS HEARTS OF OAK
VENUE: ACCRA STADIUM
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE
|5.
|DATE: SUNDAY 29TH NOVEMBER 2020 (STARTIMES LIVE)
MATCH: EBUSUA DWARFS VRS BEREKUM CHELSEA
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: SELORM Y. BLESS
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERMAN: HERBERT SEMAKOR
|6.
|DATE: SUNDAY 29TH NOVEMBER 2020
MATCH: ADUANA STARS VS BECHEM UNITED
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: MUSAH MUBARIK
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & THOMAS NGINDIEYE
4TH REFEREE: BISMARK APPIAH
MATCH COMMISSIONER: A.S. SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
|7.
|DATE: SUNDAY 29TH NOVEMBER, 2020
MATCH: KARELA UNITED VRS DREAMS FC
VENUE: ANYINASE CAM PARK
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: BAWA HARUNA & SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: DANIEL LARYEA
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKOMOR
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
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