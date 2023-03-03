The Referees Committee has announced Referees for the Women’s FA Cup Round of 16.

Below are the Match Officials:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE: MARCH 17, 2023 

MATCH:ANFAANI LADIES VS BOLGA ALL STARS

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: LUCY MARFO & MARTHA AMOATEMAA

4TH REFEREE: FELICIA ADDO

MATCH COMMISSIONER:MONICA ACHUADEM

 
DATE: MARCH 18,2023 

MATCH: AMPEM DARKOA LADIES VS KUMASI SOCCER ACADEMY

VENUE:OHENE AMEYAW PARK

REFEREE:  MARIAMA YUNOSAH

ASSISTANTS:FATIMATA ISSAH & RABI IBRAHIM

4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

MATCH COMMISSIONER:AHMED MANSURA

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFS CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: MARCH 18,2023 

MATCH: PRISON LADIES VS NANA AFIA KOBI

VENUE:  SUYANI CORONATION PARK

REFEREE:  JULIET APPIAH

ASSISTANTS:  DIANA KPIEONYI & IBRAHIM IFAAT

4TH REFEREE: JAKPA FAIZATU

MATCH COMMISSIONER:GLORIA KING

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

 
DATE: MARCH 17, 2023 

MATCOH:  TAMALE SUPERLADIES VS PEALPIA LADIES

VENUE:  ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS:  PATRICIA KYERAA & ABIGAIL ABANGA

4TH REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE

MATCH COMMISSIONER:SAYIBU MUDIATU

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL KARIM

 
DATE: MARCH 19,2023 

MATCH: ANLO LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE:  AKATSI COLLEGE OF EDUCATION

REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

ASSISTANTS:  ANITA EASTWOOD & GOHOHO

4TH REFEREE:REJOICE ADDOKWEI

MATCH COMMISSIONER:MARY APEDU

 
DATE: MARCH 18,2023 

MATCH: THUNDER QUEENS VS HASSACAS LADIES

VENUE: LEGON PRESEC PARK

REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH

ASSISTANTS:  DORIS ESSUMAN DARKO & ELIZABETH ALELA

4TH REFEREE: MERCY B. GYAN

MATCH COMMISSIONER:STELLA BISSI

VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND

GFA CAMERAMAN: GLORIA WIAFE OMARI
DATE: MARCH 18, 2023 

MATCH:  LADY STRIKERS VS ARMY LADIES- LIVE MATCH

VENUE:  ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE:  GLORIA YAYRA MORTSU

ASSISTANTS:  BENEDICTA AYEDZI & GLORIA SENA KUMEZRO

4TH REFEREE:COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER:GIFTY ESSEL CUDJOE

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: MARCH 19,2023 

MATCH: ROOTZ SISTAZ VS POLICE LADIES

VENUE:DAWU PARK

REFEREE:MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: MARY TEI & MARY ATSUFUI DEY

4TH REFEREE: BRIDGET KAKRABA

MATCH COMMISSIONER:LOUISA AMANOR

VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND

GFA CAMERAMAN: