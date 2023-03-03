The Referees Committee has announced Referees for the Women’s FA Cup Round of 16.
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|DATE: MARCH 17, 2023
MATCH:ANFAANI LADIES VS BOLGA ALL STARS
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: LUCY MARFO & MARTHA AMOATEMAA
4TH REFEREE: FELICIA ADDO
MATCH COMMISSIONER:MONICA ACHUADEM
|DATE: MARCH 18,2023
MATCH: AMPEM DARKOA LADIES VS KUMASI SOCCER ACADEMY
VENUE:OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
ASSISTANTS:FATIMATA ISSAH & RABI IBRAHIM
4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
MATCH COMMISSIONER:AHMED MANSURA
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFS CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: MARCH 18,2023
MATCH: PRISON LADIES VS NANA AFIA KOBI
VENUE: SUYANI CORONATION PARK
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & IBRAHIM IFAAT
4TH REFEREE: JAKPA FAIZATU
MATCH COMMISSIONER:GLORIA KING
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
|DATE: MARCH 17, 2023
MATCOH: TAMALE SUPERLADIES VS PEALPIA LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ABIGAIL ABANGA
4TH REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
MATCH COMMISSIONER:SAYIBU MUDIATU
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL KARIM
|DATE: MARCH 19,2023
MATCH: ANLO LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: AKATSI COLLEGE OF EDUCATION
REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & GOHOHO
4TH REFEREE:REJOICE ADDOKWEI
MATCH COMMISSIONER:MARY APEDU
|DATE: MARCH 18,2023
MATCH: THUNDER QUEENS VS HASSACAS LADIES
VENUE: LEGON PRESEC PARK
REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & ELIZABETH ALELA
4TH REFEREE: MERCY B. GYAN
MATCH COMMISSIONER:STELLA BISSI
VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND
GFA CAMERAMAN: GLORIA WIAFE OMARI
|DATE: MARCH 18, 2023
MATCH: LADY STRIKERS VS ARMY LADIES- LIVE MATCH
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & GLORIA SENA KUMEZRO
4TH REFEREE:COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER:GIFTY ESSEL CUDJOE
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: MARCH 19,2023
MATCH: ROOTZ SISTAZ VS POLICE LADIES
VENUE:DAWU PARK
REFEREE:MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: MARY TEI & MARY ATSUFUI DEY
4TH REFEREE: BRIDGET KAKRABA
MATCH COMMISSIONER:LOUISA AMANOR
VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND
GFA CAMERAMAN:
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