The Office of the Registrar-General of Companies has noted that 40 professional bodies are in good standing by filing their taxes as of July 31, 2024.
However, 43 professional bodies are not in good standing, 11 are newly registered and 73 professional bodies have no contact numbers to “enable us to contact their Executives to update their records with the ORC.”
Four professional bodies have, however, requested to be taken off the register for having gained a Chartered status by an Act of Parliament.
“The Office therefore urges ALL Professional Bodies in default to take necessary steps to be in good standing by 30th December 2024. The filing should be accompanied by a copy of the Audited Accounts of the Body, an updated list of its members and any changes made to its constitution.
“Professional Bodies that use “CHARTERED” as part of their names should attach copies of the Charter granted to those bodies by the Parliament of the Republic of Ghana when filing their Annual Returns and updating the Certificate of their Members. All those who do not have the Charter granted by Parliament should take steps to have this done within the shortest possible time or in the alternative change their names,” a release by the ORC noted.
Here is a list of the companies as listed by the ORC:
PROFESSIONAL BODIES THAT ARE IN GOOD STANDING AS AT 31/07/2024
1. GHANA INSTITUTE OF PLANNERS
2. GHANA ASSOCIATION OF MEDICAL LABORATORY SCIENTISTS
3. PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GHANA
4. GHANA INSTITUTE OF SURVEYORS
5. GHANA INSTITUTION OF ENGINEERING
6. GHANA VERTINARY MEDICAL ASSOCIATION
7. THE GHANA INSTITUTE OF PROCUREMENT AND SUPPLY
8. CHARTERED INSURANCE INSTITUTE OF GHANA
9. THE CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT
10. GHANA GEOSPATIAL SOCIETY
11. INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, GHANA
12. INSTITUTE OF PUBLIC RELATIONS (GHANA)
13. CHARTERED INSTITUTE OF ADMINISTRATORS AND MANAGEMENT CONSULTANTS- GHANA
14. GHANA INSTITUTE OF FREIGHT FORWARDERS
15. PHARMACEUTICAL SCIENTISTS, TECHNOLOGISTS AND TECHNICIAN ASSOCIATION OF GHANA
16. CHARTERED INSTITUTE OF FINANCIAL AND INVESTMENT ANALYSTS GHANA
17. GHANA INSTITUTE OF MARINE SURVEYORS
18. THE INSTITUTE OF CHARTERED ECONOMISTS OF GHANA
19. CHARTERED INSTITUTE OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
20. INSTITUTE OF CERTIFIED BUSINESS ANALYSTS & CONSULTANTS
21. GHANA NUCLEAR SOCIETY
22. INSTITUTE OF PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONALS
23. CHARTERED INSTITUTE OF PROCUREMENT & SUPPLY - UK- GHANA BRANCH
24. GHANA ASSOCIATION OF RESTRUCTURING AND INSOLVENCY ADVISORS
25. INSTITUTE OF DIRECTORS, GHANA
26. GHANA ACADEMY OF NUTRITION AND DIETETICS
27. INTERNATIONAL INSTITUTE OF CERTIFIED FORENSIC ACCOUNTANTS
28. RESEARCH SCIENTIST ASSOCIATION-GHANA ATOMIC ENERGY COMMISSION
29. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, GHANA
30. GHANA INSTITUTE OF GEOSCIENTISTS
31. OFFICIAL REPORTERS AND EDITORS' SOCIETY OF GHANA
32. GHANA NATIONAL ASSOCIATION OF ADR PRACTITIONERS
33. GHANA SOCIETY OF RADIOGRAPHERS AND RADIOLOGICAL TECHNICIANS
34. CHARTERED INSTITUTE OF TAX LAW AND FORENSIC ACCOUNTANTS, GHANA
35. GHANA GEOSPATIAL SOCIETY
36. ADVERTISING ASSOCIATION OF GHANA
37. GHANA INSTITUTE OF SAFETY & ENVIRONMENTAL PROFESSIONALS
38. CHARTERED INSTITUTE OF CREDIT MANAGEMENT (GHANA)
39. GHANA INSTITUTE OF ARCHITECTS
40. GHANA LIBRARY ASSOCIATION
PROFESSIONAL BODIES THAT ARE NOT IN GOOD STANDING AS AT 31/07/2024
1. GEOLOGICAL SOCIETY OF GHANA
2. GHANA REGISTERED NURSES AND MIDWIVES' ASSOCIATION
3. THE CHARTERED INSTITUTE OF BANKERS (GHANA)
4. INSTITUTE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTITIONERS
5. MINING METALLURGICAL AND PETROLEUM SOCIETY
6. GHANA ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS
7. GHANA CHEMICAL SOCIETY
8. COMPUTING ASSOCIATION OF GHANA
9. ASSOCIATION OF HEALTH SERVICE ADMINISTRATORS (GHANA)
10. GHANA REGISTERED MIDWIVES ASSOCIATION
11. ASSOCIATION OF RATING VALUERS (GHANA)
12. GHANA SOCIETY OF ANIMAL PRODUCTION
13. GHANA HOME ECONOMICS ASSOCIATION
14. GHANA INSTITUTE OF SCIENCE TECHNOLOGY
15. GHANA ASSOCIATION OF TRANSLATORS & INTERPRETERS
16. GHANA INSTITUTE OF MANAGEMENT
17. ASSOCIATION OF BUILDING TECHNICIANS
18. GHANA INSTITUTE OF PROFESSIONAL FORESTERS
19. THE GHANA INSTITUTE OF TAXATION
20. GHANA INSTITUTE OF CONSTRUCTION
21. GHANA ASSOCIATION OF THE INSTITUTE OF CHARTERED AND SECRETARIES & ADMINISTRATORS
22. GHANA INSTITUTE OF HORTICULTURISTS
23. GHANA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
24. DISPENSING TECHNOLOGISTS' SOCIETY OF GHANA
25. INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (GHANA)
26. GHANA OPTOMETRIC ASSOCIATION
27. GHANA ACADEMY OF CHRISTIAN COUNSELLORS
28. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CONSULTANTS, VALUERS & ANALYSTS
29. GHANA QUALITY INSTITUTE
30. CHARTERED INSTITUTE OF CERTIFIED TAX ACCOUNTANTS
31. ASSOCIATION OF QUALITY ASSURANCE
32. AVIATION SAFETY INSPECTORS ASSOCIATION OF GHANA
33. GHANA ASSOCIATION OF CERTIFIED CONSULTANTS
34. INSTITUTE OF CERTIFIED MANAGEMENT CONSULTANTS GHANA
35. INTERNATIONAL INSTITUTE OF CERTIFIED FORENSIC INVESTIGATION
36. PROFESSIONAL AGILE CERTIFICATION AFRICA
37. GHANA ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES
38. GHANA COLLEGE OF SCIENTISTS
39. GLOBAL ACADEMY OF FINANCE AND MANAGEMENT
40. CHARTERED INSTITUTE OF CERTIFIED TAX ACCOUNTANTS AND AUDITORS
41. CHARTERED INSTITUTE OF AGRICULTURE GHANA (CIA-GH)
42. CHARTERED INSTITUTE OF LOCAL GOVERNANCE & DEVELOPMENT
43. GHANA BAR ASSOCIATION
NEWLY REGISTERED BODIES THAT ARE NOT DUE FOR RENEWAL
1. CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTANTS
2. AFRICAN MOBILITY SCHOLARS ASSOCIATION
3. INSTITUTE OF PUBLIC ACCOUNTANTS
4. INSTITUTE OF FINANCIAL ACCOUNTANTS
5. CHARTERED INSTITUTE OF COMPUTERISED ACCOUNTING PROFESSIONALS
6. INSTITUTE OF STATISTICIANS AND DATA SCIENTISTS
7. INSTITUTE OF ICT PROFESSIONALS GHANA
8. GHANA METEOROLOGICAL SOCIETY
9. SPEECH THERAPISTS' AND AUDIOLOGISTS' ASSOCIATION OF GHANA
10. GHANA INSTITUTION OF REAL ESTATE BROKERS
11. GHANA ASSOCIATION OF PRIVACY PROFESSIONALS
PROFESSIONAL BODIES THAT HAVE REQUESTED TO BE TAKEN OUT OF THE LIST
1. THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS (GHANA)
2. CHARTERED INSTITUTE OF MARKETING GHANA
3. GHANA MEDICAL ASSOCIATION (YET TO SUBMIT A LETTER FOR DISSOLUTION)
4. GHANA INSTITUTE FOR PURE AND APPLIED CHEMISTRY
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