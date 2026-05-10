Full list of winners at the 27th Telecel Ghana Music Awards (TGMA 27)

By Nana Prekoh Eric May 10, 2026

The Grand Arena in Accra was transformed into a bastion of musical excellence on Saturday, 9 May 2026, as the 27th Telecel Ghana Music Awards (TGMA) celebrated the finest talents in the industry.

In a repeat of his 2023 success, Black Sherif was crowned the Artiste of the Year, capping off a phenomenal night where he scooped a total of five awards. The ‘Iron Boy’ star proved his dominance was no fluke, winning the night’s most prestigious honours on the back of a record-breaking year on international streaming platforms.

The evening was largely a duel between Black Sherif and Medikal. The AMG rapper secured four major trophies, notably reclaiming his crown as the Best Hiplife/Hip-Hop Artiste and winning Best Collaboration for the viral hit ‘Shoulder’.

Other multi-award winners included the ‘Highlife Confession’ hitmaker Kofi Kinaata, who took home two awards, and Moliy, whose international exploits with the ‘Shake It To The Max’ remix earned her two trophies, including International Collaboration of the Year.

Below is the full list of the winners at the 27th Telecel Ghana Music Awards (TGMA 27):

Album/EP of the Year
Iron BoyBlack Sherif                                                                                     WINNER
TorcherStonebwoy
After MidnightGyakie
Disturbation IIMedikal
ReadyWendy Shay
Walk With MeKweku Smoke
RECORD OF THE YEAR
ChaanaSamini ft Soweto Gospel Choir
AkomaAsiama
For my goodSoul Winners ft Joe Mettle
AfaEnam
Kwame MachoRama Blak
Enso Nyame Y3Kwabena Kwabena                                                                       WINNER
  
BEST FEMALE VOCAL PERFORMANCE 
See Me ThroughGrace Charles (by Team Eternity GH)
Beni TookwɛiloiLordina the Soprano
BreatheCina Soul
AminEnam                                                                                                WINNER
Show Me How to LoveNiiella
BEST MALE VOCAL PERFORMANCE
AkomaAsiama                                                                                             WINNER
By PrayerPerez Musik
Time ‘LiveSession’Deon Boakye
YehodaCarl Clottey
Catch-22Josh Blakk
SONG WRITER OF THE YEAR
Have Mercy IIKofi Kinaata
Take Me HomeCofi Boham
SacrificeBlack Sherif                                                                                          WINNER
Obi Nnim (Obinim)Akwaboah
Send Them a PrayerStonebwoy
AbebereseKo-Jo Cue
BEST RAP PERFORMANCE
4GG (For God’s Glory)Joe Kay
AbebereseKo-Jo Cue
ViolenceSarkodie
Mensei DaStrongman                                                                                              WINNER
5th August 9Lyrical Joe
Welcome To AfricaMedikal
BEST MUSIC VIDEO
EXCELLENTKOJO BLAK ft Kelvyn Boy Directed by Henry Akrong
SacrificeBlack Sherif Directed by Meekah Jagun
Welcome To AfricaMedikal Directed by Xbills Ebenezer
ShineStonebwoy Directed by YAW SKYFACE
ChaanaSamini ft Soweto Gospel Choir Directed by Yaw Skyface
Put am on GodAratheJay Directed by  David Duncan                                                 WINNER
    
MOST POPULAR SONG OF THE YEAR
ShoulderMedikal ft ShattaWale & Beeztrap Kotm                                            WINNER
Foko!King Paluta
SacrificeBlack Sherif
Crazy LoveWendy Shay Ft Olivetheboy
GymnasticKidi ft Olivetheboy & Kojo Blak
Nyame YePiesie Esther
ExcellentKojo blak ft Kelvyn boy
Shake it to the max remixMoliy, Shenseea, Skillibeng & Silent Addy
OliviaLasmid
BEST AFROBEATS SONG
ExcellentKojo Blak FT Kelvyn Boy                                                      WINNER
Crazy LoveWendy Shay Ft Olivetheboy
GymnasticKiDi ft Olivetheboy & Kojo Blak
No IssuesLasmid ft King Promise
OMGMr Drew Ft OliveTheBoy
BEST AFROPOP SONG
SankofaGyakie
SacrificeBlack Sherif                                                                              WINNER
GidiStonebwoy
See What We’ve DoneKing Promise feat Mr Eaz
BendOlivetheboy ft Sarkodie
OliviaLasmid
BEST HIPLIFE SONG
ShoulderMedikal ft ShattaWale & Beeztrap Kotm                               WINNER
HABITFameye feat. Medikal
TontonteKo-jo Cue feat. AratheJay & Ofori Amponsah
Next DoorKojo Blak ft Sarkodie
MessiahSarkodie ft Kweku Flick
BadnessKwesi Amewuga
BEST HIPHOP SONG
WHERE DEM BOYSBlack Sherif                                                                              WINNER
BalenciagaO’Kenneth
ViolenceSarkodie ft Kweku Smoke
Adu The BorgaKweku Smoke
Same TimbsGonaboy
The matterThe matter
BEST HIGHLIFE SONG
It is finishedKofi Kinaata                                                                              WINNER
Foko!King Paluta
Aso IIKwabena Kwabena ft Stonebwoy  & Kofi Kinaata
Obi AdiAmerado
Do BetterKuami Eugene
BEST REGGAE/DANCEHALL SONG
Shake It To The Max RmxMoliy, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy                                  WINNER
TorcherStonebwoy
Larger Than Life (LTL)Cina Soul feat. Stonebwoy
Summer KingSamini
TalismanArathejay ft Stonebwoy
PharaohAmerado
BEST TRADITIONAL GOSPEL SONG
CorrectJoyce Blessing ft King Paluta
Nyame YePiesie Esther                                                                       WINNER
So far so goodMabel Okyere
M’asedaKofi Owusu Preprah ft Diana Hamilton
AkorfalaCelestine Donkor ft Diana Hamilton
Baba God (Matthew 6:26)Paul Enana
BEST URBAN /CONTEMPORARY GOSPEL SONG
EbefaEwura Abena
Big God AfroKofi Owusu Peprah                                                           WINNER
Aha Ye (The Good Place)Diana Hamilton ft Ntokozo Mbambo & Elder Mireku
ReadySCOTT EVANS
StaminaKofi Karikari
YehodaCarl Clottey ft Luigi Maclean
COLLABORATION OF THE YEAR
ExcellentKojo Blak FT Kelvyn Boy
GymnasticKiDi ft. Olivetheboy & kojo blak
Crazy LoveWendy Shay ft Olivetheboy
ViolenceSarkodie ft. Kweku Smoke
ShoulderMedikal ft shatta & beeztrap                                               WINNER
Aso IIKwabena Kwabena ft Stonebwoy & Kinaata
INTERNATIONAL COLLABORATION OF THE YEAR
Shake It To The Max rmxMOLIY, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy                              WINNER
So It GoesBlack Sherif ft Fireboydml
Too Late RemixWendy Shay ft Bedjine, Phina & Guchi
Meet 4 CornerLasmid ft. Tml Vibez
See What We’ve DoneKing Promise ft Mr Eazi
Body GoMoliy ft Tyla
BEST NEW ARTISTE
Kojo Blak                                                                                                            WINNER
Gonaboy
Lalid
Adom Kiki
ARTISTE OF THE YEAR
Black Sherif                                                                                                            WINNER            
Medikal
Stonebwoy
Wendy Shay
Sarkodie
Diana Hamilton
BEST GOSPEL ARTISTE
Piesie Esther
Diana Hamilton                                                                                           WINNER
MOG Music
Kofi Owusu Peprah
Mabel Okyere
Nana Yaw Ofori-Atta
BEST HIPLIFE / HIPHOP ARTISTE
Black Sherif
Medikal                                                                                            WINNER
Kweku Smoke
Sarkodie
Ko-Jo Cue
O’kenneth
BEST AFROBEATS / AFROPOP ARTISTE
Wendy Shay                                                                                              WINNER
Kojo Blak
KiDi
Kidi
Gyakie
Moliy
BEST HIGHLIFE ARTISTE
Fameye
King Paluta
Kwabena kwabena
Kofi Kinaata                                                                                                    WINNER
Kuami Eugene
BEST REGGAE / DANCEHALL ARTISTE
Samini
Ras Kuuku
Stonebwoy                                                                                                         WINNER
  
AUDIO ENGINEER OF THE YEAR
ChaanaFrancis Kweku Osei
AkomaKwame Yeboah
For My GoodSamuel Laryea Otoo
AfaKC_BEATZ
Kwame MachoRobo DaBeat Scientist
Enso Nyame Y3Daniel Grüll                                                                            WINNER
    
BEST AFRICAN SONG
Laho IIShallipopi & Burna Boy
KelebuRema
NakupendaTxC, Davido, Shoday, Scotts Maphuma ft Zlatan & AI Xapo
TylaChanel
With YouDavido ft Omah Lay                                                              WINNER
Joy is ComingFido
BEST GROUP
Soul Winners
Lali x Lola
Keche                                                                                               WINNER
Bethel Revival
MUSIC FOR GOOD
Tree for LifeNacee
Crox it Out (Breast Cancer)Lali x Lola                                                                                WINNER
Stop Galamsey NowNacee
Asaase NnwomRama Blak & Opoku Brew
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDDaddy Lumba                                

